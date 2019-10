Trener Fenerbahčeja Željko Obradović je v želji po osvojitvi svojega desetega naslova v Evroligi pripeljal Nanda de Coloja in Derricka Williamsa, nekdanji drugi izbor na naboru za Ligo NBA. Foto: EPA

Evroliga se je v tej sezoni razširila s 16 na 18 klubov. Kljub širitvi pa postaja vedno bolj zaprta in elitistična, saj od prihodnje sezone naprej denimo prvak Lige ABA nima več zagotovljenega

mesta in bo lahko le upal na enega od treh povabil. Tekmovalno lahko v Evroligo vstopita le prvak in podprvak Evropskega pokala, v katerem letos sodeluje Cedevita Olimpija.

Glavni favoriti za zaključni turnir so tudi letos branilec naslova CSKA, Fenerbahče in Real Madrid, ki jim lahko dodamo letos močno okrepljeno Barcelono. Presenečenja niso izključena, saj je večina klubov močno premešala svoje postave in kot pri tetrisu zapolnjevala vrzeli z manjkajočimi igralci. Prvi izzivalci vodilne četverice na stavnicah so lanski finalist Anadolu Efes, Milano, Panathinaikos in Himki. To so tudi glavni kandidati za uvrstitev med osmerico, ki se bo za preboj na Final four pomerila v izločilnih bojih na tri zmage. A bitka za napredovanje bo trda in presenečenja niso izključena.

CSKA je na stavnici za Fenerbahčejem, Realom in Barcelono. Foto: EPA

CSKA Moskva

Trener Dimitris Itoudis je posegel v kader ekipe najbolj v zadnjih letih. Odšli sta starosti ekipe in ključna moža šampionske ekipe Nando de Colo (Fenerbahče) in Cory Higgins (Barcelona). Moskvo so zapustili še Sergio Rodriguez (Milano), Alec Peters (Anadolu Efes) in Othello Hunter (Maccabi). Rodrigueza bo na položaju organizatorja igre zamenjal lanski prvi strelec Evrolige Mike James (povprečje 19,8 točke), ki bo ob Danielu Hackettu nosil glavno breme na "enici". Vrzel po odhodu de Coloja bodo skušali zapolniti nekdanji igralec New York Knicksov Ron Baker, odlični latvijski strelec Janis Strelnieks (Olympiacos) in še en nekdanji NBA-jevec Darrun Hilliard (Baskonia). Pod košem sta konkurenco okrepila Nemec Johannes Voigtmann (Baskonia) in 213 cm visoki Grk Kostas Kufos, ki bo po desetih letih nastopanja v Ligi NBA prvič zaigral v Evropi.

Postava: James, Hackett, Kulagin, Baker, Strelnieks, Uhov, Clyburn, Hilliard, Kurbanov, Voigtmann, Voroncevič, Antonov, Kufos, Hines, Bolomboy, Lopatin.

Nando de Colo je po petih letih zamenjal klubski dres. Foto: EPA

Fenerbahče

Turki so se pod vodstvom Željka Obradovića prebili na zaključni turnir v zadnjih petih sezonah, vendar so pokal dvignili le enkrat. Srbski strateg se je v pohodu na deseti naslov v Evroligi moral odpovedati Nicoli Melliju in Marku Guduriću, ki sta odšla v Ligo NBA. Fenerbahče je podaljšal pogodbe z jedrom ekipe. Dolgoročno zvestobo so obljubili Jan Vesely, Luigi Datome in Kostas Sloukas, ostala sta tudi Melih Mahmutoglu in Ahmet Düverioglu. Turki so odprli denarnico in v ekipo pripeljali Nanda de Coloja in iz Bayerna Derricka Williamsa, drugi izbor nabora Lige NBA leta 2011. Iz Žalgirisa je prišel francoski organizator igre Leo Westermann. Fenerbahče je imel v prejšnji sezoni precej težav s poškodbami, saj sta dalj časa manjkala Vesely in Lauvergne.

Postava: Sloukas, Westermann, Dixon, De Colo, Mahmutoğlu, Arna, Datome, Kalinić, Biberović, Williams, Candan, Vesely, Lauvergne, Düverioğlu.

Trener Reala Pablo Laso je le malo osvežil svojo ekipo. Foto: EPA

Real Madrid

Še najmanj je v kader posegal Pablo Laso. Po dolgih letih je Madrid zapustil center Gustavo Ayon (Zenit), ob katerem so odšli še Ognjen Kuzmić, Dino Radončić, Santi Yusta in Klemen Prepelič (Joventut). Branilsko linijo je okrepil argentinski reprezentant Nicolas Laprovittola, ki si bo delil minutažo z rojakom Facundom Campazzom in Sergiom Llullom. Druga in zadnja okrepitev je gibljivi in iznajdljivi center Jordan Mickey, ki je v prejšnji sezoni igral v Moskvi za Himki. Zagotovo gre za najbolj uigrano ekipo, ki so ji vbrizgali nekaj sveže krvi.

Postava: Llull, Campazzo, Laprovittola, Causeur, Carroll, Fernandez, Deck, Randolph, Thompkins, Reyes, Tavares, Mickey, Garuba.

