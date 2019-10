Codi Miller-McIntyre je bil znova najboljši strelec Olimpije. Foto: www.alesfevzer.com

Proti Darušafaki so se izbranci Slavena Rimca dobro upirali, a zelo slabo odigrali končnico. Še grenkejši je bil poraz v Kazanu, kjer so zapravili 13 točk naskoka v tretji četrtini. Unics jih je povozil v zadnji četrtini. Tudi v dvorani Palaleonessa so imeli sredi druge četrtine 14 točk prednosti (29:43), Brescia pa je delovala razglašeno.

Brescia končala tekmo z delnim izidom 9:0

Italijanom se je uspelo približati v tretji četrtini, ki so jo dobili s 16:11. Odločala je končnica, kjer pa Olimpija dve minuti in 52 sekund ni dosegla niti točke. Codi Miller-McIntyre je dosegel zadnji koš za 69:71, nato pa je Brescia končala tekmo z delnim izidom 9:0.

Lansdowne mož odločitve v končnici

Najprej je DeAndre Lansdowne izenačil na 71:71, Miller-McIntyre nato ni bil natančen izza črte. Tyler Cain je zadel le en prosti met, po zgrešenem poskusu Jake Blažiča pa je razigrani Lansdowne povišal na 74:71 minuto in 40 sekund pred zadnjim piskom sirene. Do konca je ostalo še dovolj časa za izdelan napad, Ljubljančani pa so poskušali z nemogočimi meti za tri točke. Marko Simonović je zgrešil dvakrat zapored, tudi Ryan Boatright in Miller-McIntyre sta bila nenatančna. Zmago Brescie je potrdil Luca Vitali z dvema prostima metoma 13 sekund pred koncem.

Blažiču pet sekund ni uspelo spraviti žoge v igro ...

Po minuti odmora je veliko napako naredil še Blažič, ki mu pet sekund ni uspelo spraviti žoge v igro. V zadnjem napadu je Lansdowne (16 točk, 6/11 za dve, 1/1 za tri) kronal imeniten večer. 30-letni Američan je zadnje štiri sezone igral v nemški Bundesligi za Hamburg in Braunschweig.

Cedevita Olimpija v Evropskem pokalu še brez zmage

Najboljša strelca pri Cedeviti Olimpiji sta bila Miller-McIntyre z 21 točkami in Jaka Blažič, ki jih je dosegel 18.

Popravni izpit proti Nanterru

V Ligi ABA so Ljubljančani začeli odlično. Premagali so Mego Bemax in tudi Cibono, čeprav v nedeljo v Stožicah v drugem polčasu niso blesteli. V 4. krogu Evropskega pokala naslednjo sredo v Stožice prihaja francoski Nanterre.

KLEMEN PREPELIC WINS IT WITH THE FULL COURT SHOT #7DAYSEuroCuppic.twitter.com/JZke5OCg40 — Eurohoops.net (@Eurohoopsnet) 16. oktober 2019

Prepelič s čudežnim metom za zmago

V skupini C je bila odigrana tudi tekma med Joventutom in Darušafako. Gostitelji, za katere je Klemen Prepelič zbral 9 točk, so sredi tretje četrtine zaostajali za 9 točk, nato pa se vrnili in tik pred koncem izenačili na 82:82. Ko je že kazalo, da se bo tekma prevesila v podaljšek, pa je do žoge globoko na svoji polovici prišel Prepelič, z neverjetnim metom prehitel sireno in odločil zmagovalca (85:82). Poteza, ki bo v evropski košarki nedvomno odmevala še kar nekaj časa.

Skupina C, 3. krog:

BRESCIA - CEDEVITA OLIMPIJA

78:71 (19:27, 20:19, 16:11, 23:14)

2.327; Lansdowne 16, Abass 15, Cain in Sachetti po 10, Horton in Vitali po 9, Warner 7, Laquintana 2; Miller McIntyre 21 (7/13 za dve, 2/7 za tri), Blažič 18, Hopkins 10, Boatright 9, Simonović 7, Krušlin, Stipanović in Zirbes po 2.

Met za tri točke: 8/22; 4/22

Met za dve točki: 21/40; 22/42

Prosti meti: 12/17; 15/21

Skoki: 34; 35

JOVENTUT - DARUŠAFAKA

85:82 (19:22, 17:16, 24:23, 25:21)

NANTERRE - UNICS KAZAN

92:94 (27:20, 17:24, 26:25, 22:25)