Kevin Durant je po letu 2012 drugič MVP tekme All Star. Foto: Reuters

Po minuti odmora so igralci ekipe LeBron prišli na parket kot prerojeni. Začeli so igrati obrambo, ki jo po navadi hranijo za zadnje minute, Durant in Bradley Beal sta začela zadevati vse. Ob spodbudi soigralcev s klopi se je prednost začela topiti in po trojki Damiana Lillarda je bil tri minute pred koncem tretje četrtine izid izenačen na 124.

Moment je LeBronova ekipa prenesla tudi na zadnjih 12 minut. Pod vodstvom Duranta, ki je v tej četrtini zadel vse tri trojke, je ekipa LeBron prišla do zanesljive zmage. V tem formatu tekme All Star je tako dobila še drugi obračun.

Kevin Durant je dosegel 31 točk ob metu 10/15. 20 točk je prispeval rezervist Klay Thompson, eno manj pa Kawhi Leonard in LeBrone James. Pri poražencih je z 38 točkami in 11 skoki izstopal Antetokoumpo. Po 20 točk sta vknjižila Paul George in Kris Middleton.

"Preobrat je naredila naša druga ekipa z Lillardom, Bealom, Aldrigeom, Simmonsom in Townsom. Takrat se je spremenil potek tekme. Začeli smo igrati obrambo, Dame in Klay sta postala vroča pri metu izza črte," je soigralce hvalil James.

Njegova ekipa je s 35 zadetimi trojkami (met 35/90) postavila rekord tekme All Star. Obe ekipi sta sprožili kar 167 metov izza črte. Stephen Curry in Damian Lillard sta jih na primer vrgla kar 17, najbolj pa je navdušil Dirk Nowitzki, ki je zadel vse tri svoje poskuse.

"Nismo hoteli izgubiti. Tekmo je spremenila ekipa, ki je igrala v tretji četrtini," je povedal Durant, ki je po letu 2012 dobil drugo nagrado MVP na tekmi vseh zvezd.

EKIPA LEBRON ‒ EKIPA GIANNIS

178:164 (37:53, 45:42, 50:36, 46:33)

Durant 31, Thompson 20, Leonard in James po 19, Lillard 18, Irving 13, Harden 12, Beal in Towns po 11, Simmons 10, Wade 7, Davis 5, Aldridge 2; Antetokounmpo 38 in 11 skokov, George in Middleton po 20, Curry in Westbrook po 17, Embiid in Griffin 10, Nowitzki 9, Jokić in Russell po 6, Walker in Vučević po 4, Lowry 3.