Nikola Jokić se je pozdravil z Dončićem, ki je tekmo spremljal v obleki. Oba zvezdnika sta se zelo zabavala že prejšnji teden na spretnostnem poligonu v Charlottu. Foto: AP

Mavericksi so na 12. mestu zahodne konference, na zadnjih 24 tekmah pa se bodo težko vmešali v boj za osmo mesto. V American Airlines Centru so doživeli deseti poraz.

Isaiah Thomas je odigral šele drugo tekmo v letošnji sezoni, potem ko je tudi v lanski sezoni igral le na 32 tekmah zaradi poškodbe. Sijajni organizator igre je dokazal, da bo zelo pomembna okrepitev Nuggetsov v končnici. Foto: Reuters

V začetni peterki Dallasa so bili Jalen Brunson, Tim Hardaway, Maxi Kleber, Dorian Finney Smith in Salah Mejri. Prav nihče izmed njih ni bil član udarne peterke v prvem delu sezone. Po številnih menjavah igralcev je ostal le še Dončić, ki pa tokrat ni igral. Njegov nastop v soboto v Salt Lake Cityju in v ponedeljek v Staples Centru proti LA Clippersom je vprašljiv.



Dallas držal priključek do odmora

Motivirani gostitelji so sredi uvodne četrtine po trojki Jalena Brunsona povedli s 16:10. Razigran je bil tudi Dwight Powell in po 12 minutah so Mavsi vodili s 30:25. Tudi v drugi četrtini si nobena ekipa ni uspela priigrati občutne prednosti, ob odmoru so imeli Nuggetsi točko naskoka (51:52).



Trener Dallasa Rick Carlisle je v drugem polčasu lahko le zmajeval z glavo. Foto: Reuters

Nuggetsi ujeli ritem v tretji četrtini

Na začetku drugega polčasa Mavericksi več kot tri minute niso dosegli niti točke. Malik Beasley in Will Barton sta bila natančna izza črte in Denver si je zagotovil devet točk naskoka (51:60). Pod obročem je kralljeval Nikola Jokić (19 točk in 13 skokov), Jamaal Murray pa je zadel dve trojki. Prednost Nuggetsov se je vseskozi poviševala. Po koncu tretje četrtine so bili gostitelji že v izgubljenem položaju (74:91).



Thomas postavil piko na i

Murrayja je zamenjal Isaiah Thomas, ki je odigral šele drugo tekmo v letošnji sezoni. Predlani je imel sanjsko sezono v Bostonu, lani pa je imel številne poškodbe in ni se znašel v Clevelandu in v Los Angelesu pri Lakersih. Tokrat je sijajno unovčil minutažo in v 16 minutah zadel štiri trojke Devet minut pred koncem si je Denver priigral najvišjo prednost na tekmi (77:101) in zaključek je nato pripadel rezervistom.



DeRozan ob vrnitvi v Toronto izgubil ključno žogo

Najbolj zanimiva tekma večera je bila v Torontu, kjer so Raptorsi premagali San Antonio s 120:117. DeMar DeRozan se je vrnil v Scotiabank Areno in navijači so ga toplo sprejeli.

Prispeval je 23 točk, vendar v ključnem trneutku je izgubil žogo. 15 sekund pred koncem mu jo je ukradel Kawhi Leonard in z zabijanem poskrbel za vodstvo Raptorsov s 118:117. V zadnjem napadu Spursov je Davis Bertans zgrešil met s petih metrov, Leonard pa je z dvema prostima metoma potrdil zmago Toronta.



Leonard: To je bila tekma končnice

Leonard, ki je prišel v Toronto poleti v menjavi igralcev prav namesto DeRozana, je 19 izmed 25 točk dosegel v drugem polčasu.



"To je bila prava tekma končnice. Borili smo se vse do zadnje sekunde. Bili smo zares nepopustljivi, ko nam ni kazalo dobro," je pojasnil MVP finala junija 2014 Leonard, ki se v San Antoniu ni dobro razumel s trenerjem Greggom Popovichem.



