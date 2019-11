Luka Lapornik je bil najboljši strelec Krke. Foto: www.alesfevzer.com

Novomeščani so popravljali vtis po gostovanju na Polzeli, kjer so izgubili za 27 točk, Domžalčani pa so v prejšnjem krogu prav tako doživeli poraz proti prvakom iz Kopra.

Dvoboj so zaznamovali izenačena prva polovica, precejšnja nihanja obeh ekip in boljši konec gostov. Po izenačeni uvodni četrtini so prvi do izdatnejše prednosti prišli gostitelji, ko so ob koncu druge četrtine z delnim izidom 11:3 prišli do vodstva ob polčasu (42:34).

Helios je blestel v nadaljevanju. Tretjo četrtino je dobil kar z 20:6. in po 30 minutah povedel za šest točk (48:54).

Dejan Jakara je bil zelo zadovoljen z obrambo v drugem polčasu. Foto: www.alesfevzer.com

Gostje so v zadnjem delu znali zadržati prednost. Paolo Marinelli je 54 sekund pred koncem s trojko znižal na 64:70, vendar je nato Urban Oman z dvema prostima metoma 25 sekund pred zadnjim piskom sirene potrdil zmago Heliosa.

Luka Lapornik je prispeval 20 točk za Krko, gostje pa so imeli več razpoloženih igralcev, štirje so presegli mejo desetih točk, najboljši pa je bil z 21 Blaž Mahkovic.

Petrov: Razlogov za katastrofalno predstavo na hitro ne morem najti

"Odigrali smo zelo slabo tekmo in upam, da čim prej pridemo v boljšo formo. Razlogov za katastrofalno predstavo na hitro ne morem najti, jih bo pa potrebno v naslednjih dneh," je pojasnil trener Krke Simon Petrov.

Dejan Jakara je bil precej bolj zadovoljen: "Čestitam fantom za zmago. Izkoristili smo Krkino krizo. V prvem polčasu smo bili slabi v obrambi, v drugem polčasu pa odlični in to je prevesilo tehtnico v našo korist."

6. krog:

KRKA - HELIOS SUNS

66:73 (15:17, 27:17, 6:20, 18:19)

300; Lapornik 20, Marinelli 13, Balažić 9, Jošilo 8, Ramljak 5, Fifolt in Cosey po 4, Đapa 3; Mahkovic 21, Šantelj 15, Radovčić 14, Konjević 12, Bratec 5, Florveus 3, Oman 2, Pelko 1.

Sreda ob 18.00:

KOPER PRIMORSKA - GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA ŠENČUR

Sobota ob 19.00:

ZLATOROG LAŠKO - ROGAŠKA

TERME OLIMIA PODČETRTEK - ŠENTJUR

HOPSI POLZELA prosti.