Drake in Draymond Green sta si izmenjala nekaj besed. Foto: AP

Druga tekma bo na sporedu v ponedeljek ob 2.00.

Durant ne, Iguodala da

Čeprav je Kevin Durant z Bojevniki pripotoval v Toronto, je le malokdo verjel, da bo zares lahko igral. Trener Steve Kerr je dan pred tekmo tako prečrtal možnost, da bi zadnji MVP finala stopil na parket: "Ne, ne bo igral. Bolj kot ne smo upali, da bi lahko igral, a še ni na stopnji, da bi lahko igral. V tem trenutku je sposoben individualni treningov." Kerra je vsaj razveselila novica, da bo lahko računal na veterana Andreja Iguodalo.

Zadeli le 34 metov iz igre

Golden State velja kot izrazito napadalna ekipa. Na prvi tekmi so Warriorsi občutili kremplje obrambno naravnanih Raptorsov. Prvaki so namreč iz igre zadeli le 34 metov, kar je najmanj v letošnji končnici. Čeprav je končna razlika znašala le 9 točk, je bil prvak zahodne konference prekratek praktično v vsaki pomembni statistiki (met za 2 in 3 točke, koši iz protinapadov, izgubljene žoge).

Steph Curry je pred težko nalogo. Foto: EPA

Dobro odrezali Curryja

Še bolj povedna je naslednja statistika - Golden State v letošnji končnici na pick and roll postavitev v povprečju dosega po 1,13 točke na vsako akcijo. Toronto pa jih je omejil zgolj na 0,81. Torontova postavitev z visokimi igralci (Marc Gasol in Serge Ibaka) je v napadu popolnoma odrezala Stepha Curryja. Ta se je še enkrat več znašel pod težo finalnega pritiska.

Siakam odigral tekmo kariere

Toronto ima seveda v Kawhiju Leonardu daleč največjega zvezdnika, a v resnici ima odlično podporno ekipo. Pascal Siakam je na prvi tekmi odigral tekmo kariere (za 32 točk je potreboval vsega 17 metov), Fred VanVleet pa po rojstvu otroka igra kot prerojen.

Prerivanje? To ni bilo prerivanje!

Uvrstitev Toronta v finale je na noge dvignila celotno mesto, morda s prvim zvezdnikom raperjem Drakom, ki ne manjka tik ob klopi. Znan je po dolgem jeziku, tako se je le nekaj sekund po koncu prve tekme zapletel v kratek "pogovor" z Draymondom Greenom. Novinarka je Greena po tekmi vprašala glede prerivanja, Green pa je v svojem slogu mirno odvrnil: "Imate vprašanje o košarki? To ni bilo prerivanje, izmenjala sva si nekaj besed, to je bilo vse."

Le štiri ekipe zapravile 2:0

Drakov nasmešek ob koncu pogovora je hipoma postal hit na družbenih omrežjih. Sredi noči bo jasno, kdo bo imel večji nasmešek. Golden State bi z zmago v gosteh opravil svoje, Torontov dvokorak pa bi bil lepa napoved za prstan. Le štiri ekipe so namreč v finalu zapravile vodstvo z 2:0.

Finale Lige NBA, druga tekma, ponedeljek ob 2.00

TORONTO - GOLDEN STATE 1:0



Izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.