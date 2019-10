Košarkarji Krke so se veselili odmevne zmage. Foto: Twitter/@TilenJamnik

Krka je v ponedeljek premagala Zadar, odličen teden (v četrtek je s 104:70 odpravila Zlatorog v državnem prvenstvu) pa je zaokrožila z odmevno zmago nad branilci naslova pred 1.200 gledalci v dvorani Leona Štuklja. Gostitelji so si zmago zagotovili z odlično zadnjo četrtino, ki so jo dobili s 24:16. Junak je bil Marko Jošilo z dvema trojkama v predzadnji minuti.

Beograjčani boljši v prvem polčasu

Novomeščani so na krilih razpoloženega Jošila v tekmo krenili pogumno. Na začetku so imeli pobudo, Crvena zvezda je prvič povedla pri izidu 11:12, toda Krka je z delnim izidom 5:0 še enkrat povedla. Zaključek prve četrtine je pripadel Beograjčanom, pri katerih je bil razpoložen Nikola Jovanović, ki je v prvem delu dosegel več kot polovico točk svoje ekipe.

Dolenjci so se s trojko Glenna Coseya sredi druge četrtine približali na 25:27, toda rdeče-beli so znali odgovoriti, na odmor so odšli z osmimi točkami prednosti (37:45).

Cosey in Jošilo zrežirala preobrat v zadnji četrtini

Po treh četrtinah je Crvena zvezda vodila za šest točk (55:61). Krka je najboljšo igro prikazala v zadnji četrtini. Po trojki Coseyja pet minut pred koncem je povedla s 66:65 in začela se je napeta končnica.

Minuto in 54 sekund pred koncem je bil izid 73:73, nato pa je Jošilo zadel izza črte z leve strani. Isti igralec je z novo trojko minuto in sekundo pred koncem povišal na 79:75. Pet sekund pred zadnjim piskom sirene so Beograjčani z dvema prostima metoma znižali Boriše Simanića znižali na 79:77. Tretji prosti met je Simanić namerno zgrešil, a gostje niso prišli do žoge. Po minuti odmora so Novomešačni uspeli spraviti žogo v igro in oglasila se je sirena.

Pri Krki je Cosey dosegel 20 točk, Jošilo točko manj, pri Crveni zvezdi je bil s 16, od tega jih je 11 dosegel v prvi četrtini, najučinkovitejši Jovanović.

3. krog:

KRKA - CRVENA ZVEZDA

79:77 (17:20, 20:25, 18:16, 24:16)

1.200; Cosey 20 (6/9 za tri), Jošilo 19 (2/3 za dve, 4/4 za tri), Lawal 14, Balažić in Ramljak po 9, Lapornik 5, Osolnik 2, Škedelj 1; Jovanović 16, Perperoglou 14, Brown 12, Simanić 9, Davidovac 8, Faye 6, Dobrić 5, Ojo 3, Lazić in Čović po 2.

BUDUĆNOST - KOPER PRIMORSKA

80:83 (24:19, 20:23, 20:22, 16:19)

2.350; Cobbs 19, Nikolić 16, Ivanović 9, Šehović 7, Martin in Bamforth po 6, Nikolić in Popović po 5, Meiers 4, Božić 2, Starovlah 1; Jagodić Kuridža 22 (7/9 za dve) in 11 skokov, Holt 16,

Čakarun 14, Harris 11, Marinković 7, Dimec 5, Lazić in Šiško po 4.



Odigrano v petek in soboto:

IGOKEA - CEDEVITA OLIMPIJA

* 90:95 (27:15, 13:24, 14:13, 17:19)

* - po dveh podaljških

CIBONA - FMP

63:81 (16:16, 14:17, 21:24, 12:24)

MEGA BEMAX - ZADAR

98:74 (30:22, 13:18, 28:19, 27:15)

MORNAR - PARTIZAN

65:76 (20:14, 12:19, 23:28, 10:15)