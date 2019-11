Paolo Marinelli je bil s 15 točkami (12 v prvem polčasu) v le 18 minutah igre najboljši Krkin strelec. Zadostovali so trije uspešni meti iz igre (3/7), saj je zadel še sedem od osmih prostih metov. Foto: Krka/Drago Perko

Krka, ki jo je po slovesu Simona Petrova vodil Vladimir Anzulović, je predvsem v prvi četrtini (27:21) pridno polnila koš nasprotnikov, na odmor pa odšla s prednostjo 42:39. Paolo Marinelli je bil z 12 točkami (prosti meti 7/8) najboljši strelec prvega polčasa, na koncu pa je zbral 15 točk.

V drugem polčasu je novomeška ekipa zgledno odigrala obrambo in prejela le 30 točk. Sredi zadnje četrtine je bilo 70:58. Gostje so do zadnje minute sicer močno oklestili zaostanek in prišli na tri točke, Marko Jošilo pa je 14 sekund pred koncem s prostima metoma odpravil dvome o zmagovalcu.

Blaž Mesiček, Slovenec v vrstah Mege Bemaxa, je bil s 15 točkami v 34 minutah najboljši strelec gostov, 19-letni Jurij Macura pa je v 10 minutah dosegel štiri točke.

Krka je izgubila skok (39:43), a je imela precej manj izgubljenih žog (10:18).

LIGA ABA, 6. krog:

KRKA – MEGA BEMAX

74:69 (27:21, 15:18, 20:14, 12:16)

800; Marinelli 15, Đapa 14, Jošilo in Cosey po 12, Ramljak 5, Fifolt in Balažič po 4, Škedelj in Rakičević po 3, Lapornik 2; Mesiček 15, Simonović 14, Atić 11, Aščerić 10.

Danes ob 21.00:

CRVENA ZVEZDA – IGOKEA

Že odigrano:

KOPER PRIMORSKA – CEDEVITA OLIMPIJA

67:90 (13:30, 16:17, 23:23, 15:20)

FMP – MORNAR

92:83 (19:18, 20:28, 23:13, 20:24)

ZADAR – PARTIZAN

57:72 (14:18, 16:27, 16:17, 11:10)

BUDUĆNOST – CIBONA

87:64 (26:18, 25:8, 18:21, 18:17)