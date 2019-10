Jaka Blažič je bil najboljši strelec tekme v dvorani Laktaši s 30 točkami. Foto: www.alesfevzer.com

Po zmagah proti Megi Bemax in Ciboni je bil bil uspeh nad Igokeo odličen obliž na rane po sredinem porazu na gostovanju v Brescii (71:78). Zmaji so iz svojih rok spustili prednost 14 točk iz prvega polčasa, v drugem polčasu pa nato popolnoma popustili in ostajajo brez zmage v Evropskem pokalu. Popolnoma drugačen obraz so prikazali v Jadranski ligi, kjer so na vrhu lestvice.

V drugi četrtini popravili slab vtis z začetka tekme

Ljubljančani so zelo slabo začeli srečanje. Hitro so si nabrali deset točk zaostanka (17:7). Na krajši odmor so odšli z 12 točkami zaostanka (27:15). Mirko Mulalić je s trojko odprl drugo četrtino, Mikael Hopkins je z zabijanjem znižal zaostanek na 31:25, do odmora pa je prednost Igokee popolnoma skopnela (40:39).



Evans odgovoril Miller-McIntyrju

Dve točki razlike za gostitelje je bilo pred začetkom zadnje četrtine (54:52) in napovedovala se je napeta končnica. Ryan Boatright je dve minuti in sedem sekund pred koncem izenačil na 64:64. Ekipi sta bili nato nekaj časa neuspešni v nervoznih napadih. 45 sekund pred koncem rednega dela je Codi Miller-McIntyre zadel izza črte in vse je kazalo na zmago Ljubljančanov (64:67).



Zaključek je prinesel serijo prekrškov in prostih metov, za Olimpijo je brez zgrešenega poskusa štirikrat zadel Boatright, dvakrat pa Blažič. Deset sekund pred iztekom rednega dela je trojko zadel Keenan Evans in izenačil (71:71). Boatright iz težkega položaja ni bil natančen in na vrsti je bil podaljšek.



Igokea izsilila še drugi podaljšek

V dodatnih petih minutah so bolje začeli gostitelji. Rashad Vaughn je zadel izza črte za 75:71, vendar je Olimpija odgovorila s šestimi zaporednimi točkami. Miller-McIntyre je 50 sekund pred koncem Ljubljančanom zagotovil dve točki naskoka (75:77). Boatright je po dveh zadetih prostih metih tretjič zgrešil in 13 sekund pred koncem podaljška je ljubljanska zasedba vodila za dve točki (77:79). Po enem od dveh uspešnih prostih metov Miller-McIntyrja šest sekund zatem pa za tri. Takoj po minuti odmora je Evans s trojko znova izenačil za drugi podaljšek (80:80). Ljubljančani so ga slabo pokrili sedem sekund pred koncem. Miller-McIntyre ni bil natančen v zadnjem napadu prvega podaljška.



Ključna trojka Murića

Marko Simonović je s trojko po minuti in pol drugega dodatka Olimpiji prinesel tri točke naskoka, 45 sekund zatem pa je bil natančen še Blažič, ki je dodal še prosti met za 82:88. Gostitelji so znova izenačili na 88:88 s trojko Vaughna, a je po podaji Blažiča odgovoril Edo Murić minuto in pol pred koncem in po izgubljeni žogi domačih je Boatright povišal na 88:93, ko je bilo na semaforju še 49 sekund igralnega časa. Krušlin je z dvema prostima metoma potrdil težko priogarano zmago.



Cedevita Olimpija bo naslednjo tekmo v Ligi ABA igrala naslednjo soboto, ko bo v Stožice prišel Partizan. Beograjčani so popoldne v Baru s 76:65 ugnal Mornar.



3. krog:

IGOKEA - CEDEVITA OLIMPIJA

** 90:95 (27:15, 13:24, 14:13, 17:19)

2.100; Evans 20, Vaughn in Tomas po 16, Lešić in Kariniauskas po 11, Stević 9, Ilić 5, Cvetković 2; Blažič 30 (5/6 za dve, 4/7 za tri, prosti meti 8/9), Boatright 20, Miller-McIntyre 16, Simonović 9, Krušlin 5, Hopkins 4, Mulić, Mulalić in Zirbes po 3, Stipanović 2.

** - po dveh podaljških

CIBONA - FMP

63:81 (16:16, 14:17, 21:24, 12:24)

MEGA BEMAX - ZADAR

98:74 (30:22, 13:18, 28:19, 27:15)

MORNAR - PARTIZAN

65:76 (20:14, 12:19, 23:28, 10:15)

Nedelja ob 18.00:

KRKA - CRVENA ZVEZDA

Ob 20.00:

BUDUĆNOST - KOPER PRIMORSKA