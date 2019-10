Codi Miller McIntyre je izstopal pri Cedeviti Olimpiji in s številnimi potezami navdušil navijače. Foto: www.alesfevzer.com

Zmaji so se v novi podobi prvič predstavili v Stožicah, kjer je v uvodnem krogu Evropskega pokala Darušafaka slavila z 79:73. Po desetih minutah je bilo z domače strani sicer vse videti praktično popolno. Gostitelji so bili izjemno razigrani s hitro in učinkovito igro, s katero so že zgodaj na noge dvignili 2.400 gledalcev. Povedli so s 24:12, nato pa je sledil mrk. Kot bi nekdo pritisnil stikalno, in energije, ki je pripomogla k tisti izvrstni predstavi v uvodni četrtini, pri Ljubljančanih ni bilo več zaznati. Ko je na klop odšel Codi Miller McIntyre, je trpela organizacija igre, začeli so izgubljati žoge, žoga nasploh ni več krožila tako kot prej, ustavil se je met, na drugi strani pa se je odprlo gostom iz Carigrada, ko domača obramba ni bila več tako intenzivna, predvsem velike težave pa so se začele v skoku.

Pred sezono so v novonastalem klubu vsi poudarjali, da se zavedajo, kako pomemben je začetek in prve tekme. Ne le iz rezultatskega vidika, ampak predvsem, da pridobijo zaupanje navijačev, si izborijo številčnejšo podporo na tribunah in prepričajo tudi tiste glavne skeptike. Zato so si močno želeli uvodne zmage. Kljub porazu, je dejstvo, da je to bila povsem druga raven košarke in individualne kakovosti nekaterih posameznikov, kot so gledalci v Stožicah spremljali lani in v kar nekaj sezonah pred tem. Darušafaka je vendarle še lani igrala Evroligo in pred dvema sezonama osvojila Evropski pokal. Četudi so v določenih segmentih igre zmaji razočarali, pa so nekajkrat na noge dvignili publiko, ki je bila na trenutke kar glasna, verjetno glasnejša, kot je bila zagrebška na praktično vseh tekmah Cedevite. Tudi športni direktor Sani Bečirović je po tekmi poudarjal, da je hvaležen navijačem, da so prišli in na tak način spodbudili zmaje ter jim ob koncu kljub neuspehu namenili aplavz.

17 napadalnih skokov = 17 dodatnih napadov

"Zelo dobro smo odprli tekmo in res odlično igrali v prvih minutah. V prvi četrtini je bila energija zares prava. Nekaj se je potem zgodilo pred drugo četrtino, ko smo preprosto popustili. Nismo bili več tako intenzivni. Popustili smo v obrambi in rezultat se je dramatično spremenil. Ko pustiš nasprotnikom, da se na takšen način vrnejo, ujamejo pravi ritem, jih je potem res težko zaustaviti. Vemo, da nas čaka še veliko dela. Kar pa moram izpostaviti, pa je stvar, ki je bila največja naša težava, in to je skok. Dopustili smo 17 napadalnih skokov. To je 17 dodatnih posesti za nasprotnika. Ko pustiš kateremu koli moštvu toliko novih napadov, ga je težko premagati," je po tekmi povedal Miller McIntyre, sicer z naskokom prvo ljubljansko ime.

Ameriški organizator igre je bil z 18 točkami najboljši domači strelec, v statistiko pa je vpisal še po šest skokov in podaj. Ko je podelil nekaj podaj soigralcem, gledalce pa navdušil predvsem z izvrstnimi prodori, je praktično lastnoročno Cedevito Olimpijo, ki je zaostajala tudi že z dvomestno razliko, v tretji četrtini vrnil v igro. Dokazal je, da gre za zares veliko okrepitev, toda tokrat je imel ob sebi preprosto premalo soigralcev, ki bi bili tokrat na takšni ravni, kot je on. "Preprosto smo izgubili tisto intenzivnost. Izgubili bomo nekaj žog, tudi skoke, dopustili odprte mete in dobili koše, ampak s pravo energijo se da napake nadomestiti. Toda, kot pravim, tokrat nas je tepel njihov napadalni skok. Vem, da sem jaz recimo izgubil dva ali tri, kar je nedopustno. Na naslednji tekmi moramo to nujno popraviti," je prvi domači 'play' še enkrat izpostavil izgubljen boj za odbite žoge.

