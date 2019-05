Pascal Siakam je z 32 točkami dosegel rekord kariere na tekmah končnice. "Spicy P" je izbral pravi trenutek za sanjsko predstavo. Foto: Reuters

Raptorsi, ki so v finalu Vzhoda s 4:2 v zmagah izločili najboljšo ekipo rednega dela Milwaukee, so vodili večino tekme. Že od odmoru so si priigrali deset točk naskoka, Bojevniki so bili blizu še deset minut pred koncem (90:87), nato pa so gostitelji z delnim izidom 10:1 prišli do odločilne prednsoti. Poleg Siakama, ki je zgrešil le tri mete iz igre (14/17) je blestel še Marc Gasol z 20 točkami. Najboljši igralec letošnje končnice Kawhi Leonard je prispeval 23 točk, čeprav ni imel strelskega večera (5/14 iz igre).

Bojevniki zelo pogrešali Duranta

Pri branilcih naslova se je zelo poznalo, da je manjkal Kevin Durant. MVP zadnjih dveh finalnih serij se je poškodoval na peti tekmi polfinala Zahoda proti Houstonu. Bojevniki so nato brez njega izločili Rocketse in pometli s Portlandom v konferenčnem finalu s 4:0 v zmagah. Tokrat bi še kako potrebovali Duranta, ki tudi na nedeljski tekmi še ne bo igral.



Marc Gasol je bil najboljši strelec prvega polčasa. Dosegel je 14 točk. Foto: Reuters

Curry zadel prek 100 trojk na finalnih tekmah

Stephen Curry je bil najboljši strelec prve finalne tekme s 34 točkami. Zadel je štiri trojke in tudi vseh 14 prostih metov. Postal je prvi košarkar, ki je na finalnih tekmah Lige NBA zadel več kot 100 trojk. Šestič zapored je presegel mejo 30 točk v letošnji končnici.

Cousins daleč od prave forme

Klay Thompson je dodal 21 točk, Draymond Green pa je prispeval nov trojni dvojček (10 točk, 10 skokov in 10 podaj). DeMarcus Cousins je bil na parketu osem minut, a je le upočasnil hitro igro Bojevnikov. Center se je vrnil na po poškodbi levega kvadricepsa, zadnjič je igral 16. aprila proti LA Clippersom v prvem krogu. Tudi Andre Iguodala je v končnici tekme odšepal s parketa.

Velika evforija v Torontu

Prvič se je boj za pokal Larryja O'Briena začel na kanadskih tleh. Vzdušje na tekmah končnice v Scotiabank Areni je bilo vedno imenitno, tokrat pa so navijači dodali še kakšen decibel. Že od jutra so se gledalci zbirali v Jurassic Parku pred dvorano, kjer so spremljali srečanje vsi tisti, ki niso prišli do vstopnic.



Številne legende kluba prejele aplavz

Na uvodni tekmi so Raptorsi predstavili številne legende kluba, ki so bile najzaslužnejše za silovit vzpon kluba. Velik aplavz je dobil prvi veliki zvezdnik kluba Damon Stoudamire. Leta 1995 je bil izbran na naboru, ko se je Toronto priključil Ligi NBA. Chris Bosh in Tracy McGrady sta prav tako pustila neizbrisen pečat, navijači pa so pozdravili tudi Della Curryja, ki je v Torontu leta 2002 končal kariero. 54-letnik v tem finalu seveda navija za svojega sina Stepha.



Pascal Siakam caught FIRE in the 3rd scoring 14 of his 26 PTS! @Raptors up 88-81 after 3 quarters.#WeTheNorth | #NBAPlayoffs pic.twitter.com/N4RM10DxVB

— NBA TV (@NBATV) 31. maj 2019



Prva tekma:

TORONTO - GOLDEN STATE 1:0

118:109 (25:21, 34:28, 29:32, 30:28)

19.983; Siakam 32 (14/17 iz igre, 2/3 za tri), 8 skokov in 5 podaj, Leonard 23 (5/14 iz igre, prosti meti 10/12), 8 skokov in 5 podaj, M. Gasol 20 in 7 skokov, Van Vleet 15, Green 11 (3/7 za tri), Lowry 7 (2/9 iz igre), 9 podaj in 6 skokov, Ibaka 5, McCaw 3, Powell 2; Curry 34 (8/18 iz igre, 4/9 za tri, prosti meti 14/14), Thompson 21 (3/6 za tri), Green 10 (2/9 iz igre), 10 skokov in 10 podaj, Looney 9, Iguodala, Jerebko, McKinnie, Cook in Livingston po 6, Cousins 3, Bell 2.



Met iz igre: 39/77; 34/78

Met za tri točke: 13/33; 12/31

Prosti meti: 27/32; 29/31

Skoki: 36;38

Podaje: 25;29



Druga tekma, ponedeljek ob 2.00:

TORONTO - GOLDEN STATE



Tretja tekma, četrtek ob 3.00:

GOLDEN STATE - TORONTO

Četrta tekma, sobota, 8. 6., ob 3.00:

GOLDEN STATE - TORONTO

Peta tekma, torek, 11. 6., ob 3.00:

TORONTO - GOLDEN STATE

Šesta tekma, petek, 14. 6., ob 3.00:

GOLDEN STATE - TORONTO

Sedma tekma, ponedeljek, 17. 6., ob 2.00:

TORONTO - GOLDEN STATE

Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.