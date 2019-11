Aleš Pipan je v Sloveniji nazadnje deloval pri Zlatorogu. Foto: www.alesfevzer.com

"Po sinočnjem visokem porazu s koprsko zasedbo Saša Dončić ni več glavni trener članske ekipe Šentjurja. Uprava je za nadaljevanje sezone angažirala Celjana Aleša Pipana. Dozdajšnjemu trenerju se zahvaljujemo za njegov prispevek in želimo vse dobro v prihodnje," so zapisali v klubu. Dončić se je, potem ko je lani z Ilirijo izpadel v drugo ligo, letos usedel na šentjursko klop, a z uvodom v sezono v kozjanskem klubu niso zadovoljni. Na sedmih tekmah državnega prvenstva so Šentjurčani dvakrat zmagali.

60-letni Pipan, ki bo na klopi nasledil svojega nekdanjega varovanca, je nazadnje deloval na Madžarskem, kjer je vodil ekipo TF Budapest. Pred tem je bil nekdanji selektor reprezentance trener Zadra, v Sloveniji pa je nazadnje sedel na klopi Zlatoroga. Šentjur bo prvič vodil naslednji teden proti Krki, ki jo je v dolgoletni karieri tudi že vodil. Med drugim je deloval tudi pri Olimpiji, Slovanu, poljskemu Anwilu in makedonskemu MZT-ju.

1. SKL, 7. krog:

ŠENTJUR – KOPER PRIMORSKA

64:108 (24:20, 12:38, 14:29, 14:21)

Haynes 20; Lazić 19, Dimec 18, Vončina 14.

GOR. GRADBENA DR. ŠENČUR – KRKA

83:89 (23:17, 25:26, 15:20, 20:26)

Rojc 22, Murić 20 in 16 skokov; Cosey 23, Lapornik in Ramljak po 17.

Sobota ob 19.00:

HOPSI POLZELA – ZLATOROG LAŠKO

ROGAŠKA – TERME OLIMIA PODČETRTEK

HELIOS SUNS prost