Codi Miller-McIntyre je prvi strelec in podajalec Cedevite Olimpije, prav tako pa je med boljšimi skakalci v moštvu. Foto: www.alesfevzer.com

Ameriški organizator igre je za zdaj brez dvoma najsvetlejša točka nove zeleno-oranžne zgodbe v Stožicah. 25-letni košarkar iz Severne Karoline se je izkazal za zares kakovostno okrepitev. "Od začetka sezone igra v zelo dobri formi. Dokazuje, zakaj je bil naša glavna želja. Ima velik potencial. Ne bi govoril, na koliko odstotkih igra, ker to ni smiselno, a zagotovo še ni pokazal vsega. Vidim ga kot igralca, ki lahko brez težav igra Evroligo. To so neke norme, ki verjamem, da si jih je tudi sam postavil. Veliko smo govorili pred sezono, kaj je njegov individualni cilj. Ima dober značaj. Ni v rangu tistih klasičnih "playmakerjev", ki lahko skozi igro razigravajo vse soigralce, a lahko igra res zelo dobro. Prisoten je v skoku in odličen v tranziciji. Že zdaj igra na zelo visoki ravni, ampak mislim, da je sposoben igrati še bistveno bolje," je prvega strelca svoje zasedbe opisal trener Slaven Rimac.

Miller-McIntyre je v Ljubljano prišel kot prvi organizator igre. Za sabo ima sezono v zdajšnjem evroligašu Zenitu iz Sankt Peterburga, v Rusiji je igral že leto pred tem, njegova prva evropska postojanka pa je bila Belgija, kjer je bil odličen. V dresu Cedevite Olimpije trenutno navdušuje z izjemnimi prodori in odličnim metom s polrazdalje, ki ga je glede na pretekle sezone zelo popravil, ob širokem napadalnem spektru pa se je izkazal tudi z vsestranskostjo. Gre za igralca, ki je telesno zares zelo močan, z eksplozivnostjo in čvrstostjo tudi med najboljšimi v moštvu in učinkovit v skoku. Z dobrimi 15 točkami in slabimi petimi podajami na tekmo je trenutno prvi strelec in podajalec zmajev.

Koščke je treba sestaviti v celoto

Brescia je v nasprotju z drugimi ekipami v Evropskem pokalu zadržala veliko igralcev iz lanske sezone. Moštvo ima pravo kemijo in že na začetku sezone se vidi, da dobro reagirajo kot ekipa. Moramo dobro igrati vseh 40 minut. Na dozdajšnjih tekmah smo preveč poklonili nasprotnikom. Poskrbeti moramo, da se to v Brescii ne bo zgodilo. Če bodo boljši, naj nas premagajo, a ne smemo jim mi poklanjati stvari. Ne sme biti takih padcev v energiji, ne mentalno … Na nekaterih položajih smo kakovostnejši. Zagotovo smo močnejši pod obročema. Vidi se, da je Zirbes iz tekme v tekmo boljši in vse resneje nanj računamo. Pričakujemo, da bo v enem mesecu že v pravi formi. Obramba mora biti boljša. Brescia sicer ni najbolj talentirana ekipa, a igralci odlično sodelujejo, ve se, kdo kaj dela, odlično kombinirajo, delajo drug za drugega in iščejo v napadu igralca, ki je v boljšem položaju. Slaven Rimac

"Mislim, da imamo zelo kakovostno ekipo. Če pogledate, naše moštvo premore veliko talenta in igralcev, ki imajo ogromno izkušenj. Vse te koščke moramo sestaviti v celoto. To je glavna stvar. Napadalno ima ekipa velik potencial. Številni naši košarkarji lahko na kateri koli tekmi dajo več kot 25 točk. Moramo le postati konstantni, da vsak v našem moštvu najde svojo vlogo in se nanjo privadi. Potem lahko naredimo nekaj posebnega. Le najti moramo pravo kemijo," je prepričan motor ljubljanske igre.

Pri Cedeviti Olimpiji ne skrivajo visokih ambicij. Tako je jasno tudi v Evropskem pokalu cilj (vsaj) napredovanje iz skupine, toda sezone zmaji niso začeli najbolje. Res je, da so se najprej pomerili z na papirju najmočnejšima ekipama v skupini, Darušafako in Unicsem, a po obeh tekmah imajo v stoženski zasedbi lahko precej grenak priokus. Namreč obakrat so pokazali, da se lahko kosajo s favoriziranima in predvsem bogatejšima nasprotnikoma, obakrat pa so tudi lahkomiselno s popolnim mrkom v igri zapravili veliko prednost. Seveda se pozna neuigranost v moštvu, ki je na novo sestavljeno, toda v zasedbi ima Rimac dovolj izkušenj, da do tako velikih oscilacij vendarle ne sme prihajati. Ko so prišli ti mrki, so bili zmaji popolnoma brez idej v napadu, hkrati pa anemični tudi v obrambi. Tudi proti Ciboni so ob zajetni prednosti popustili, toda pravočasno našli odgovor, ko je do izraza prišla tudi individualna kakovost ljubljanskih košarkarjev.

