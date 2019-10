Dončiću je le ena podaja zmanjkala do drugega zaporednega trojnega dvojčka. Foto: Reuters

Mavericksi so ob odmoru vodili z 71:57, nato pa so se gostje vrnili in na sporedu je bila dramatična končnica.



Kristaps Porzingis je minuto in 16 sekund pred koncem zadel dva prosta meta za 120:119. Damian Lillard je odgovoril s polaganjem 26 sekund pred zadnjim piskom sirene. Dončić je zgrešil trojko, a je Dorian Finney-Smith ujel žogo in sodniki so piskali osebno napako nad njim, kar bi pomenilo dva prosta meta za Mavse. Trener Portlanda Terry Stotts je izzval to odločitev in posnetek je pokazal, da ima prav.



Pri izidu 119:120 sta Rodney Hood in Porzingis skočila za žogo na sredini parketa. Kent Bazemore je ujel žogo in po osebni napaki Jalena Brunsona zadel prvi prosti met, drugega je zgrešil, a ostalo je le še pet sekund. Rick Carlisle ni imel več minute odmora. Dončić je podal do Tima Hardawaya, ki je zgrešil trojko iz več kot desetih metrov ob pisku sirene.

Vrhunci Dončića proti Portlandu

Wiggins s štirimi trojkami shladil Vročico

Tudi Miami je doživel prvi poraz v sezoni. Minnesota je zadnjo četrtino v dobila kar z 39:25 in zmagala s 116:109. Andrew Wiggins je zadel štiri trojke v zadnjih šestih minutah, ko je prispeval 16 izmed 25 točk. Goran Dragić je v 27 minutah dosegel 13 točk, 5 skokov in 4 podaje.



Vročica, ki je v soboto presenetila v Milwaukeeju, je imela še tri minute in pol pred koncem dve točki prednosti (99:101), potem je Wiggins s polaganjem izenačil, nato pa zadel tri zaporedne trojke za 110:101 minuto in pol pred koncem.



Jimmy Butler, ki je v sredo postal oče, bo debitiral v dresu Miamija v torek na domačem parketu proti Atlanti. Pred dvema letoma je blestel pri Volkovih in jih popeljal v končnico po 13 sušnih sezonah. Lani je igral za Philadelphio in prejel glasne žvižge ob prihodu v Target Center.



Polom Bojevnikov v Oklahomi

Na uvodni nedeljski tekmi je Oklahoma odpravila Golden State kar s 120:92. Že ob odmoru so gostitelji vodili s 33 točkami naskoka (70:37). Bojevniki so brez Kevina Duranta, Klaya Thompsona (po operaciji kolena v tej sezoni ne bo igral) in Andreja Iguodale le še bleda senca ekipe, ki se je petkrat zapored uvrstila v finale in osvojila tri šampionske prstane (2015, 2017 in 2018).

Danilo Gallinari je v prvih 63 sekundah nanizal osem točk, zadel je dve zaporedni trojki. Prednost je vseskozi naraščala, Steve Kerr pa nikakor ni našel razigrane peterke. Po prvi četrtini je Oklahoma vodila s 35:20, ob odmoru že za 33 točk, po tretji četrtini pa že s 105:68. Rezervisti gostiteljev so nato v zadnji četrtini dosegli le 15 točk.



Oklahoma je zadela 15 trojk, Golden State pa le pet iz 33 metov. Stephen Curry je zadel dve iz devetih posakusov.



Nedeljske tekme:

DALLAS - PORTLAND

119:121 (40:25, 31:34, 24:36, 24:26)

Porzingis 32 (11/23 iz igre) in 9 skokov, Dončić 29 (8/22 iz igre, 2/11 za tri, prosti meti 11/14), 12 skokov, 9 podaj in 3 ukradene žoge v 38 minutah, Kleber 14, Se. Curry 12, Hardaway 11, Wright 8, Finney Smith 6, Brunson 4, Jackson 3.; McCollum 35 (13/26 iz igre), Lillard 28 (10/20 iz igre, 1/7 za tri), Hood 20 (3/3 za tri), Bazemore 11, Collins 10, Whiteside 6, Labissiere in Hezonja po 4, Simons 3.



MINNESOTA - MIAMI

116:109 (36:23, 19:34, 22:27, 39:25)

Wiggins 25, Towns 23 in 11 skokov, Teague 21, Napier 12, Covington 11, Vonleh (4/4 iz igre) in Okogie po 8, Layman 6, Culver 2; Nunn 25 (9/17 iz igre, 5/9 za tri), Robinson 21 (4/7 za tri), Winslow 20, Dragić 13 (5/11 iz igre, 2/6 za tri), 5 skokov in 4 podaje v 27 minutah, Adebayo 13, Leonard 5, Silva in Olynyk po 2.



OKLAHOMA CITY - GOLDEN STATE 120:92

Schröder 22 (9/13 iz igre), 8 skokov in 6 podaj, Gallinari 21 (4/9 za tri), Gilgeous Alexander 19 in 9 skokov, Ferguson 13, Paul 10 (2/2 za tri); Curry 23 (7/18 iz igre, 2/9 za tri) in 8 skokov, Green, Chriss in Paschall po 10.



MEMPHIS - BROOKLYN * 134:133

Morant 30 (13/22 iz igre), Brooks 21, Valančiunas 16 in 11 skokov; Irving 37 (11/27 iz igre, 5/12 za tri), 7 skokov in 7 podaj, LeVert 27, Dinwiddie 16.

* - po podaljšku



LA LAKERS - CHARLOTTE 120:101

Davis 29 (10/19 iz igre) in 14 skokov, James 20 (7/14 iz igre) in 12 podaj, Howard 16 (8/8 iz igre) in 10 skokov, Cook 12; Bridges 23, Zeller (14 skokov) in Rozier po 19, Bacon 15.



