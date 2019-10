Zach Leday (levo) je 13 od 26 točk nasul v zadnji četrtini. Foto: EPA

Madridčani so v španskem prvenstvu dobili uvodne štiri tekme, uspešni pa so bili tudi na prvih dveh tekmah Evrolige.

Osem minut pred koncem je Sergio Llull zadel za vodstvo Reala (60:64), potem pa se je razigral Zach Leday, ki je kar 13 od 26 točk nanizal v zadnjih sedmih minutah in pol.

Real v zadnji minuti in 54 sekundah ni dosegel niti točke. Ključna je bila trojka Edgarasa Ulanovasa minuto in pol pred koncem za 80:73. Veliko zmago Žalgirisa je z dvema košema v zadnji minuti potrdil 25-letni Američan Leday.

Šarunas Jasikevičius je skoval pravo taktiko v Žalgirio Areni. Foto: EPA

Najboljši strelec Reala je bil Američan s slovenskim potnim listom Anthony Randolph, ki je dosegel 15 točk. Bil je edini gostujoči košarkar z dvomestno številko. Facundo Campazzo in Sergio Llull sta zbrala po devet točk.

Visoka zmaga Bayerna

Bayern je razbil Asvel kar s 104:63. Bavarci so uvodno četrtino dobili s 30:13 in pred 5.300 gledalci v Audi Domu le še poviševali naskok. Blestel je Maodo Lo, ki je zadel vse štiri mete izza črte. Francozi so doživeli prvi poraz v Evroligi.

Maccabi v podaljšku strl Crveno zvezdo

Prve zmage se je veselil Maccabi, ki pa se je moral zelo potruditi za uspeh proti Crveni zvezdi po podaljšku (84:69). Beograjčani so zadnjo četrtino dobili z 20:12 in imeli v zadnji minuti dve priložnosti za zmago. Charles Jenkins in Billy Baron pa sta zgrešila trojki.

V podaljšku je bil Maccabi boljši kar s 17:2. Baron je dosegel edini točki za rdeče-bele s prostima metoma. Junak je bil Scottie Wilbekin, ki je v rednem delu prispeval le sedem točk, v dodatnih petih minutah pa kar devet. Zadel je dve trojki in potopil utrujene Beograjčane.

3. krog:

ŽALGIRIS - REAL MADRID

86:73 (18:15, 20:19, 19:26, 29:13)

Leday 26 (9/12 za dve), Hayes 15 (3/5 za tri), Grigonis 13, Ulanovas 10; Randolph 15 (3/4 za dve, 3/5 za tri), Llull in Campazzo po 9.

CSKA MOSKVA - HIMKI MOSKVA

99:86 (29:20, 25:24, 22:16, 23:26)

James 28, Clyburn 21, Hilliard 13; Šved 25, Booker 18, Timma 12.

FENERBAHČE - BASKONIA

87:80 (22:22, 17:14, 24:22, 24:22)

De Colo 39 (12/15 za dve, 3/6 za tri), Vesely 9; Shengelia 18, Shields 17.

MACCABI - CRVENA ZVEZDA

* 84:69 (24:13, 15:17, 16:17, 12:20)

Wilbekin 16, Casspi in Wolters po 15; Perperoglou 18, Dobrić 10.

* - po podaljšku

BAYERN - ASVEL

104:63 (30:13, 27:22, 26:16, 21:12)

Lo 19 (4/4 za tri), Đedović 14, Lučić in Zipser po 12; Noua 16, Diot 13.

PANATHINAIKOS - OLIMPIA MILANO

78:79 (20:24, 18:14, 19:23, 21:18)

Calathes 23, Wiley 17; Micov 18, Scola 17 in 9 skokov, Roll 16, Rodriguez 10.

Petek ob 20.30:

OLYMPIACOS - ZENIT

Ob 21.00:

BARCELONA - ALBA BERLIN

VALENCIA - ANADOLU EFES