Jaka Blažič je v trenutkih, ko je bil ob odsotnosti Ryana Boatrighta Codi Miller-McIntyre na klopi, prevzel kar organizacijo igre Cedevite Olimpije. Foto: www.alesfevzer.com

Igokea, ki beži pred zadnjim mestom in morebitnim izpadom iz jadranske druščine, je prišla v Ljubljano močno oslabljena. Zaigrala je le s sedmimi košarkarji, ob tem sta Mike Green in Rashad Vaughn igrala po 40 minut, a vseeno prva letos v regionalnem tekmovanju osvojila Stožice. Zmaji so po treh zaporednih zmagah izgubili četrtič v sezoni, s tem pa so zaostali za vodilnima Budućnostjo in Partizanom. Poraz proti ekipi, ki se bori za obstanek, – in to na domačem parketu – je v želji po najvišjih mestih velik oziroma nenadomestljiv spodrsljaj.

Na zadnjih treh tekmah, ko so se pomerili s tremi ekipami, ki so na zadnjih štirih mestih Lige ABA, so zmaji igrali zelo neprepričljivo. Dvakrat so se srečno rešili v zaključku dvoboja oziroma v podaljšku, tokrat pa je bila Igokea boljša. "Vse tri zadnje tekme so si bile podobne. Na prvih dveh smo imeli veliko sreče, Igoeka pa je zasluženo zmagala. Že na samem začetku nismo bili pravi. Skušali smo igrati agresivno, a je 46 dobljenih točk do polčasa enostavno preveč. Nekatere stvari zagotovo niso dobre. Motivirani smo zaradi nekaterih stvari, ki niso tako pomembne. Dve točki sta dve točki in tu ni treba več razglabljati," je bil razočaran in vidno jezen ljubljanski trener.

Predstava proti Igokei je bila ena najslabših v tej sezoni. Predvsem takrat, ko ni šlo, ni bilo prave ideje v napadu in so kot že tolikokrat letos prehitro oziroma iz povsem neizdelanih akcij zaključevali napade. Največkrat so se potem kar odločili za met za tri, ki tokrat ni stekel. Zmaji so dokazali, da imajo kakovostno zasedbo, saj so na primer zanesljivo doma odpravili Partizan in Crveno zvezdo, toda večkrat so se mučili proti na papirju precej slabšim tekmecem. V Ligi ABA jih je ob Igoeki na kolena spravil Zadar, v Evropskem pokalu pa jih je dvakrat premagal Nanterre, ki je bil najskromnejši tekmec v skupini.

Olimpijo v naslednjem krogu čaka zahtevno gostovanje v Beogradu pri Partizanu. V Ljubljani ga je zanesljivo premagala, a so zdaj črno-beli v izvrstni formi, zmaji pa v zelo skromni. Foto: www.alesfevzer.com

"Pomembno je, da vsi dojamemo, da le z najboljšim možnim pristopom, pravo energije v obrambi in napadu, lahko dosežemo tisto, kar si želimo. Največji problem je ta neodgovornost pri vsaki žogi, ko se odločamo za mete, za katere se ne bi bilo treba. Vsak vleče na svojo stran, kar ni dobro," je Rimac spregovoril o težavah. Glavni problem na tekmah, ki so jih slabo odigrali, ni bila kakovost in premoč nasprotnika, pač pa pristop in motivacija Ljubljančanov. "Vsi smo profesionalci. Vsak se mora spraviti v ritem, da je na tekmi pravi in da vse od sebe. Kot igralec in trener sem bil večkrat v takih situacijah. Ko igraš proti Igoeki, se od nas pričakuje, da na kakršen koli način pač zmagamo. Sami smo si krivi. Kot trener ne bežim od odgovornosti. Moja naloga je, da poskrbim, da bomo boljši," je dodal Zagrebčan na ljubljanski klopi.

Vidi se, da v moštvu kemija ni prava, četudi je Rimac od začetka sezone izpostavljal, kako pomembna je gradnja te. Ko se ekipa proti močnim nasprotnikom motivira, pokaže svojo kakovost, proti na papirju slabšim pa bi ravno ta povezanost moštva in pravo vzdušje pripomogla k ustreznemu pristopu, ki pri dobro plačanih profesionalcih tako ali tako ne bi smel biti problem. Nekateri zmaji so v zelo slabi formi. Oba centra ne najdeta pravega ritma, pozna se tudi, da ni klasičnega organizatorja igre. Zdaj, ko je lažje poškodovan Ryan Boatright, je nekaj časa za organizacijo igre skrbel kar Jaka Blažič. Kot je po tekmi povedal Rimac, sezono nadaljujejo z nespremenjeno ekipo, čeprav se tekmeci za vrh Lige ABA, kar je ambicija vodstva kluba, močno krepijo.

