Le redko se zgodi, da CSKA Moskva ne igra na sklepnem turnirju. V tem tisočletju se veseli četrtega naslova (2006, 2008, 2016, 2019). Foto: EPA

It’s going to be a loud night in Vitoria-Gasteiz!#F4GLORY pic.twitter.com/LwO8kmNAVI — EuroLeague (@EuroLeague) 19. maj 2019

Turki, ki so bili sicer sredi prvega polčasa že v precejšnjih težavah (20:34 in 28:41), so do odmora strnili vrste (42:44), bili tudi v tretji četrtini že v velikem zaostanku (54:68), a se že z delnim izidom 8:0 pred zadnjimi 10 minutami približali (62:68) ter nato Moskovčanom vse do konca povzročali preglavice in jim dihali za ovratnik.

Manj kot dve minuti pred koncem so zaostajali le z 81:85. Shane Larkin je pri zaostanku z 81:87 zgrešil trojko in nato še en met, Will Clyburn pa je slabe pol minute pred zadnjo sireno z zadetima prostima metoma odločil zmagovalca (81:89).

Rusi so polovično ustavili najnevarnejša igralca Efesa, Larkina in Vasilija Mičića, ki sta v polfinalu skupaj dosegla 55 točk. Mičića so omejili na deset točk, Larkin pa je bil z 29 točkami vseeno najboljši strelec tekme.

Pri zmagovalcih sta po 20 točk dosegla Cory Higgins in Clyburn, 15 jih je dodal Nando de Colo, ki je bil izbran za najkoristnejšega igralca sklepnega turnirja. CSKA je zadel 14 trojk iz 22 poskusov (64-odstoten met).

Othello Hunter je takole blokiral Bryanta Dunstona. Foto: EPA

Efes prvič igral v finalu

Carigrajčani so v polfinalu presenetljivo premagali najboljše moštvo rednega dela lige Fenerbahče, Moskovčani pa so bili v izenačeni tekmi boljši od branilca naslova Real Madrida. Efes se je potegoval za prvi naslov v zgodovini kluba.

Zasedba iz Moskve je bila v prednosti zavoljo kakovostnega in širokega igralskega kadra, predvsem pa zaradi izkušenj na sklepnih turnirjih. Od leta 2001 je manjkala le v Bologni 2002 in Barceloni 2011. V tem času je bila prvak trikrat (2006, 2008 in 2016), še trikrat pa je igrala v finalu.

Efes Anadolu je že z uvrstitvijo v finale prišel do največjega uspeha v zgodovini kluba. Dvakrat so že bili udeleženci zaključnih turnirjev, nazadnje leta 2001, ko so na koncu zasedli tretje mesto. Njihova edina evropska lovorika ostaja Pokal Radivoja Korača iz leta 1996.

Real dobil "mali finale"

Na tekmi za 3. mesto je v ponovitvi lanskega finala Real s 94:75 porazil Fenerbahče. Madridčani so zadnjo četrtino dobili s 25:12, Turki pa kar šest minut in pol niso dosegli koša. Klemen Prepelič je igral zadnje tri minute in zadel eno trojko, Anthonyja Randolpha ni bilo v postavi Real Madrida. Gustavo Ayon je ob 100-odstotnem metu za dve točki (11/11) dosegel 23 točk.

Vesely MVP sezone

Vodstvo Evrolige je razglasilo tudi najkoristnejšega igralca sezone (MVP). Luko Dončića, ki je lani kot najmlajši v zgodovini prejel to prestižno priznanje, je nasledil Čeh Jan Vesely, član Fenerbahčeja.

Vesely je bil hkrati uvrščen tudi v idealno peterko evrolige, v kateri so še Nick Calathes (Panathinaikos), Will Clyburn (CSKA Moskva), Brandon Davies (Žalgiris) in Kostas Sloukas (Fenerbahče).

Finale:

ANADOLU EFES (4) - CSKA MOSKVA (2)

83:91 (20:29, 22:15, 20:24, 21:23)

Larkin 29, Simon 15, Dunston 13, Mičić 10; Clyburn in Higgins po 20, de Colo 15, Hines 9.

Za 3. mesto:

FENERBAHČE (1) - REAL MADRID (3)

75:94 (16:24, 24:14, 23:31, 12:25)

Sloukas 17, Mahmutoglu 14, Gudurić 11; Ayon 23, Causeur 13, Campazzo in Thompkins po 12 ... Prepelič 3 (1/1 za tri) in 1 podaja v treh minutah, Randolph ni igral.