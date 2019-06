Izbranke selektorja Damirja Grgića so v Nišu premagale Turčijo in izgubile z Madžarsko ter Italijo. Foto: EPA

Šlo je za sosedski dvoboj za drugo mesto, ki prinaša na papirju lažjega nasprotnika. Slovenke se kot tretjeuvrščena ekipa iz skupine C selijo v dodatne kvalifikacije za četrtfinale v Beograd. Njene tekmice v torek bodo znane po današnji zadnji tekmi v skupini D med Srbijo in Belgijo.

Prvi polčas sta bili ekipi izenačeni, v drugem polčasu pa so Italijanke prevzele nadzor nad potekom igre in osvojile zanesljivo zmago.

Nika Barič je bila s 15 točkami prva strelka Slovenije. Foto: EPA

Izenačen prvi polčas

Prvi polčas je bil izenačen, Italijanke so minuto in pol pred koncem tega dela igre povedle za šest točk (36:30), do odhoda na odmor pa je Teja Oblak s svojim prvim košem znižala zaostanek (36:32). Pri Sloveniji, ki ni pokazala najboljše igre, so v prvem polčasu tri igralke dosegle po sedem točk – Nika Barič, Shante Evans, Tina Jakovina.

Tretja četrtina pripadla Italiji

Drugi polčas so Slovenke slabo začele, pešala je predvsem obramba. Italijanke so to izkoristile, v treh minutah so naredile delni izid 8:0 (dve zaporedni trojki), povedle so z dvomestno prednostjo (47:36).

Slovenija je odgovorila z delnim izidom 6:0 (47:42), a bolj se ji ni uspelo približati. Italijanke so spet zaigrale na polno, naredile so delni izid 7:0 za naskok 12 točk (54:42).

+19 za Italijo

Tudi začetek zadnje četrtine ni obetal, saj so Italijanke še povišale vodstvo na +16 (59:43). Slovenke so nekoliko znižale zaostanek (59:48), zato je italijanski selektor zahteval minuto odmora, ki pa se je obrestovala, saj so Italijanke odgovorile z delnim izidom 4:0 za +15 (63:48). Italijanke so minuto pred koncem povedle z najvišjo prednostjo 19 točk (73:54).

Najboljše strelke pri Sloveniji so bile Nika Barič s 15 točkami, Shante Evans s 13 in Annamaria Prezelj, ki jih je dosegla 12.

Grgić: Glave enostavno niso bile na pravem mestu

"Prevzemam krivdo za poraz. Glave enostavno niso bile na pravem mestu. Delno smo pokvarili vtis Slovenije na tem evropskem prvenstvu, vseeno pa moramo biti ponosni, da smo se uvrstili med dvanajst najboljših ekip v Evropi. Zdaj imamo en dan počitka, nato pa nas čaka glavna tekma na evropskem prvenstvu. Verjamem, da bomo v Beogradu odigrali veliko boljšo tekmo," je poudaril selektor Damir Grgić.



"Danes ni bil naš dan. Nismo imele tiste energije, ki smo jo pokazale proti Turčiji. Nismo zadele kar nekaj odprtih metov in Slovenija s takšno igro ne more zmagati. Preveč je bilo tudi živčnosti, preveč smo se ukvarjale z nepotrebnimi stvarmi, tako da je Italija zasluženo visoko zmagala. Zavedamo se, da s takšno igro ne moremo zmagovati, če bomo prikazale odločnost v napadu in obrambo kot proti Turčiji, pa lahko v torek premagamo kogarkoli," je dodala Prezljeva.



SKUPINA C, Niš, 3. krog:

ITALIJA – SLOVENIJA

75:57 (18:21, 18:11, 20:11, 19:14)

Dotto 18, Crippa 15 (3/3 za tri), Futo Andre 13 in 10 skokov, Zandalasini 9, Sottana 7, Penna 5, Romeo in Cinili po 4; Barič 15 (2/4 za tri), Evans 13, Prezelj 12, Jakovina 7, Friškovec in Oblak po 4, Goršič 2.

Prosti meti: 17/24; 14/21

Met za dve: 20/40; 17/38

Met za tri: 6/20; 3/18

Skoki: 40; 32

MADŽARSKA – TURČIJA

58:59 (14:19, 12:8, 15:20, 17:12)

Lestvica: MADŽARSKA 3 2 1 +11 5 ------------------------------------- ITALIJA 3 2 1 +13 5 SLOVENIJA 3 1 2 -15 4 ------------------------------------- TURČIJA 3 1 2 -9 4