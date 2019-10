Lansko sezono je bil Luka Dončić vsak mesec izbran za najboljšega novinca na Zahodu. Foto: AP

Slovenski športnik preteklega leta je po Pauu Gasolu postal drugi Evropejec z nazivom novinec leta najmočnejše lige na svetu. Odigral je 72 tekem, v povprečju pa dosegal 21,2 točke, zbral 7,8 skoka in šest podaj. Je prvi novinec po Michaelu Jordanu, ki je v prvi sezoni prispeval več kot 21 točk na tekmo, ob tem pa v statistiko vpisoval še po več kot pet skokov in podaj. 24-krat je vknjižil dvojni dvojček, osemkrat pa trojnega. Zdaj vstopa v drugo sezono triletne pogodbe, s katero bo v žep pospravil 18,5 milijona dolarjev.

Uspela mu je ena najboljših prvih sezon v košarkarski zgodovini. Zdaj je pred njim novo poglavje v pravljici, ki jo mladi slovenski košarkarski dragulj kljub mladosti zdaj piše že vrsto let. Druga sezona se, če je prva vsaj približno tako vrhunska kot Lukova, zdi težja, saj je uvodno leto treba še nadgraditi. Njegove številke so bile že zdaj sijajne, vsi pa pričakujejo, da bo naredil še korak naprej. NBA.com je med generalnimi menedžerji ekip napravil anketo, v kateri so pod vprašanjem, okoli koga bi na novo ustvarili franšizo, Dončića postavili na drugo mesto skupaj z Anthonyjem Davisom. Z novim centrom Lakersov sta dobila po sedem odstotkov glasov, pred njima je bil le aktualni MVP lige Giannis Antetokunmpo, ki jih je dobil kar 86.

Pritiska je vajen že vso kariero

"Pritiska sem vajen od 16. leta dalje. Rad imam pritisk," vedno znova ponavlja Dončić, ki ga tako rekoč vsi vidijo kot naslednika legendarnega Dikra Nowitzkega, Evropejca, ki je do zdaj v NBA-ju pustil največji vtis, vseh 21 sezon pa je preživel med Mavericksi. Čeprav so si v napovedih pred prihajajočo sezono Lige NBA tako rekoč vsi bolj kot ne enotni, da moštva Dallas Mavericks vendarle med izjemno zahtevno konkurenco Zahoda naj še ne bi bilo v končnici – v svoji konferenci naj bi bilo na desetem mestu –, pa hkrati vsi poudarjajo, da je vendarle Dončić sposoben velikih stvari in stava proti njemu ni smiselna. 20-letni Ljubljančan je v svoji kratki, a neverjetno bogati karieri na vseh ravneh, kjer je igral, vsakič dokazal prav to. Kadar koli je kdor koli dvomil o njem in njegovih sposobnostih, mu je slovenski košarkarski biser ekspresno zaprl usta.

Dallas je odigral pet pripravljalnih tekem, po treh uvodnih porazih pa je dobil zadnji dve. Dončić je odigral štiri obračune, v povprečju pa je dosegal več kot 20 točk, zbral devet skokov in štiri podaje na tekmo. "To so bile le pripravljalne tekme. Smo pa pripravljeni na sezono. Še vedno moramo iskati pravo kemijo, za kar mislim, da nam dobro uspeva. Še posebej uspešni smo bili na zadnjih dveh tekmah, ko smo dobro igrali v obrambi. Kot vedno pravim, temelj je igra v obrambi in iz tega moramo izhajati," je za Mavs.com po zadnjem obračunu proti Clippersom povedal Dončić, ki v nasprotju z napovedmi pravi, da je cilj, ki se mu zdi povsem uresničljiv, uvrstitev med najboljših osem na Zahodu, ambicije pa ima Ljubljančan še precej višje.

Po impresivnih in zunajserijskih številkah je kot najstnik osvojil vso košarkarsko Evropo. Kot prvak stare celine tako v reprezentančni kot v klubski konkurenci – tedaj je Real vodil kot glavni akter – je potrkal na vrata košarkarskega raja – Lige NBA. Bil je tretji izbor nabora, v Dallasu pa so naredili vse, da so ga dobili v svoje moštvo. Z Atlanto, ki je izbirala tretja, so se dogovorili za menjavo in Dončić je postal del teksaške črede. Še nikoli niso v ZDA toliko pričakovali od košarkarja iz Evrope, še nikdar pa ob tem tudi nihče ni v Ligo NBA prišel s tako popotnico.

Nova udarna naveza Dončić-Porzingis

In visoka pričakovanja je Luka hitro upravičil, kot je hitro tudi zaprl usta vsem skeptikom, ki so v kakršnem koli pogledu dvomili o njem. Ekspresno je prepričal Ricka Carlisla, da je on najbolj gotova stava za prihodnost in tisti, na katerem dejansko morajo graditi v Dallasu. Mavericksi so spoznali, da je Luka najboljši, ko – čeprav je visok 201 cm in je fizično zelo močan ter tako uporaben na več položajih – kreira igro in igra v vlogi 'playa'. Blesti, kadar vihti dirigentsko palico v svojih rokah, in Dallas je že med lansko sezono postavil temelje za ero Luke Dončića.