V prvi četrtini je Cedevita Olimpija izza črte metala 4/6, 2/7 pa je bila trojka Dačke. V nadaljevanju so jih zmaji zadeli še enkrat toliko, a so za to potrebovali kar 17 poskusov, gostje pa so v naslednjih treh četrtinah za tri vrgli 30-krat, uspešni so bili 11-krat. V prvih desetih minutah, ko so navdušili s predstavo, so zmaji celo dobili skok s 14:7, od tega so imeli turški košarkarji le enega defenzivnega. Ob koncu je bilo razmerje torej 28:44, od tega so gostje 17 odbitih žog ujeli v napadu. "Dobro smo tekmo začeli in nasprotniku dopustili v prvi četrtini le 12 točk. V nadaljevanju so nas malce presenetili s consko obrambo, toda to ni bila težava. Težava je bila, ko so začeli bolje igrati in so naredili serijo, mi preprosto nismo naredili osebne napake. Nismo bili dovolj agresivni. Sicer nismo igrali slabe obrambe, toda bili smo premalo agresivni in dopustili kar 17 napadalnih skokov. To je preprosto preveč. Ob tem so skupaj ujeli 16 odbitih žog več od nas. To je na koncu naredilo razliko. Na pripravah smo odigrali nekatere tekme, ko smo dominirali v skoku. Takrat so se tudi branilci bolje vključevali v skok. S prihodom Zirbesa bomo zagotovo boljši. Skok je preprosto želja in koncentracija, da veš, kje je nasprotnik, ga zapreš in mu ne dopustiš, da pride v boljši položaj. Želja je bila, a fokus ni bil na teh stvareh," je glavni razlog za poraz izpostavil trener Cedevite Olimpije Slaven Rimac.

Preveč napadov ena na ena

Ko so gostitelji dolgo lovili Dačko in jo dobre tri minute pred koncem tudi ujeli ter s trojko Eda Murića celo prehiteli, pa so ekspresno dopustili, da je nasprotnik povedel za štiri. V zadnji minuti, ko so imeli napad za izenačenje, pa se je 45 sekund pred koncem pod obroč nespametno zapodil Jaka Blažič in napravil osebno napako v napadu. Ob tem so v ključnih trenutkih zmaji izgubili boj za nekaj pomembnih odbitih žog. Vse to so primeri, ki potrjujejo Rimčeve besede, da je bila energija napačno usmerjena in v zaključku srečanja so bili domači košarkarji preprosto premalo osredotočeni. Podoben dolžnik kot Blažič je bil tudi Ryan Boatright, ki je bil na pripravljalnih tekmah prav tako ves čas med točkovno najuspešnejšimi, tokrat pa se ofenzivno ni razigral, a največje težave so bile v obrambi, kjer je bil videti ležeren, ob koncu pa ga je prvi 'play' portoriške reprezentance Gary Browne v prodoru zavrtel in z atraktivnim prodorom zabil zadnji žebelj v ljubljansko krsto.

Kljub porazu so gledalci zmaje nagradili z aplavzom. Foto: www.alesfevzer.com

Že na pripravljalnih tekmah so imeli Ljubljančani težave s padci v igri. Ko je Rimac napravil prve menjave, se je ritem igre ustavil. "Preprosto je taka trenutna situacija. Moramo bolje osvojiti vse napadalne in obrambne sisteme ter se še bolj uigrati. Potem ne bo takih padcev v igri. Doživeli smo težak poraz, saj smo res dobro začeli tekmo. Videla se je kakovost v naši igri. Potem pa nismo več ujeli ritma. Darušafaka ima dva turška igralca, ki znata igrati v gosteh in zadeti, ko je treba. V ključnih trenutkih naredita prave stvari in izkoristili so priložnost. Žal mi je za tak uvod, saj se je publika lepo odzvala, mi pa smo energijo usmerili v napačno smer. Želja je bila, a bila je usmerjena napačno. Veliko napadov smo skušali reševati ena na ena in ne z ekipno igro. V zadnji četrtini obramba niti ni bila tak problem, predvsem v napadu nismo igrali pametno," je dodal hrvaški strokovnjak na ljubljanski klopi. Priznal je, da se je pri nekaterih njegovih varovancih poznala že utrujenost, saj so med vikendom odigrali tri zaporedne tekme jadranskega superpokala, v petek pa jih čaka še gostovanje v Beogradu pri Megi v uvodnem krogu Lige ABA, kar bo torej peti obračun v sedmih dneh. V sredo jih v Evropskem pokalu čaka gostovanje v Kazanu pri Unicsu.