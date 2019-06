35-letni Andre Iguodala se je veselil po odločilni trojki v Scotiabank Areni. Foto: Reuters

Raptorsi so si sredi druge četrtine priigrali 12 točk naskoka, nato pa na začetku drugega polčasa kar pet minut in 40 sekund niso dosegli niti točke. Golden State je z delnim izidom 18:0 prevzel vodstvo in ga ni več izpustil iz rok. Toronto se je približal po trojki Dannyja Greena 26 sekund pred koncem na dve točki (104:106). Gostitelji so nato pokrili Stephena Curryja, pozabili pa so na veterana Andreja Iguodalo, ki je popolnoma neoviran zadel izza črte sedem sekund pred zadnjim piskom sirene.



Najboljši strelec tekme je bil Kawhi Leonard s 34 točkami, junak prvega srečanja Pascal Siakam ni imel svojega večera (5/18 iz igre).

Thompson in Looney predčasno končala srečanje

Branilci naslova so prišli do pomembne zmage na gostovanju, čeprav imajo ogromno težav s poškodbami. Kevin Durant je izpustil tudi drugo finalno tekmo, zadnjič je bil na parketu 8. maja. Klay Thompson je dosegel 25 točk, zadel je štiri trojke, a je odšepal v garderobo osem minut pred koncem in se ni več vrnil. Rezervni center Kevon Looney je tik pred odmorom padel pod obročem in v drugem polčasu ni igral.

Stephen Curry in Draymond Green sta bila zelo zadovoljna po koncu tekme. Foto: Reuters

Dvojni dvojček Cousinsa

Steve Kerr se je presenetljivo odločil za spremembo začetne peterke. DeMarcus Cousins, ki je igral le osem minut na prvi tekmi, je začel srečanje. To je bila zelo dobra poteza, saj je center prispeval dvojni dvojček (11 točk in 10 skokov).



Thompson blestel v uvodni četrtini

Klay Thompson je sijajno odprl tekmo. V uvodni četrtini je dosegel enajst točk, dvakrat je bil natančen izza črte. Raptorsi se po njegovi zaslugi niso uspeli odlepiti (27:26).



Raptorsi povedli za 12 točk

Na začetku druge četrtine so vstopili rezervisti in Bojevniki so se hitro znašli v težavah. Štiri minute niso dosegli niti točke, Fred VanVleet pa je bil s šestimi tolakmi najzasluženješi za delni izid 10:0 in Toronto je povedel s 37:28.



Curry po slabem začetku odlično končal polčas

Leonard je sredi druge četrtine spretno zadel izpod koša in izsilil še osebno napako Curryja, ki je zgrešil prvih šest metov iz igre. Raptorsi so si priigrali najviško prednost v prvem polčasu (47:35). Štiri minute pred odmorom je Curry le zadel izza črte in nato mu je steklo. Po njegovi zaslugi je prednost gostitečjeb skopnela na pet točk (59:54). Curry je do odmora prispeval 16 točk, Thompson pa 18. Pri Torontu je izstopal Leonard s 16 točkami.



Kawhi Leonard je dosegel 34 točk, čeprav so gostje večkrat skušali s podvajanjem zaustaviti zvezdnika Toronta. Foto: Reuters

Napad prvakov deloval kot dobro naoljen stroj

Raptorsi so prišli iz garderobe popolnoma brez energije. Bojevniki so strnili obrambo in kar pet minut in 40 sekund niso prejeli točke. Iguodala je s trojko z desne strani poskrbel za vodstvo (59:61). Žoga je sijajno krožila pri aktualnih prvakih, v vsaki akciji so prišli do izdelanega meta. Thompson je nanizal pet zaporednih točk, nato pa je Draymond Green po protinapadu povišal na 59:72. Tudi dve minuti odmora trenerja Nursa nista pomagali.

VanVleet je s trojko iz desnega kota le končal neverjetno sušo Toronta (62:72). Po poškodbi Looneyja je vstopil Andrew Bogut in dvakrat zaključil akcijo. Napad Bojevnikov je deloval kot v preteklih šampionskih sezonah. Po 36 minutah so se Raptorsi znašli v težavah (80:88).