"Z moštvom sem zadovoljen in ne razmišljam o okrepitvah. Kot poudarjam, smo sami sebi največji nasprotniki. Največji problem je kemija v moštvu, ki je tako pomembna. Igralci morajo razumeti, da pride tekma, ko ne boš vrgel na koš, ampak boš samo trdo delal v obrambi, pa boš vseeno vesel, ko bo ekipa zmagala. Igralci tega ne sprejmejo. Poskušamo jim razložiti, kako pomemben je moštveni uspeh. Ko nam ne gre, vsak poskuša z individualnimi akcijami najti rešitev. Poskusi eden, nato drugi in potem tako izpade. V letošnji sezoni smo sicer že pokazali resno kakovost," je zaključil Rimac.

Alen Hodžić je odigral izvrstno tekmo proti Budućnosti, a Kopru Primorski se pozna kratka klop. Foto: KK Koper Primorska/Žiga Mikeli

Koper Primorska je prvi del Lige ABA končala izenačena z Olimpijo in Partizanom tik za Budućnostjo. Zdaj ji je prav podgoriška vrsta prizadejala tretji zaporedni jadranski poraz, s čimer so tigri padli na peto mesto. Skupno so klonili na štirih zaporednih tekmah. Nazadnje so štiri dvoboje v nizu izgubili pred dvema letoma, v kratki zgodovini kluba pa so v takšni negativni seriji šele tretjič. Po odhodih peterice pomembnih košarkarjev je Andreju Žaklju, ki je nasledil Jurico Golemca, ostala le sedmerica, ekipo pa dopolnjuje s tremi mladinci. Na tak način je seveda izjemno naporno igrati, kot je trener Koprčanov povedal po porazu z Budućnostjo, pa je ob tako omejenem kadru ključna taktika, kako razporediti minute.

Za nameček je proti podprvakom Lige ABA med tekmo ostal brez edinega organizatorja igre Nejca Bariča. Nato je na mestu 'playa' igral kar Luka Vončina. Kljub vsemu so na obeh domačih tekmah proti favoriziranima Crveni zvezdi in Budućnosti tigri pustili zelo dober vtis. Obakrat niso popuščali po visokem zaostanku in se vračali v igro, proti črnogorski zasedbi so imeli celo met za podaljšek. Že en teden z ekipo trenira nekdanji košarkar Krke Marko Luković, ki bo v dani situaciji velika okrepitev na poziciji krilnega centra. V Kopru čakajo, da ga lahko registrirajo, kmalu pa bodo dobili tudi še kako potrebno okrepitev na položaju organizatorja igre. Nov igralec na enki bo prav tako tujec.

Muhamed Pašaljić in Marvin Jones sta Krko okrepila med sezono. Oba sta prišla po menjavi trenerja. Foto: Krka/Drago Perko

Krka je s kadrovsko spremembo končala leto 2019 in začela 2020. Po prihodu Muhameda Pašalića je zdaj odšel Petar Rakićević, ki je na dolenjsko prišel tik pred začetkom Lige ABA, posebej pa se v zeleno-belem dresu ni izkazal. Krka sicer tekmo 14. kroga še ni odigrala. Čaka jo zahtevno gostovanje v Beogradu pri Crveni zvezdi. Težko je pričakovati, da bodo rdeče-beli dopustili še eno presenečenje, potem ko so klonili v prvem delu jadranske lige v dvorani Leona Štuklja.

Glavno je, da so v zadnjem krogu Novomeščani še drugič v sezoni premagali Zadar. Za zdaj so varni na osmem mestu. Imajo dve zmagi več od zadnje Mege, vmes pa so še trije klubi, ki imajo zmago manj od Krke. Po gostovanju v Beogradu jih čaka težko delo doma proti Budućnosti, potem pa prihajajo štiri izjemno pomembna srečanja, ko se bodo pomerili s Primorsko, Mego, Cibono in Igokeo. Na teh tekmah si lahko že tri kroge pred koncem zagotovijo obstanek.

Na seznamu so slovenski košarkarji, ki igrajo na najvišji ravni, reprezentančni kandidati in obetavni slovenski košarkarji, ki že igrajo v članski konkurenci.