"Ne smemo začeti s tremi porazi"

"Praktično nobena ekipa, ki se sestavi na novo, ne začne sezone najbolje, oziroma ni kar takoj uigrana, ampak potrebuje nekaj časa, da začnejo stvari funkcionirati. Gledal sem na primer tudi nekatere tekme v Evroligi, ko so najboljša moštva izgubljala proti ekipam, proti katerim ne bi smela, saj še niso vzpostavila prave kemije na igrišču. Glede Lige ABA je zagotovo še zelo zgodaj, glede Evropskega pokala pa moramo najti ta ritem nekoliko hitreje. Se še uigravamo. Za nami je sicer dvomesečno pripravljalno obdobje, a ekipa ni bila popolna. Tako da potrebujemo še malo časa in stvari se bodo postavile na pravo mesto," je o težavah, s katerimi se srečuje novo moštvo, povedal Miller-McIntyre.

Najboljšo tekmo je v zelenem dresu odigral v nedeljo, ko je proti Ciboni v statistiko vpisal 24 točk, štiri skoke in šest podaj. Foto: www.alesfevzer.com

Kot je dodal, o ciljih sezone in o tem, kaj bo v bližnji prihodnosti, ne razmišlja. Osredotoča se le na naslednji korak oziroma naslednjo tekmo. Dvoboj z Brescio bo nekakšen realen test moči Cedevite Olimpije. Zmaji imajo priložnost, da pokažejo, da vendarle napredujejo v igri, da zmanjšujejo slabe trenutke in podaljšujejo dobre, kot je poudaril Rimac, in ne nazadnje tudi potrdijo svojo kakovost. Če sta bila – ne glede na izgubljeni veliki priložnosti za zmago glede na potek srečanja – uvodna poraza nekako vzeta v zakup, pa je zdaj v luči želje po napredovanju zmaga že počasi kar nujno potrebna.

Tudi Miller-McIntyre, od igre katerega bo seveda znova veliko odvisno, poudarja, da si začetka z razmerjem 0:3 Ljubljančani ne smejo dopustiti: "Veselim se tekme. Še vedno sicer iščemo svoj ritem. Tekem nismo izgubili zato, ker ne bi bili sposobni zmagati. V Evropskem pokalu smo na obeh obračunih vodili in v zaključku popustili ter izpustili zmago iz rok. Naša naloga je, da bolje zaključimo srečanje. Mislim, da smo proti Ciboni naredili korak v pravo smer. Večino tekme smo vodili, potem pa so naredili serijo, a tokrat smo odgovorili, kot je treba. Pred nami je zelo pomembna tekma, saj ne smemo začeti s tremi porazi."

Brescia premagala Unics in izgubila z Joventutom

Brescia je po prvih dveh tekmah polovično uspešna. Najprej je italijanska levinja doma ugnala Unics, nato pa klonila v Badaloni pred Joventutom. Že lani je igrala v Evropskem pokalu in tekmovanje s tremi zmagami in sedmimi porazi končala po skupinskem delu. V državnem prvenstvu je trenutno pri treh zmagah in enem porazu, sicer pa se je med italijansko elito uvrstila leta 2016, ko je to lombardijsko mesto po 28 letih znova dobilo moštvo v Serie A.

Najboljša strelca sta ameriški branilec DeAndre Lansdowne in Luca Vitali, ki je tako kot Awudu Abass branil barve italijanske reprezentance na letošnjem svetovnem prvenstvu. Od igralcev je najbolj uveljavljeno ime David Moss, ki ima ogromno evroligaških izkušenj. Najbolj zveneče ime pa je verjetno kar na klopi – Vincenzo Esposito. Nekdanji odlični branilec je bil prvi košarkar, ki je podpisal pogodbo s tedaj novoustanovljenimi Toronto Raptorsi, in drugi Italijan, ki je zaigral v Ligi NBA, a prvi, ki se je vpisal med strelce.

Skupina C, 3. krog, sreda ob 20.45:

BRESCIA - CEDEVITA OLIMPIJA

JOVENTUT - DARUŠAFAKA

NANTERRE - UNICS KAZAN