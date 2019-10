Luka Dončić je izjemno odprl novo sezono. Na obeh tekmah je bil najzaslužnejši za zmago Mavericksov. Foto: Reuters

Smoothie King Center je gostil prvo tekmo v letošnji sezoni, kjer so navijači Pelikanov nestrpno pričakovali Ziona Williamsona. Prvi izbor na junijskem naboru je v ponedeljek prestal operacijo kolena in vrnil naj bi se sredi decembra. Uživali so v lahko v izjemni predstavi najboljšega novinca pretekle sezone, ki je dosegel deveti trojni dvojček v Lige NBA pri 20 letih. Legendarni Magic Johnson jih je imel pri tej starosti sedem ...



Znova sta se odlično dopolnjevala s Kristapsom Porzigisom. Latvijec je prispeval 24 točk in podelil kar pet blokad. Pommeben delež je dodal rezervist Delon Wright z 20 točkami. Pri Pelikanih je bila v glavnih vlogah trojica, ki je poleti prišla iz Los Angelesa v menjavi za Anthonyja Davisa. Brandon Ingram je dosegel 25 točk, Josh Hart 16, Lonzo Ball pa 15.



Mavericksi brez obrambe v prvi četrtini

Pelikani so odlično odprli srečanje. J.J. Redick in Brandon Ingram sta bila natančna izza črte in po treh minutah so povedli z 10:4, Rick Carlisle pa je vzel minuto odmora. Dončić še ni našel pravega ritma, v prvi četrtini je prispeval štiri točke, gostitelji pa so bletseli in s trojko Josha Harta sekundo pred koncem uvodne četrtine povedli z 41:27.



Dončić zrežiral preobrat pred odmorom

Sredi druge četrtine je najprej Dončić zadel trojko po koraku nazaj, nato pa je bil izza črte natančen še Porzingis in Dallas se je približal na 53:48. Gostitelji niso več našli rešitve v napadu, Mavsi pa so se razleteli po parketu. Z delnim izidom 19:2 so prevzeli vodstvo (55:59).



Dončić je sijajno vodil igro, v zadnjih dveh minutah pred odmorom je najprej našel Jalena Brunsona, ki je zadel trojko, nato je bil 20-letni Ljubljančan z desne strani natančen izza črte, za piko na i pa je zaposlil še Tima Hardawaya, ki je postavil izid polčasa 64:72.

Pelikani ujeli priključek

Dorian Finney Smith in Maxi Kleber sta s trojkama povišala naskok Mavsov na 11 točk (79:90) tri minute pred koncem tretje četrtine, obakrat je podal Dončić. Pelikani so z delnim izidom 14:5 končali tretjo četrtino. Frank Jackson je zadel dve trojki in ujel priključek (93:95).



Seth Curry je odprl zadnjo četrtino z dvema uspešnima metoma za tri točke in znova je prednost gostov narasla (93:103). Gostitelji so odgovorili z desetimi zaporednimi točkami, Nicolo Melli je z zabijanjem izenačil na 103:103 osem minut pred koncem.



Pet ključnih točk Dončića v končnici

Dve minuti pred koncem je Porzingis prejel peto osebno napako in Carlisle ga je vzel iz igre. Odgovornost je prevzel Dončić, ki je najprej po prodoru povišal na 113:117. Po zgrešenem metu Holidaya je zadel odločilno trojko od table z leve strani prek iztegnene roke Kenricha Williamsa.



Ni spremljal statistike, ker ga zanima le zmaga ekipe

"Zavedali smo se, da imajo odlično ekipo. Izboljšali smo obrambo in prišli do preobrata. Sploh nisem vedel, da sem dosegel trojni dvojček, nisem podrobno spremljal statistike, ker me zanima le zmaga naše ekipe," je po tekmi za ESPN povedal Dončić.

Novopečeni oče Butler bo izpustil še dve tekmi

Miami bo v soboto gostoval v Milwaukeeju, v nedeljo pa se bo srečal z Minnesoto. Obe tekmi bo izpustil Jimmy Butler, ki je manjkal tudi ob uvodni zmagi nad Memphisom v sredo.

30-letni zvezdnik Vročice je namreč postal oče hčerke. Vrnil se bo predvidoma v torek, ko Miami gosti Atlanto. To bo njegova prva tekma v dresu ekipe s Floride, poleti je podpisal štiriletno pogodbo, prejel bo kar 142 milijonov ameriških dolarjev.

Petkove tekme:

NEW ORLEANS - DALLAS

116:123 (41:27, 23:45, 29:23, 23:28)

Ingram 25 (10/20 iz igre, 4/7 za tri) in 8 skokov, Favors (8/10 iz igre) in Hart 16, Ball 15, F. Jackson 10, Williams 9, Holiday 8, Alexander-Walker 6, Melli in Okafor po 4, Redick 3; Dončić 25 (10/19 iz igre, 3/9 za tri, prosti meti 2/2), 10 skokov, 10 podaj in 2 ukradeni žogi v 38 minutah, Porzingis 24 (3/5 za tri) in 5 blokad, Wright 20 (8/12 iz igre), Brunson 14, Kleber, Hardaway in Se. Curry po 8, Finney Smith in J. Jackson 7, Lee 2.