Nikola Mirotić je postal najdražji igralec v Evroligi. Foto: Reuters

Barcelona

Po letih povprečnosti se je prava revolucija zgodila v Barceloni, ki ni bila na zaključnem turnirju že pet let. Po dveh letih v Atlanti in enem na Kitajskem se v Evropo vrača izkušeni organizator igre Malcolm Delaney, ki bo povezoval niti skupaj s Kevinom Pangosom in Thomasom Heurtelom. Iz Lige NBA se je iz Oklahome vrnil Alex Abrines, iz Žalgirisa pa je prišel odlični center Brandon Davies. Katalonci so z bogato ponudbo iz Moskve (dva milijona evrov) zvabili Coryja Higginsa in podrli klubski rekord za Črnogorca s španskim potnim listom Nikolo Mirotića. Dolgoletni NBA-jevec, nazadnje je igral za Milwaukee, je podpisal štiriletno pogodbo, ki naj bi mu po poročanju španskih medijev navrgla kar pet milijonov evrov na leto. S tem je najbolje plačani igralec v Evropi. Klub so zapustili Chris Singleton, Kevin Seraphin in Jaka Blažič. Barcelona je zdaj odlično pokrita na vseh mestih in upravičeno pričakuje boj za sam vrh.

Postava: Delaney, Pangos, Heurtel, Higgins, Ribas, Kuric, Abrines, Hanga, Smits, Mirotić, Claver, Oriola, Davies, Tomić, Pustovji.

Prvi strelec lanske končnice in zaključnega turnirja Shane Larkin ni našel angažmaja v Ligi NBA, tako da je za 2,5 milijona evrov ostal v Efesu. Foto: EPA

Efes Pilsen

V drugem carigrajskem klubu so sledili Realovi formuli in dodali le dva igralca. K finalistu prejšnje sezone je iz Moskve prišel ostrostrelec Alec Peters, iz Barcelone pa Chris Singleton. Trener Ergin Ataman bo imel na razpolago tako rekoč enako ekipo, saj sta od zvenečih imen odšla le Derrick Brown (Crvena zvezda) in Brock Motum (Valencia). Organizacija igre bo še naprej v rokah Shana Larkina, prvega strelca končnice in zaključnega turnirja Evrolige, in Vasilija Micića. Ataman je v prejšnji sezoni našel pravo kemijo v ekipi in z vključitvijo Petersa in Sigletona upa še na korak več.

Postava: Larkin, Micić, Balbay, İlyasoğlu, Beaubois, Tuncer, Kurtuldum, Simon, Anderson, Moerman, Singleton, Peters, Saybir, Dunston, Pleiss.

Ettore Messina se je po petih letih vrnil v evropsko košarko. Foto: AP

Armani Milano

Milano ima zadnja leta visoke ambicije in vlaga precej denarja, toda pravih rezultatov še ni. Zaključni turnir še naprej ostaja neizpolnjena želja. Zadnji italijanski klub na final fouru je bila Siena leta 2011. Milančani so novo sezono začeli s spremembo na vrhu. Iz Lige NBA, kjer je zadnja leta deloval kot pomočnik Gregga Popovicha pri San Antoniu, so na trenersko mesto ustoličili štirikratnega prvaka Evrolige Ettoreja Messino. 60-letni strateg je nemudoma v roke vzel metlo in iz ekipe so iz različnih razlogov odšli Mike James, James Nunnaly, Curtis Jerrells, Mindaugas Kuzminskas in tudi Alen Omić (Joventut). Najbolj odmevna okrepitev je organizator igre Sergio Rodriguez (Cska). Iz Charlotta je prišel izkušeni NBA-branilec Shelvin Mack, iz Žalgirisa pa krilni center Aaron White. V mestu mode bo igral tudi Michael Roll, ki je bil prejšnjo sezono v Maccabiju. Italijanski priokus ekipi je Messina dodal z Riccardom Moraschinijem in Paulom Biligho. Zadnji je v Milano prejšnji teden prišel argentinski veteran Luis Scola, ki je navdušil na pred kratkim končanem svetovnem prvenstvu. Zanimivo bo videti, ali lahko Messina že v prvi sezoni prekriža račune favoritom.

Postava: Rodriguez, Mack, Cinciarini, Nedović, Roll, Della Valle, Micov, Moraschini, White, Brooks, Burns, Tarczewski, Gudaitis, Biligha, Scola.

Nick Calathes ostaja zaščitni znak Panathinaikosa. Foto: EPA

Panathinaikos

Vlogo prvega grškega izzivalca letos pripisujejo Panathinaikosu, ki je zamenjal dve tretjini ekipe. Spremembe so bile tudi na klopi, kjer je Ricka Pitina nadomestil Argiris Pedoulakis. Prišli so Tyrese Rice (Brose Bamberg), Jimmer Fredette (Phoenix), Wesley Johnson (Washington), Jacob Wiley (Gran Canaria), Rion Brown (Promitheas), Ben Bentil (Peristeri) in Ioannis Athinaiu (Fos Sur Mer). Odšli so Keith Langford, Lukas Lekavičius, Matt Lojeski, James Gist, Thanasis Antetokunmpo in Sean Kilpatrick. Ekipo čaka dolgo spoznavno obdobje in uigravanje. Prva violina bo še naprej Nick Calathes. Panathinaikosu je uspelo nazadnje priti na zaključni turnir pred sedmimi leti.

