Vladimir Anzulović je nekoč skrbel za organizacijo igre Krke, prvi 'play' Novomeščanov pa je zdaj Glenn Cosey. Foto: KK Krka

20. oktobra je v dvorani Leona Štuklja klonila Crvena zvezda, beograjski evroligaš in prvi favorit za končno slavje v Ligi ABA. Na tretji tekmi jadranskega tekmovanja je Krka tedaj vpisala drugo zmago, potem ko jih je lani v celi sezoni zbrala sedem in za las obstala v ligi. Po veliki zmagi so v taboru Krke poudarjali, kako je uspeh pomemben za samozavest, a namesto novih zmag na krilih te je bil učinek nasproten. Sledili so štirje zaporedni porazi in zares neprepričljive predstave.

Anzulović je največji pečat na košarkarski poti pustil prav pri Krki. Foto: www.alesfevzer.com

Brez moči so bili Novomeščani v Ligi ABA v Podgorici proti Budućnosti in doma proti Kopru Primorski, ki je imela ves čas vse niti igre v svojih rokah, dvakrat pa so klonili tudi v državnem prvenstvu. Najprej so doživeli pravi polom na Polzeli, kjer so jih nadigrali Hopsi, točki pa je iz Novega mesta po preobratu odnesel tudi Helios. Po porazu z Domžalčani je sledila, kot pravijo v klubu, sporazumna prekinitev pogodbe s Simonom Petrovom, še enim nekdanjim igralcem Krke, ki je Novomeščane vodil od februarja 2017, vmes pa jo po izpadu ekspresno vrnil v Ligo ABA.

Anzulović s Krko že osvojil pokal

Po koncu sodelovanja s Petrovom so pri Krki hitro našli njegovega naslednika, na klop pa je sedel še en znan obraz. Anzulović je že vodil Krko, potem ko je v sezoni 2015/16 na klopi zamenjal Ivana Velića in nato z njo osvojil pokalno lovoriko. Predtem je bil pomočnik, v Novem mestu pa je vodil tudi mladinski pogon. Otrok zagrebške Cibone, kjer sta velik pečat v različnih vlogah pustila oče Vladimir in starejši brat Dražen, je dvakrat zaigral za Krko. Najprej med letoma 2000 in 2002, vrnil pa se je v sezoni 2004/05.

"Ko sem dobil ponudbo Krke, nisem preveč razmišljal, čeprav sem imel neke druge načrte za to leto. Krka je moj klub. Če klub potrebuje pomoč, sem vedno tu, da pomagam. V tem klubu sem vendarle deloval že skoraj deset let, bil sem trener in igralec. Nisem preveč razmišljal. Položaj ni briljanten, a vendarle ne tak, da ne bi našli rešitve," je ob imenovanju dejal 41-letni Zagrebčan, ki sicer že dalj časa živi v Novem mestu, kjer si je ustvaril družino, sin Luka pa je tudi zelo perspektiven košarkar Krkinih mlajših selekcij.

Debi v ponedeljek proti Megi

Na tekmi proti Megi Krka organizira zbiranje starega papirja. Ves izkupiček od prodanega bodo namenili družini iz okolice Mirne Peči, ki ji je oktobra zgorela kmetija.

V zadnjih letih je uspešno deloval v Šibeniku in Splitu, zdaj pa je torej izziv znova našel v Novem mestu. Debi ob vrnitvi ga čaka v ponedeljek, ko bo Krka gostila Mego z Blažem Mesičkom in Jurijem Macuro. "Seveda je ta tekma zelo pomembno. Vemo, v kakšnem stanju prihaja Mega. Na zadnji tekmi proti Budućnosti je doživela boleč poraz in zagotovo prihaja po zmago. Bomo dobro pripravljeni, hkrati pa pozivam navijače, da nas podprejo. Letošnja Mega je podobna kot vsako leto. Ekipa je mlada, energična in zelo dobro vodena. Dejan Milojević že vrsto let opravlja vrhunski posel. Če želimo pozitiven rezultat, bomo morali dati svoj maksimum," je povedal Anzulović.

Pri Krki so pred sezono zatrdili, da imajo letos precej močnejšo zasedbo od lani. Vendarle tega z izjemo prebliska proti Zvezdi še niso pokazali, medtem pa so tudi ostali brez prvega centra. Gani Lawal je bil nezadovoljen v Novem mestu in je že odšel. Zdaj kakovostnega košarkarja na poziciji pet Krka nima. V nekaj dneh naj bi se to spremenilo in bo prišla nova okrepitev. V dveh tednih pa bo jasno, ali bo Anzulović, ki ga glede na pokazano Krke na zadnjih štirih tekmah čaka kar precej dela, morda pripeljal še kakšnega novega košarkarja, potem ko bo v tem času že lahko spoznal razmere v moštvu.