Klay Thompson je 18 izmed 25 točk dosegel v prvem polčasu. Osem minut pred koncem je odšepal v garderobo. Foto: Reuters

Thompson odšepal v garderobo

Na začetku zadnje četrtine sta Kyle Lowry in Danny Green zadela izza črte, a je na drugi strani dvakrat odgovoril Quinn Cook (88:98). Osem minut pred koncem se je poškodoval še Thompson, ki zaradi bolečin v mišici na desni nogi sploh ni uspel steči v obrambo. Serge Ibaka je zadel trojko, nato pa so gostje vzeli minuto odmora in jezni Thompson je odšel v garderobo in se ni več vrnil.



"Iggy" zapečatil usodo Raptorosov

Pet minut in pol pred koncem je po polaganju Boguta kazalo, da je tekma odločena (94:106), vendar nato Bojevniki niso zadeli več kot pet minut. Leonard je s tremi prostimi meti znižal na 101:106 minuto pred koncem. Van Vleet in Leonard nista bila natančna, a je nato Danny Green s trojko podaljšal upanje Raptorsov. V zadnji akciji gostov je Curry skoraj izgubil žogo, a je našel Shauna Livingstona, ki je podal do osamljenega Iguodale. MVP finala leta 2015, ko je Golden State začel zbirati lovorike, je z leve strani zadel trojko. Po minuti odmora je Green poskušal iz težkega položaja, vendar ni bil natančen in sirena je osrečila Bojevnike.



Komisar Lige NBA Adam Silver je na tekmo povabil tudi nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obamo. Foto: Reuters

Kerra skrbijo številne poškodbe

"To je bil zares velika zmaga. Zdaj moramo doma potrditi ta uspeh. Zelo sem ponosen predbsem na rezerviste, ki so se izkazali. Res sem zaskrbljen zaradi številnih poškodb. Thompson mi je rekel, da bo z njim vse v redu. Seveda vem, da bi igral tudi, če bi bil na pol mrtev, saj je to finale. Looney je vprašljiv za tretjo tekmo zaradi poškodbe ramena.," je povedal Kerr, ki je potrdil, da MVP zadnjih dveh finalnih serij Durant še ni treniral z ekipo. Če bo opravil le en skupni trening, bo v postavi za tretjo tekmo, ki bo v sredo v Oracle Areni.



Nurse ne bo užival v analizi tekme

"Na začetku drugega polčasa smo zgrešili nekaj odprtih metov, nato smo imeli vsaj pet napadov, ki smo jih zaključili z neizdelanimi meti, sledile so še izgubljene žoge. S slabimi napadi smo si povzročali težave, saj se nismo uspeli vrniti v obrambo in prejeli smo lahke koše. Zdaj me čaka analiza tega dela tekme. Seveda ne bom niti malo užival," je poudaril trener gostiteljev Nick Nurse.



"V zadnjem napadu Golden Stata sem že skoraj ukradel žogo Curryja. Skušali smo priti do žoge brez osebne napake. Ni nam uspelo. Sploh nisem videl Iguodale, ki je ostal sam in zadel odločilno trojko," je ključno akcijo tekme opisal Leonard.

Vrhunci druge finalne tekme Toronto - Golden State

Finale, druga tekma:

TORONTO - GOLDEN STATE 1:1

104:109 (27:26, 32:28, 21:34, 24:21)

20.014; Leonard 34 (8/20 iz igre, 5/9 za tri, prosti meti 14/14) in 14 skokov, VanVleet 17, Lowry 13, Siakam 12 in 8 skokov, Green 8, Powell in Ibaka (10 skokov) po 7, M. Gasol 6; Thompson 25 (10/17 iz igre, 4/6 za tri), Curry 23 (6/17 iz igre, 3/10 za tri), Green 17 (6/12 iz igre), 10 skokov in 9 podaj, Cousins 11 in 10 skokov, Cook 9 (3/5 za tri), Iguodala 8 (2/4 za tri) in 8 skokov, Bogut in Livingston po 6, Jerebko in McKinnie po 2.



Met iz igre: 35/94; 38/82

Met za tri točke: 11/38; 13/34

Prosti meti: 23/26; 20/23

Skoki: 49; 42

Podaje: 17; 34

Tretja tekma, četrtek ob 3.00:

GOLDEN STATE - TORONTO

Četrta tekma, sobota ob 3.00:

GOLDEN STATE - TORONTO

Peta tekma, torek, 11. 6., ob 3.00:

TORONTO - GOLDEN STATE

Šesta tekma, petek, 14. 6., ob 3.00:

GOLDEN STATE - TORONTO

Sedma tekma, ponedeljek, 17. 6., ob 2.00:

TORONTO - GOLDEN STATE

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.