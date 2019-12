Lance Harris je uradno novi član Mornarja. Foto: www.alesfevzer.com

35-letni ameriški krilni košarkar je prvi strelec tigrov v tej sezoni. V Ligi ABA v povprečju dosega 18,6 točke na tekmo, s čimer je v celotnem tekmovanju na drugem mestu. Slovenija je bila sicer prva evropska postaja v njegovi karieri, saj je sezono 2007/08 preživel v Laškem pri Zlatorogu, do lanskega poletja, ko je prišel v Koper, je med drugim igral za Kolossos, Reyer Venezio, Igokeo, Ural, Tofaš, Pau Orthez in Elan Chalon. Harris je že podpisal pogodbo z Mornarjem. Črnogorski klub je s šestimi zmagami in petimi porazi trenutno sedmi v jadranski ligi.

Enak izkupiček ima Crvena zvezda. Branilci naslova se bodo prav tako okrepili s košarkarjem slovenskih prvakov. V rdeče-belem dresu bo v nadaljevanju sezone igral Jagodić Kuridža, ki je bil lani MVP lige ABA 2. Krilni center, ki ima srbsko in hrvaško državljanstvo, je pred lansko sezono prišel v Koper, pred tem pa je bil član Cibone, s katero je osvojil Ligo ABA, Nymburka, Oostendeja, banjaluškega Borca, Čapljine, Novega Sada in Spartaka iz Subotice. Novosti.rs pišejo, da je na strani Košarkarske zveze Srbije že registriran kot igralec Crvene zvezde.

Jagodić Kuridža bi lahko za nov klub debitiral že v ponedeljek, ko bodo Beograjčani gostovali prav v Kopru. Tudi Harris se bo lahko kmalu pomeril z nekdanjimi soigralci, saj tigri v Bar prihajajo v soboto, 11. januarja. Odhaja tudi Marjan Čakarun, njegov naslednji klub pa naj bi bil madžarski Szolnoki. Rok za prestope med klubi v Ligi ABA se sicer s četrtkom zaključi, zanimanje pa vlada tudi za ostale nosilce igre. Največ ponudb ima seveda prvi podajalec jadranske lige Žan Mark Šiško, ki je zanimiv tudi evroligašem, prav tako je želja Cedevite Olimpije. Precej interesa vlada tudi za Ivana Marinkovića, srbskega centra, ki ima slovenski potni list.