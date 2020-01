Crvena zvezda je dosegla osmo zmago v Ligi ABA. Foto: Crvena zvezda mts

Beograjčani so tekmo odprli z delnim izidom 9:0. Po skoraj treh minutah pa so le zadeli tudi Novomeščani, prvi koš je dosegel Glenn Cosey (9:2). Ravno po trojki Coseyja je tri minute pred koncem tega dela igre Krka zaostajala le še za dve točki (15:13), a do konca 1. četrtine so gostitelji spet nekoliko zbežali (25:18).

V drugi četrtini so Beograjčani povedli z dvomestno prednostjo (32:22), z odlično zadnjo minuto pa je Krka pred odhodom na odmor spet ujela priključek (50:47).

Tretjo četrtino so rdeče-beli začeli z delnim izidom 10:2, ki jih je spet pripeljala do dvomestne prednosti (60:49). Prednost so večali, ob vstopu v zadnjo četrtino so vodili za +16 (79:63).

Crvena zvezda je mlela še naprej, slabih pet minut pred koncem tekme je vodila že za 27 točk (94:67), kar je zadostovalo za miren zadnji del tekme za gostitelje.

14. KROG

CRVENA ZVEZDA - KRKA

101:77 (25:18, 25:19, 29:16, 22:14)

Baron 16, Simanić in Davidovac po 13, Lazić 12, Punter 9, Brown in Štimac po 8; Cosey 19, Marinelli 13, Ramljak 12, Jones 10, Jošilo 9, Pašalić 8, Balažič in Jančar Jarc po 3.

KOPER PRIMORSKA - BUDUĆNOST

75:78 (18:20, 14:30, 30:12, 13:16)

Hodžić 23, Vončina 17, Marinković 14 in 12 skokov; Cobbs in Kilpatrick po 15.

CEDEVITA OLIMPIJA - IGOKEA

78:85 (28:25, 21:21, 14:19, 15:20)

Miller McIntyre 22, Blažič 19; Lešić 27, Green 15.

PARTIZAN - MORNAR

88:75 (17:11, 29:18, 20:24, 22:22)

FMP - CIBONA

88:79 (20:18, 15:26, 29:14, 24:21)

ZADAR - MEGA BEMAX

106:100 (22:26, 25:25, 19:24, 40:25)