Vodstvo franšize na čelu z Markom Cubanom je spoznalo, da je tako, in počasi so lani v Teksasu začeli prenovo ekipe. Luka je blestel na parketu, Mavericksi pa so spreminjali moštvo. Odšla je celotna prva peterka z začetka sezone, ekipo pa so začeli graditi izključno okoli Ljubljančana. Ključen mož, ki so ga v poslu z New Yorkom pripeljali v Dallas, je Kristaps Porzingis, ki se vrača po težki poškodbi. S prihodom latvijskega "samoroga" so Mavericksi ustvarili enega najbolj nadarjenih dvojcev v ligi – evropsko navezo Dončić-Porzingis. Nasploh ima teksaška franšiza eno najobetavnejših jeder moštva v konkurenci. Drugi igralci sicer niso na ravni kot udarni dvojec, toda prihodnost se v American Airlines Centru vendarle zdi svetla.

Čeprav letos večina strokovnjakov Dallasa ne uvršča na mesta za končnico, pa si nihče ne upa staviti proti omenjenemu dvojcu, predvsem ne v prihodnosti. Vendarle ima Luka za sabo eno najučinkovitejših sezon med novinci. Medtem ko druge novince kot po pravilu primerjajo med sabo – kot so recimo Traeya Younga z Dončičem –, pa so slovenskega čudežnega dečka z največjimi, kot so na primer LeBron James, Larry Bird, Magic Johnson in celo Michael Jordan. Njegova statistika je bila namreč v prvi sezoni primerljiva z vsemi temi legendarnimi imeni.

Bo Luka znova naredil velik korak naprej?

Glavna zvezdnika Dallasa - Kristaps Porzingis in Luka Dončić. Foto: AP

Kot novinec je dosegel 1.526 točk, zbral 563 skokov in 429 podaj, številke v najpomembnejših statističnih elementih, ki jih je v prvi sezoni na največjem košarkarskem odru presegel le nepozabni in vsestranski Oscar Robertson. Do zdaj je v vsaki sezoni med profesionalci naredil velikanski korak naprej. Če letos naredi že normalnega in v prihodnosti še kakšnega, bo prišel na raven, na kateri so najboljši košarkarji na svetu. Če bo Porzingis zdrav, si v Dallasu res lahko obetajo vrhunsko zgodbo. Latvijski košarkar je eden tistih, ki je do zdaj v karieri deležen največje pozornosti. V treh sezonah v New Yorku je pustil neizbrisen pečat. Najučinkovitejši je bil v zadnji, ko je v povprečju dajal skoraj 23 točk na tekmo. Kar 221 cm visoki orjak je kljub izjemni višini odličen strelec z razdalje, izjemno gibljiv, hkrati pa napade lahko zaključuje tudi z atraktivnimi zabijanji.

Carlisle navdušen nad zvezdnikoma Dallasa

Z opisanim se zdi kot idealen košarkar ob boku Dončića, ki zna s podajami izkoriščati atribute takšnih soigralcev. S Porzingisom sta do zdaj iz tekme v tekmo bolje sodelovala, Luka pa je dobil idealnega partnerja za "pick and roll" oziroma še bolj "pick and pop" igro, ko bo KP s hitrim izmetom, kot to zna, zaključeval napade po postavljenih blokih in podajah Dončića. "Tekmecem bosta povzročala težave. Luka ima neverjeten občutek za igro in sposobnost, da soigralcu poda v kakršnem koli položaju v točno pravem trenutku, Kristaps pa ima s svojo višino dih jemajoč met," je o svoji udarni navezi dejal Carlisle.

V napadu bo tretja glavna izbira Tim Hardaway Jr., ki je prav tako med lansko sezono prišel iz New Yorka, Luka pa bi po svojih akcijah, ko išče soigralce pod obročem ali na trojki, lahko kot pomembna člena izpostavil tudi Setha Curryja in Jalna Brunsona, ki naj bi predstavljala nevarnost z meti z razdalje. Porzingis kljub ekstremni višini še zdaleč ni klasičen center. Dominantnega košarkarja na tem položaju Dallas nima, je pa s svojo karizmo in pojavo zanimiva okrepitev Boban Marjanović.

Že zdaj pa slovenski superzvezdnik če ne res v tisti ozek krog najboljših, pa brez dvoma sodi med najpopularnejše igralce. Z najširšo paleto košarkarskega znanja, domiselnimi potezami na parketu in svojo karizmo na igrišču in zunaj njega je osvojil navijaška srca. Še bolj kot učinkovite igre je impresivna njegova popularnost, kar dokazujejo glasovi navijačev, ki jih je prejel od košarkarskih navdušencev v glasovanju za tekmo All Star. Luka ni le popularen med privrženci Dallasa in v Sloveniji, ampak je svetovna superzvezda, kakršne pri nas še nismo imeli.