V dramatični končnici, polčas se je končal s 43:42, so varovanci Konstantina Subotića dve minuti in pol pred koncem povedli z 82:79. Malo kasneje je Stephen Holt s trojko izenačil.

Šenčur je pred 700 gledalci v Bonifiki pošteno namučil Koprčane. Dino Murić (fotografija je arhivska) je v 20 minutah dosegel 23 točk (met 10:12) in 10 skokov, s čimer je bil najboljši strelec tekme. Minuto pred koncem je dobil peto osebno napako. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenski prvaki so nato z delnim izidom 4:0 ušli na 86:82, potem ko so ohranili mirne živce. Gorenjci so se po dveh prostih metih Marka Popadića približali na 86:85, bliže pa ni šlo. Marko Jagodić Kuridža je tri sekunde pred koncem za domače zgrešil dva prosta meta.

Ivan Marinković je bil z 19 točkami najboljši strelec Kopra, Žan Mark Šiško jih je dodal 16. Na drugi strani je bil pri Šenčurju najboljši Dino Murić s 23 točkami, Žiga Jurček jih je prispeval 19.

Jurica Golemac, trener Kopra Primorske: "Čestitke fantom za zmago. Tekma je bila zelo zahtevna. Igrali smo slabo v obrambi, a na koncu vpisali nov uspeh. Čestitke tekmecem za prikazano igro. Zahvalil bi se navijačem, ki so nam znova pomagali do novih dveh točk."

Konstantin Subotić, trener Gorenjske gradbene družbe Šenčur: "Čeprav smo proti najboljši slovenski ekipi igrali na njihovem parketu, smo bili v igri za zmago vse do konca. Škoda je, da nismo vzeli nagrade in zmagali. Čestitke gostiteljem za zasluženo zmago, našim fantom pa za odlično borbo. Tako moramo igrati tudi na naslednjih preizkusih."

KOŠARKA

DRŽAVNO PRVENSTVO, 1. SKL, 6. krog

KOPER PRIMORSKA – GOR. GR. DR. ŠENČUR

86:85 (25:21, 18:21, 19:16, 24:27)

700; Marinković 19, Šiško 16, Jagodić-Kuridža 14, Holt 11; Murić 23, Jurček

19, Popadić 16, Brkić 11.

KRKA – HELIOS SUNS

66:73 (15:17, 27:17, 6:20, 18:19)

300; Lapornik 20, Marinelli 13, Balažić 9; Mahkovic 21, Šantelj 15, Radovčić

14, Konjević 12.

Sobota ob 19.00:

ZLATOROG LAŠKO – ROGAŠKA

TERME OLIMIA PODČETRTEK – ŠENTJUR

HOPSI POLZELA prosti.