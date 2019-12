S šestim porazom ob treh zmagah je Cedevita Olimpija ostala brez možnosti za drugi del Evropskega pokala. Foto: www.alesfevzer.com

Vodstvo združenega kluba ima visoke ambicije tudi v Evropi, a v prvi sezoni delovanja Ljubljančanom ni uspelo spisati uspešne zgodbe v mednarodnem tekmovanju. Katastrofalen je bil začetek, ko so izgubili prvih pet obračunov, a se potem s tremi zmagami vrnili v igro za napredovanje, kar je bil osnovni cilj pred začetkom. Nato pa znan scenarij, popoln padec v igri s črnimi minutami, po katerih ni več vrnitve. Rezultat – konec evropske sezone že v decembru.

"Zame je edini poraz, ki ga kot trener ne morem sprejeti, tisti z Nanterrom," je po zmagi nad Brescio pred tritedenskim premorom v Euorupu dejal Slaven Rimac. Ta Nanterre, ki je na papirju veljal za najskromnejšo zasedbo v skupini, je Olimpijo dvakrat spravil na kolena in ji dokončno zaprl vrata v drugi del. Porazen je bil ljubljanski pristop na medsebojni tekmi v Stožicah, v Franciji pa so v sredo zmaji v nasprotju s prvim dvobojem, ko so od uvodne minute igrali slabo, začeli izvrstno. Prvo četrtino so dobili s 30:11, nato celo povedli za 24, na koncu pa vseeno ostali praznih rok.

Rimac : Zmago smo preprosto poklonili

"Ni nam uspelo zaključiti tekme na način, kot smo si to želeli. V določenem trenutku smo vodili s 25 točkami razlike, nato pa popolnoma popustili. Naučiti se moramo zaključiti obračune. Izgubljali smo žoge, prikazali slabo igro v obrambi, zgrešili nekaj lahkih polaganj. Ko vodiš s 25 točkami razlike, si sam sebi največja nevarnost in to je bilo na koncu usodno za nas," je po tekmi povedal prvi Olimpijin strelec Ryan Boatright, ki je vodil gostujočo igro na začetku zadnje četrtine, ko je Nanterru uspela serija 14:0, kar se je na koncu tudi izkazalo za odločilno.

Težava večine košarkarjev Cedevite Olimpije je velika nekonstantnost. Foto: www.alesfevzer.com

Zmaji so dokazali, da so sposobni igrati košarko na zelo visoki ravni in to tudi držati tako rekoč vseh 40 minut. Tako je bilo v Kopru, ko so nadigrali Primorsko, in ob vseh največjih zmagah sezone, ko so vzeli skalp Unicsu, Zvezdi in Partizanu. Toda na drugih srečanjih je bilo nihanj preprosto preveč. Prav neverjetno je, kako različna obraza so varovanci Rimca sposobni pokazati na isti tekmi. Od zelo dobre košarke, ki so jo na primer igrali v Parizu v prvi četrtini, do popolne izgubljenosti na parketu, kot je bilo ob prej omenjenem delnem izidu, ko so bili zares slabi v obrambi, brez prave energije in želje, hkrati pa nezainteresirani in brezidejni v napadu.

"Domači košarkarji so na tekmi zadevali veliko, a menim, da smo jim tudi mi dali veter v hrbet s svojimi neumnostmi. Dovolili smo, da poberejo veliko skokov v napadu, izgubili smo preveč žog. Nerazumljivo je, kako lahko na eni sami tekmi pokažemo dva različna obraza. Na začetku tekme sta se videli motiviranost in energija fantov, bili pa smo točno takšni, kot smo želeli biti. Sledil je padec osredotočenosti, skušali smo obdržati visok ritem igre z menjavami igralcev, a na koncu smo tekmo izgubili v zadnji četrtini. Iskreno mislim, da smo zmago preprosto poklonili," je bil razočaran Rimac.

Ponavljajo se napake z začetka sezone

Po zmagi nad Zvezdo je Zagrebčan na ljubljanski klopi razlagal, da vidi prihajajoči tekmi proti Budućnosti in Nanterru kot lepi priložnosti, da igro dvignejo še na višjo raven in si s stanjem na lestvici še okrepijo samozavest. Tedaj se je zdelo, da je Ljubljančanom – čeprav so se pred tem doživeli pravi polom v Zadru – vendarle uspelo zmanjšati tako močne oscilacije v igri, a na obeh naslednjih tekmah so se ponavljale stare napake z začetka sezone. Tudi proti Budućnosti je bil usoden padec v igri, ko so Podgoričani naredili odločilno razliko, v Franciji pa so bili deli tekme zares pod vsako ravnjo.

V Evropskem pokalu zmaje čaka še domača tekma z Joventutom. Vmes bodo v nedeljo v Ligi ABA gostili Krko. Foto: www.alesfevzer.com

Tedaj v ljubljanski zasedbi ni posameznika, ki bi stopil v ospredje in poiskal rešitev iz kriznih trenutkov. Ne znajo izkoristiti visokih košarkarjev in odigrati pod koš, z razdalje pa se po navadi zaključuje po neizdelanih akcijah. Takrat tako rekoč na parketu ne deluje nič. Res je, da je ljubljanska zasedba sestavljena popolnoma na novo in potrebuje čas, a december je tu in eno tekmovanje je že končano. Neuspešno.

Zdaj bodo moči usmerili v Ligo ABA, kjer držijo zmaji drugo mesto, toda ob tako neprepričljivi predstavi, kot je bila v Parizu, imajo težave proti vsakemu jadranskemu tekmecu. Februarja se začenja tudi že boj za prvo domačo lovoriko. Kot vedno poudarjamo, bo moralo biti na tekmah pod okriljem KZS-ja v ekipi osem Slovencev. Zdaj so v rotaciji le trije, takrat pa bo od sedmih tujcev lahko na eni tekmi zaigrala le četverica.