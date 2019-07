Nikola Mirotić je z Milwaukeejem zaigral v finalu Vzhoda. Foto: Reuters

Z Barco je podpisal triletno pogodbo z možnostjo podaljšanja do leta 2023. Kot so še pred uradno potrditvijo sodelovanja pisali španski mediji, naj bi bila Mirotićeva pogodba rekordna za evropsko košarko. V Barceloni čakajo le še na zdravniški pregled 28-letnega krilnega centra, ki ga bo klub predstavil v ponedeljek.

208 centimetrov visoki košarkar je zadnjih pet sezon preživel v NBA-ju, kjer je igral za Chicago, New Orleans in Milwaukee. Februarja se je pridružil Bucksom in z njimi zaigral v finalu Vzhoda. V povprečju je v najmočnejši ligi na svetu dosegal 12,3 točke in skoraj šest skokov na srečanje. Predtem je bil član Reala iz Madrida, ki ga je leta 2005 tudi pripeljal v Španijo iz rodne Črne gore.

Naslednja tarča Pau Gasol ?

Podgoričan je bil dvakrat imenovan za vzhajajočo zvezdo Evrolige, kar je do zdaj uspelo le še Luki Dončiću in Bogdanu Bogdanoviću. Sprejel je španski potni list in se odločil za igranje za reprezentanco s Pirenejskega polotoka. Blestel je že v mlajših kategorijah in jo leta 2011 popeljal do evropskega naslova. Pred tremi leti je s Španijo v Braziliji osvojil olimpijski bron, leto pred tem pa v Franciji evropsko krono.

Na tistem EuroBasketu je bil neustavljiv Pau Gasol, ki naj bi bil prav tako želja Barcelone. Katalonec, ki je bogato športno pot začel prav pri blaugrani, je sezono v NBA-ju zaradi operacije sklenil predčasno, prav tako pa je bil nazadnje član Milwaukeeja. Predtem je eden najboljši evropskih košarkarjev do zdaj igral še za Memphis, Lakerse, Chicago in San Antonio. Barca po letih neuspehov v Evropi gradi izjemno zasedbo. Tik pred podpisom pogodbe je še en španski reprezentant iz Lige NBA, Alex Abrines, pripeljali pa so že Američana Brandona Daviesa in Coryja Higginsa.