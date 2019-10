Kawhi Leonard je junija drugič postal MVP finala. Leta 2014 mu je to uspelo v dresu San Antonia. Le še LeBron James in Kareem Abdul-Jabbar sta bila najkoristnejša igralca finalne serije z dvema različnima kluboma. S Clippersi je 10. julija podpisal triletno pogodbo, prejel bo 103 milijone ameriških dolarjev. Foto: Reuters

Letošnje poletje so zaznamovali številni prestopi zvezdnikov, še vedno pa je težišče močno nagnjeno na zahod. Boj za osmerico bo neizprosen.

Vsi trije Slovenci v končnici?

Izmed treh Slovencev bo imel najmanjšo minutažo Vlatko Čančar pri Denverju, a Nuggetsi imajo zares visoke cilje. Luka Dončić bo združil moči s Kristapsom Porzingisom, cilj Dallasa pa je preboj med osmerico, kar pa bo težja naloga, kot jo bo imel Miami na Vzhodu. Goran Dragić in Jimmy Butler ne načrtujeta konca sezone že sredi aprila.

Največ možnosti za finale med Clippersi in Milwaukeejem

Generalni menedžerji vseh 30 ekip tradicionalno napovedujejo prvaka. Letos so napovedali finale med LA Clippersi in Milwaukeejem. Vsekakor se zdi, da je napoved najbolj nehvaležna po letu 1999, ko je razpadla dinastija Chicaga. Michael Jordan in soigralci so v devetdesetih letih osvojili šest naslovov, udarna zasedba Bikov je razpadla poleti 1998 in takrat je redko kdo napovedal finalni obračun San Antonia in New Yorka v skrajšani sezoni 1999.

31-letni Stephen Curry bo nosil še večje breme pri Bojevnikih, saj je odšel Kevin Durant, Klay Thompson pa bo zelo verjetno izpustil celotno sezono. Foto: EPA

Bojevniki po dolgih letih niso favoriti

Golden State je igral v zadnjih petih finalih. Trikrat so si Bojevniki nadeli prstane (2015, 2017 in 2018), leta 2016 so zapravili vodstvo s 3:1 v zmagah proti Clevelandu, junija letos pa izgubili proti Torontu z 2:4 v zmagah, potem ko sta se poškodovala Kevin Durant in Klay Thompson.

Stephen Curry, ki bo v novi sezoni zaslužil največ med vsemi igralci Lige NBA (40,2 milijona ameriških dolarjev), bo pred zares težko nalogo, saj Thompson v rednem delu zelo verjetno ne bo igral. Okrevanje po operaciji strgane križne vezi je dolgotrajno.

Veteran Andre Iguodala je odšel v Memphis, Shaun Livingston pa je pri 34 letih končal kariero. Klop bo precej krajša in Steve Kerr bo pred velikim izzivom. D'Angelo Russell je prišel iz Brooklyna in hitro se bo moral vključiti v ekipo. Prva sezona v modernem Chasu Centru v San Franciscu bo zelo zahtevna.

Clippersi z najboljšo zasedbo v zgodovini kluba

Staples Center bo središče kakovostne košarke v letošnji sezoni. Že uvodni večer se bodo srečali Clippersi in Lakersi. Doc Rivers je v lanski sezoni popeljal Clipperse v končnico in se veselil dveh zmag v Oracle Areni proti Golden Statu. Sredi sezone je odšel najboljši strelec Tobias Harris in s tem je bil pripravljen teren za poletno udarno potezo, ko sta isti dan podpisala MVP junijskega finala Kawhi Leonard in Paul George. Oba sta vrhunska obrambna igralca, George po operaciji ramena na uvodu v sezono še ne bo igral. Leonard je Raptorse iz povprečja dvignil do šampionske zasedbe.

Rivers ima na voljo najboljšo zasedbo v zgodovini kluba. Ostrostrelec Lou Williams, Montrezl Harrell in Landry Shamet bodo aduti s klopi. Morda le pod košem niso najbolje zasedeni, čeprav se je Ivica Zubac lani že zelo izkazal na začetku sezone pri Lakersih.

