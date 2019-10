Krka ima po dveh tekmah Lige ABA polovičen izkupiček. Foto: Krka/Drago Perko

Rdeče-beli so tudi prvi favoriti tekmovanja. Njihovo moč je v Pionirju v uvodnem krogu občutila Koper Primorska, zatem pa so navdušili še z zmago v Evroligi, ko so v Areni na kolena spravili Fenerbahče. Pred dvobojem v dvorani Leona Štuklja pa je za beograjsko zasedbo slabši teden, saj so najprej morali premoč priznati Budućnosti, zatem pa po podaljšku še v Tel Avivu Maccabiju. Brez dvoma novega spodrsljaja v regionalnem tekmovanju favorizirani gostje ne smejo dopustiti, v taboru Krke pa vseeno upajo, da jih bodo Beograjčani podcenjevali.

"Krka bo nedvomno boljša ekipa, kot je bila na prvi tekmi na domačem igrišču. Upam, da nas bo Zvezda podcenjevala. Želimo jim fizično parirati čim dlej in potem bomo videli, kako se bo tekma odvijala," je povedal novomeški trener Simon Petrov. V uvodnem krogu so njegovi varovanci proti FMP-ju razočarali, vtis pa so popravili v ponedeljek, ko so četrtič zapored in sedmič na zadnjih osmih gostovanjih Zadar zapustili z zmago: "Vsak trening in vsaka tekma pomenita neko novo učenje. Kot ekipa se še lovimo, kar je bilo predvsem videti proti FMP-ju. Sezona je še dolga, moj načrt pa je, da z vsako tekmo napredujemo."

Lorenzo Brown je prvi organizator igre in najboljši podajalec Crvene zvezde. Foto: EPA

Na gostovanju v Dalmaciji se je s 14 točkami izkazal 39-letni kapetan Jure Balažić, ki je bil med najbolj zaslužnimi za zmago Krke: "Upam, da bomo pokazali bistveno boljšo igro kot na prvi domači tekmi v Ligi ABA, ko smo igrali katastrofalno. Upam, da bomo tokrat bistveno boljši, bolj borbeni in igrali kot pravo moštvo. Upam, da bodo navijači zadovoljni, da bo obisk navijačev obeh klubov čim boljši in da bo en tak manjši praznik košarke. Motiv na nobeni tekmi ne sme biti vprašanje, saj radi to delamo in smo za to tudi plačani, če pa je nasprotnik tako dober, imaš pa še večjo željo po dokazovanju."

In Zvezda je zares dober nasprotnik, na papirju kar najboljši na Jadranu. Štirikratni prvak Lige ABA, ki se je po letu odsotnosti vrnil v Evroligo, tudi po proračunu izstopa v regiji, sestavil pa je izvrstno zasedbo s številnimi izjemno kakovostnimi posamezniki. Zvezda je sicer Krko premagala na zadnjih šestih medsebojnih obračunih. Nazadnje so Novomeščani beograjskega velikana ugnali februarja leta 2015, ko so tedaj prekinili niz 20 zaporednih zmag Zvezde. Medsebojni izid v zmagah je sicer 17:5 v korist rdeče-belih.

Zmaji že osem let niso premagali Igokee v gosteh

Cedevita Olimpija je med tednom v Evropskem pokalu znova razočarala, ko je tudi proti Brescii zapravila visoko prednost in klonila v zaključku obračuna. Zmaji so uspešnejši v Ligi ABA, kjer so po dveh krogih na vrhu lestvice. V soboto jih čaka gostovanje v Laktaših pri Igokei, kjer niso slavili že na osmih zaporednih tekmah. Koper Primorska se je po veliki zmagi nad Partizanom samozavestno odpravila na zahtevno gostovanje k Budućnosti, še enemu klubu, ki ima visoke ambicije v tej sezoni. Jadranski prvaki izpred dveh let so v zadnjem krogu v Beogradu presenetili Crveno zvezdo. Med tednom so nato v domači Morači morali priznati premoč Gdynii in v Eurocupu ostajajo še brez zmage, zatem pa so tudi sporazumno prekinili sodelovanje z dozdajšnjim trenerjem in nekdanjim selektorjem slovenske reprezentance Slobodnom Subotićem.

3. krog, petek ob 18.00:

CIBONA - FMP

Ob 20.00:

MEGA BEMAX – ZADAR

Sobota ob 17.00:

MORNAR – PARTIZAN

Ob 20.00:

IGOKEA – CEDEVITA OLIMPIJA

Nedelja ob 18.00:

KRKA – CRVENA ZVEZDA

Ob 20.00:

BUDUĆNOST – KOPER PRIMORSKA