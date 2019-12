Dončić je le za točko zgrešil rekord kariere, ki tako ostaja 42 točk. Foto: Reuters

20-letni Ljubljančan je v Ciudad de Mexicu z osmim trojnim dvojčkom izenačil dosežek iz celotne lanske sezone. Tekme Lige NBA potekajo v Mehiki vse od leta 1992. To je bila že 29. tekma v tej državi, Dončić pa je z 41 točkami izboljšal dozdajšnji rekord Devina Bookerja, ki je pred dvema letoma na obeh tekmah Phoenixa nasul po 39 točk. To je bil njegov drugi trojni dvojček z več kot 40 točkami, kar ni uspelo še nobenemu košarkarju pred 21. rojstnim dnem.

Seth Curry je s 30 točkami dosegel rekord sezone, 18 jih je nanizal v drugi četrtini. Šestkrat je bil natančen izza črte. Kristaps Porzingis je dodal 20 točk. Mavericksi so dobili skok kar z 52:34, čeprav je pri Pistonsih igral najboljši skakalec lige Andre Drummond, ki je tokrat zbral 23 točk in 15 skokov.



Mavericksi po slabšem začetku prevzeli pobudo

Drummond, ki je bil vprašljiv za tekmo zaradi zastrupitve z avokadom, je odlično odprl srečanje. Z zabijanjem je povišal na 9:2 in Rick Carlisle je hitro vzel minuto odmora. Dončić v uvodnih minutah še ni naravnal roke, zadel je le dva izmed prvih šestih prostih metov. Bolj natančen je bil pri značilnem metu za tri točke po koraku nazaj (11:9).



Zaključek uvodne četrtine je pripadel Mavericksom. Dončić je zadel tri proste mete po osebni napaki Christiana Wooda, nato pa zaposlil še Setha Curryja, ki je bil natančen izza črte. V uvodnih 12 minutah je najboljši novinec pretekle sezone prispeval 15 točk, Dallas pa si je priigral pet točk naskoka (29:34).



Tudi v Ciudad de Mexicu se je zbralo ogromno navijačev Dallasa, ki so vzklikali "MVP", ko je Dončić briljiral na parketu. Foto: Reuters

Pistonsi z delnim izidom 14:0 do preobrata

Ko je Ljubljančan na začetku druge tretjine sedel na klop, se je razigral Curry, ki je zadel tri trojke zapored (37:45). Mavsi nato več kot štiri minute niso dosegli niti točke, Drummond in Blake Griffin pa sta bila najzaslužnejša za delni izid 14:0, kar je pomenilo, da je Detroit povedel z 58:51.



Dončić in Curry odgovorila pred odmorom

V zadnjih treh minutah pred odmorom se je slika na parketu popolnoma obrnila. Pistonsi niso dosegli nobene točke, Dončić in Curry pa sta zrežirala serijo 14:0 za vodstvo Dallasa po prvem polčasu (58:65). Dončić je do odmora dosegel 23 točk in 10 skokov, Curry pa je zadel pet trojk in prav tako prispeval 23 točk. Pri Pistonsih je izstopal Drummond z 20 točkami in 9 skoki.

Dallas povedel že za 24 točk

Začetek drugega polčasa je pripadel Dallasu, ki je dosegel uvodnih šest točk, nato pa je Dončić s polaganjem in trojko po koraku nazaj povišal na 60:76. Pistonsi nikakor niso našli prave igre, Dončić pa je sijajno dirigiral igro Mavericksov, ki je z delnim izidom 10:0 prišli do najvišje prednosti na tekmi (66:90).



Ko je Dončić počival, se je razigral Rose

Carlisle se je dve minuti in 41 sekund pred koncem tretje četrtine odločil, da pokliče Dončića na klop. Košarkarji Detroita so precej lažje zadihali, Derrick Rose je zadel dve trojki, eno je dodal še Markieff Morris in z 11 zaporednimi točkami so Pistonsi zaključili tretjo četrtino in ujeli priključek (85:95).



Detroit nemočen v zadnji četrtini

Curry in Jalen Brunson sta s trojkama na začetku zadnje četrtine povišala prednost Dallasa na 16 točk (88:104), nato pa se je osem minut pred koncem vrnil Dončić in takoj zadel izza črte. Ko so ga Pistonsi skušali podvajati in mu preprečiti met za tri točke, je prodrl in podal Porzingisu, ki je dvognil gledalce na noge s silovitim zabijanjem pet minut pred koncem (95:111). Zelo verjetno bi "Luka Magic" postavil rekord kariere, a ga je Carlisle vzel iz igre minuto in 39 sekund pred zadnjim piskom sirene ob stoječih ovajicah s tribun, kjer se je zbralo 20.064 gledalcev.



Vrhunci Dončića v Ciudad de Mexicu

Miami v soboto gostuje v Dallasu

Mavericksi so na sijajnem tretjem mestu Zahoda, kjer ima le šest ekip pozitiven izkupiček zmag in porazov. Vrnili se bodo v American Airlines Center, kjer se bodo v soboto srečali z Miamijem. Vročico čaka v petek še težka tekma z LA Lakersi.

Tekme 12. decembra:

DETROIT – DALLAS

111:122 (29:34, 29:31, 27:30, 26:27)

Drummond 23 (10/14 iz igre) in 15 skokov, Rose 19 (5/10 za tri), Morris 16, Snell 12 (4/6 za tri), Griffin in Wood po 10, Kennard 8, Brown 7, Maker, Frazier in Galloway po 2; Dončić 41 (14/24 iz igre, 6/13 za tri, prosti meti 7/12), 12 skokov in 11 podaj v 34 minutah, Se. Curry 30 (11/15 iz igre, 6/9 za tri), Porzingis 20 (8/18 iz igre), Powell 9 in 10 skokov, Brunson 7, Finney Smith 6, Kleber 5, Hardaway in Jackson po 2.



BOSTON – PHILADELPHIA 109:115

Walker 29 (8/21 iz igre), Kanter 20 (10/13 iz igre), Hayward 19, Theis 16, Tatum 15; Embiid 38 (12/21 iz igre, 2/3 za tri, prosti meti 12/14), 13 skokov in 6 podaj, Harris 23, 8 skokov in 7 podaj, Scott 15 (5/7 za tri), Richardson 14.



SAN ANTONIO – CLEVELAND * 109:117

DeRozan 21, Aldridge 18 in 10 skokov, White 17; Love 30 (11/24 iz igre) in 17 skokov, Sexton 28 (10/19 iz igre), Clarkson 25, Osman 15.

* - po podaljšku