Dolgoletna prijatelja LeBron James in Anthony Davis sta končno združila moči. Lakersi so zadnjič v končnici igrali aprila 2013, na naslov pa čakajo vse od leta 2010, ko je blestel Kobe Bryant. Foto: AP

Konec suše Lakersov z navezo James-Davis

Po prihodu LeBrona Jamesa v Los Angeles julija lani so bila pričakovanja pri Lakersih (pre)velika. Šesta zaporedna sezona brez končnice je pustila hude posledice. Trener Luke Walton, ki je tri leta vodil mlado ekipo, je moral oditi. Zdaj je trener Sacramenta. Na klopi Lakersov ga je zamenjal Frank Vogel, pomočnika bosta Jason Kidd in Lionel Hollins.

V pretekli sezoni so Jezerniki dobili le 37 tekem, kar je sicer največ v zadnjih šestih letih. Zelo se je poznalo, da se je James poškodoval na božični tekmi proti Golden Statu v Oracle Areni.

Že februarja je bil blizu prihod Anthonyja Davisa, ki je nato prišel poleti. Lonzo Ball, Brandon Ingram in Joe Hart so odšli v New Orleans. Pripravljalne tekme seveda niso merodajne, a naveza James-Davis je res izjemna. Kyle Kuzma zaradi poškodbe stopala ne bo igral na začetku sezone, celotno sezono pa bo izpustil DeMarcus Cousins. Namesto njega bo pod košem igral Dwight Howard, ki ni pustil dobrega vtisa v sezoni 2012/13, ko je že igral za Lakerse. Danny Green že ima dva prstana (leta 2014 s San Antoniom in junija letos s Torontom), zelo pomembno bo, da imajo Lakersi tudi pravega strelca izza črte.

Russell Westbrook je dosegel že 138 trojnih dvojčkov. V Houston je prišel po prstan, ki ga v Oklahomi nikakor ne bi uspel osvojiti. Foto: AP

Bo ena žoga dovolj za Hardna in Westbrooka?

Houston je v končnici kar štirikrat v zadnjih petih sezonah izgubil proti Golden Statu. Predlani so Rocketsi vodili s 3:2 v zmagah in izgubili na sedmi tekmi na domačem parketu, v lanski sezoni pa so izgubili šesto tekmo, čeprav Kevin Durant ni igral zaradi poškodbe.

Chris Paul je odšel v Oklahomo, James Harden pa bo zdaj združil moči z Russellom Westbrookom. Gospod trojni dvojček in najboljši strelec lige v zadnjih dveh sezonah še čakata na prvi prstan.

Denver in Portland zadržala zvezdnike

Portland je lani v napetem polfinalu Zahoda izločil Denver na sedmi tekmi v Pepsi Centru. Jamal Murray je podaljšal pogodbo z Nuggetsi, ki računajo na še eno sanjsko sezono Nikole Jokića.

Blazersi so podaljšali pogodbi z zvezdnikoma Damianom Lillardom in CJ McCollumom. Kent Bazemore, Mario Hezonja, Hassan Whiteside, Anthony Tolliver in Pau Gasol so prišli, Al-Farouq Aminu, Maurice Harkless, Seth Curry, Evan Turner, Enes Kanter in Meyers Leonard pa so odšli. Predvsem prihod centra Whitesida iz Miamija je bil ključen, saj so branilski položaji odlično zasedeni, težave pa so pod košem.

Giannis Antetokounmpo je postal MVP rednega dela, a razočaranje po porazu v finalu Vzhoda je bilo ogromno. Foto: AP

Milwaukee ostal brez Brogdona

Milwaukee je maja v finalu Vzhoda vodil že z 2:0 proti Torontu in bil blizu uspeha tudi na tretji tekmi. Raptorsi so se pobrali in nanizali štiri zmage zapored. To je bilo veliko razočaranje za najboljšo ekipo rednega dela, ki je nanizala kar 60 zmag.

