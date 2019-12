Olimpija bo v novem letu moči usmerila v Ligo ABA in državno prvenstvo. Foto: www.alesfevzer.com

Olimpija je v desetih krogih štirikrat zmagala in šestkrat izgubila ter tekmovanje končala na zadnjem mestu v skupini C. Joventut, ki si je že pred tekmo zagotovil uvrstitev med najboljših 16, je s po petimi zmagami in porazi zasedel četrto mesto v skupini.

Skupina C, 10. krog:

CEDEVITA OLIMPIJA - JOVENTUT

103:81 (19:21, 32:17, 28:24, 24:19)

BRESCIA - NANTERRE

85:78 (25:20, 14:21, 25:11, 21:26)

UNICS KAZAN - DARUŠAFAKA

71:68 (17:24, 13:12, 18:18, 23:14)