Po zadnjem pisku sirene sta se Leonard in DeRozan objela na sredini parketa in 20.058 gledalcev v razprodani dvorani je bilo seveda navdušenih. DeRozan sploh ni bil preveč jezen zaradi izgubljene žoge v odločilnem trenutku, preplavila so ga čustva, ko so mu navijači namenili stoječe ovacije.



Maker s trojko rešil Pistonse v Atlanti

Atlanta, ki je pred desetimi dnevi presenetila LA Lakerse, je bila blizu novi zmagi. Proti Detroitu je vodila s 122:118 minuto in pol pred koncem. Andre Drummond je nato s štirimi zaporednimi točkami izenačil, Thon Maker pa je zadel odločilno trojko 17 sekund pred zadnjim piskom sirene. Trae Young (30 točk) in veteran Vince Carter nista bila natančna izza črte v zadnjem napadu gostiteljev za podaljšek.



Detroit je uspel zadržati osmo mesto na Vzhodu. Pistonsi imajo 27 zmag, Miami na devetem mestu pa eno manj.



Vrhunci tekme Dallas - Denver

Petkove tekme:

DALLAS - DENVER 104:114

Brunson 22 (3/5 za tri), Powell 20, Hardaway in Finney Smith po 13, Burke 11, Harris 10, Lee 8, Mejri 4, Nowitzki 3; Jokić 19 (7/16 iz igre), 13 skokov in 8 podaj, Millsap 17 in 13 skokov, Thomas 16 (4/7 za tri), Beasley 13, Murray in Plumlee (13 skokov) po 12, Barton 10, Harris 8, Morris 7.



CHARLOTTE - WASHINGTON 123:110

Walker 27 (9/25 iz igre) in 11 podaj, Batum 20 (5/9 za tri) in 8 skokov, Lamb 16; Beal 46 (16/25 iz igre, 4/10 za tri), 7 podaj in 6 skokov v 42 minutah, Green 16, Satoransky 15.



INDIANA - NEW ORLEANS 126:111

Matthews 24 (6/11 za tri), Bogdanović 20, Sabonis 18 in 13 skokov, Evans 17; Diallo 16 in 18 skokov, Davis, Randle in Payton po 15.



ORLANDO - CHICAGO 109:110

Fournier 22, Vučević 19, 13 skokov in 7 podaj, Gordon 17; Markkanen 25 in 11 skokov, LaVine 22 (5/6 za tri), Lopez 18, Porter 17.



TORONTO - SAN ANTONIO 120:117

Leonard 25 (8/23 iz igre), Siakam 22 (7/10 iz igre), Lowry in Green (5/7 za tri) po 17, Ibaka 13 in 15 skokov; DeRozan 23 (7/12 iz igre), Belinelli 21 (5/12 za tri), Bertans 16 (4/6 za tri).



ATLANTA - DETROIT 122:125

Young 30 (11/23 iz igre) in 10 podaj, Collins 19, Carter 16 (3/6 za tri); Jackson 32 (12/22 iz igre), Drummond 26 (9/13 iz igre) in 21 skokov, Griffin 15.



NEW YORK - MINNESOTA 104:115

Trier in Dotson (5/9 za tri) po 20, Knox 18, Jordan 16 in 19 skokov; Rose 20, Gibson 19 in 10 skokov, Wiggins 17, Tolliver 16 (4/5 za tri).



MEMPHIS - LA CLIPPERS 106:112

Conley 25 in 10 podaj, Noah 22 in 11 skokov, Bradley 17, Rabb 15; Harrell 30 (11/14 iz igre), Gallinari 23, Williams 18.



OKLAHOMA CITY - UTAH

Nedeljske tekme:

PHILADELPHIA - PORTLAND

ATLANTA - PHOENIX

CHARLOTTE - BROOKLYN

CLEVELAND - MEMPHIS

WASHINGTON - INDIANA

NEW ORLEANS - LA LAKERS

MIAMI - DETROIT

CHICAGO - BOSTON

OKLAHOMA CITY - SACRAMENTO

MILWAUKEE - MINNESOTA

GOLDEN STATE - HOUSTON

UTAH - DALLAS