Giannis Antetokounmpo je postal najkoristnejši igralec (MVP) rednega dela, trener leta je bil Mike Budenholzer, nagrado za najboljšega generalnega menedžerja pa je prejel Jon Horst.

Vse te nagrade bi Bucksi zamenjali za prstan. Poleti je odšel novinec leta 2017 Malcolm Brogdon, ki je okrepil Indiano. Prišli so Kyle Korver, Wesley Matthews in Robin Lopez, ki bo združil moči z bratom Brookom, ki je podaljšal pogodbo.

Joel Embiid in soigralci so lani zelo nesrečno izpadli na sedmi tekmi polfinala Vzhoda v Torontu. Apetiti so letos še precej narasli. Foto: Reuters

Sixersi z najmočnejšo peterko lige

Philadephia je maja izgubila sedmo tekmo polfinala Vzhoda ob pisku sirene, ko je čudežen met z desne strani zadel Kawhi Leonard. J. J. Redick in Jimmy Butler sta odšla, velika okrepitev pa je Al Horford.

Strokovnjaki napovedujejo, da tako močne prve peterke nima nobena ekipa v ligi. Joel Embiid je lani zelo napredoval, v povprečju je dosegal kar 27,5 točke na tekmo. Tobias Harris je podaljšal pogodbo za pet let, prejel bo kar 180 milijonov zelencev. Poleg Horforda sta tu še Ben Simmons in Josh Richardson. Sixersi so zadnjič igrali v finalu leta 2001, ko so izgubili proti Lakersom.

V Brooklynu čakajo na Duranta

Kevin Durant si je na peti tekmi junijskega finala strgal ahilovo tetivo in v letošnji sezoni zelo verjetno ne bo igral za Brooklyn. Dvakratni zaporedni MVP finala (2017 in 2018) si zelo želi vrniti ob koncu rednega dela, a zdravniška služba meni drugače.

Netsi so lani zasedli šesto mesto na Vzhodu, poleti pa sta podpisala tudi Kyrie Irving in DeAndre Jordan. Odšla sta D'Angelo Russell in Jared Dudley.

Kamerunec Pascal Siakam je po odhodu Leonarda glavni zvezdnik Toronta. Foto: AP

Celticsi brez Irvinga in Horforda manj nevarni

Boston je precej izgubil. Poleg Irvinga je odšel še Al Horford. Posledice poloma v končnici, ko so izgubili proti Milwaukeeju z 1:4 v zmagah, so bile velike. Trener Brad Stevens se je že večkrat izkazal, ko je uspel na novo sestaviti ekipo. Kemba Walker in Enes Kanter sta največji okrepitvi.



Siakam zdaj glavni zvezdnik prvakov

Toronto je le eno sezono užival v sijajnih predstavah Kawhija Leonarda. Brez MVP-ja finala Raptorsi niso med glavnimi favoriti na Vzhodu. Odšel je tudi Danny Green, ki ima prav tako ogromno izkušenj v končnici.

Na težko pričakovani debi Ziona Williamsona bo treba počakati vsaj do sredine decembra. Foto: Reuters

Pascal Siakam je podpisal štiriletno maksimalno pogodbo, ki mu bo prinesla 130 milijonov dolarjev. 25-letni Kamerunec je blestel v junijskem finalu in bil izbran za igralca, ki je najbolj napredoval v pretekli sezoni. Poleg Siakama bo zdaj še več bremena nosil Kyle Lowry, Marc Gasol pa je sanjsko poletje zaokrožil na Kitajskem, kjer je s Španijo postal svetovni prvak.

Dva meseca odmora za Williamsona

V noči s torka na sredo ob 2.00 bo najprej na sporedu slavnostni dvig praporja za prvi naslov kanadske ekipe v Scotiabank Areni. Raptorsi bodo gostili New Orleans, pri Pelikanih pa bo manjkal Zion Williamson. Prvi izbor na letošnjem naboru je moral na operacijo desnega kolena in odstoten bo od šest do osem tednov. Na štirih pripravljalnih tekmah je zablestel, v povprečju je dosegal 23,3 točke in 6,5 skoka na tekmo.