Postava: Calathes, Rice, Kalaitzakis, Fredette, Pappas, Athinaiou, Johnson, Papapetru, Brown, Bentil, Thomas, Mitoglou, Willey Papagiannis, Vougiuskas.

Timofej Mozgov je v Ligi NBA igral za New York, Denver, Cleveland, LA Lakerse in Brooklyn. Foto: Reuters

Himki Moskva

Zadnji, ki ga stavnice uvrščajo med osmerico, je Himki. Bogati Rusi – proračun kluba je 36 milijonov evrov – so se odločili za temeljito prenovo. Pripeljali so kar enajst novih košarkarjev. Drugemu najdražjemu igralcu Evrolige Alekseju Švedu so dodali še eno zveneče rusko ime. Iz Lige NBA so nazaj pripeljali centra Timofeja Mozgova (Orlando). Z njim pa NBA-okrepitev še ni bilo konec. Iz Golden Stata je prišel Jonas Jerebko, iz New Orleansa pa Dairis Bertans. Dirigentska palica bo po novem v rokah Stefana Jovića, ki je Bayern zapustil skupaj s centrom Devinom Bookerjem. Na razpolago Rimasu Kurtinaitisu bodo še Jannis Timma, Chris Kramer in Jeremy Evans. Tako kot Panathinaikos bo tudi Himki postopoma zlagal kockice. Ena glavnih nalog Kurtinaitisa bo omejitev pooblastil Švedu, ki je bil v prejšnjih sezonah največji porabnik žog.

Postava: Jović, Kramer, Zajcev, Šved, Bertans, Vjalcev, Jakušin, Karasev, Timma, Valijev, Jerebko, Gill, Evans, Monja, Mozgov, Booker, Gurbanov

Na stavnicah tik pod črto Olympiacos, Baskonia in Maccabi

V boju za osmerico nikakor ne gre odpisati Olympiacosa, ki ga bo še naprej vodil David Blatt, čeprav je avgusta sporočil, da se bojuje z multiplo sklerozo. Tudi v Pireju so precej spremenili ekipo, v kateri pa bosta tudi prihodnjo sezono "inventarja" Vasilis Spanulis in Georgios Printezis. Pirejčanom lani ni uspelo priti med osem. Blizu naj bi bila tudi Baskonia in Maccabi, ki je še močnejši kot v prejšnji sezoni. Glavne okrepitve Izraelcev so Quincy Acy (Phoenix), Othello Hunter (CSKA), Tyler Dorsey (Memphis), Nate Wolters (Žalgiris) in Omri Casspi (Memphis). Izmed dveh nemških predstavnikov višje kotira Bayern, ki je v svoje vrste zvabil NBA-centra Gregga Monroeja (Philadelphia) in francoskega reprezentanta Matthiasa Lessorta. Med drugimi so odšli Stefan Jović, Derrick Williams in Devon Booker.

Šarunas Jasikevičius je imel številne ponudbe, vendar je ostal zvest Žalgirisu. Foto: Reuters

Navijači verjamejo v Žalgiris

Žalgiris je zadržal trenerja Šarunasa Jasikevičiusa in bo kljub velikemu osipu (White, Davies, Westermann, Thompson, Wolters) spet skušal greniti življenje favoritom. V Kaunasu verjamejo v ekipo, utemeljeno predvsem na domačih igralcih, prodali so že več kot 7.000 letnih vstopnic.

Crvena zvezda namesto Budućnosti

Zastavo Lige ABA bo po letu premora znova nosila Crvena zvezda, ki je zamenjala Budućnost. Beograjčani so sestavili precej močno zasedbo, ki bo predvsem doma trn v peti vsakomur. Pogodbe so podaljšali Baron, Faye, Pereperoglu, Simanić, Lazić, Dobrić in Čović, novinci pa so James Gist (Panathinaikos), Derrick Brown (Anadolu Efes), Lorenzo Brown (Toronto) ter povratnika Charles Jenkins (Himki) in Ognjen Kuzmić (Real Madrid). Ta še okreva po hudi prometni nesreči in naj bi se na parket vrnil na začetku prihodnjega leta.

1. KROG

Četrtek ob 19.00:

HIMKI MOSKVA - MACCABI

Ob 20.00:

PANATHINAIKOS - CRVENA ZVEZDA

Ob 20.30:

BAYERN - OLIMPIA MILANO

Ob 21.00:

REAL MADRID - FENERBAHČE

Petek ob 19.00:

ŽALGIRIS - BASKONIA

Ob 19.30:

ANADOLU EFES - BARCELONA

Ob 20.00:

ALBA BERLIN - ZENIT

Ob 20.45:

ASVEL - OLYMPIYCOS

Ob 21.00:

VALENCIA - CSKA MOSKVA