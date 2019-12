45-letni David Fizdale je v letih 2012 in 2013 osvojil naslov prvaka z Miamijem, 7. maja 2018 pa je postal trener New Yorka. Foto: Reuters

Knicksi so izgubili osem zaporednih tekem in so s štirimi zmagami in 18 porazi na zadnjem mestu Vzhoda. To je najslabši začetek v zgodovini kluba, ki je zadnji naslov prvaka osvojil leta 1973, ko je bil v postavi še legendarni Phil Jackson. V finalu so Knicksi igrali junija 1994, ko so izgubili na sedmi tekmi proti Houstonu, zadnjič pa leta 1999, ko so bili nemočni proti San Antoniu (1:4 v zmagah).

Odpuščen je bil tudi njegov prvi pomočnik Keith Smart, začasno bo na klop sedel Mike Miller. Debitiral bo v soboto proti Indiani. 45-letni Fizdale je v dveh sezonah dosegel le 21 zmag in doživel kar 83 porazov. Podpisal je pogodbo za štiri leta, veljavna je še prihodnji dve sezoni, skupno bo zaslužil 22 milijonov ameriških dolarjev.

Lastnik James Dolan je prevzel Knickse v sezoni 1999/2000. Zamenjal je že 12 trenerjev. Toliko so jih v zadnjih 20 letih tudi Memphis, Phoenix in Detroit.

V končnici je New York zadnjič igral maja 2013, ko je v polfinalu Vzhoda izgubil proti Indiani z 2:4 v zmagah.