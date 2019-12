Ni naključje, da je Liga NBA Dallas in Luko Dončića poslala na tekmo v Ciudad de Mexico, kjer bodo Mavericksi v noči na petek igrali z Detroitom. Nato sledi zrelostni izpit za napadalne Teksašane, ki premorejo najnevarnejšo klop: pet zaporednih tekem s petimi najboljšimi ekipami Vzhoda. Foto: AP

"Noro. Vau. Včasih, ko so odhajali prvi Slovenci v Ligo NBA, smo šteli vsako sekundo. Nato je Rašo Nesterović prvi igral vidno vlogo, potem so prišli prstani še z Benom Udrihom in Sašem Vujačićem. Goran Dragić je bil prvi ključni mož NBA-ekipe, prišle so prve posamične nagrade in tekma zvezd. Zdaj pa so to presežki vseh presežkov. Številke, ki so se mi zdele nerealne. On ni naredil enega ali dveh korakov naprej, ampak deset," je komentar MMC-jeva specialista za košarko Tilna Jamnika ob predstavah Luke Dončića v dresu Dallasa, pri čemer je 20-letni Ljubljančan preobrazil Mavericske v prvo presenečenje Lige NBA.

SOS odmev (24)

Luka is now the new Cover Athlete for NBA LIVE Mobile!

Realtime competition makes its anticipated return to NBA LIVE Mobile. https://t.co/Yy5FM7vmLH pic.twitter.com/HEkg55QFLV — NBA (@NBA) 10. december 2019 Luka Dončić novi obraz uradne igre za pametne telefone. Samo različica za androide ima 2 milijona ocen.

Od novinca leta do kandidata za MVP-ja

Leto 2019 je od slovenskih športnikov svet športa najbolj zaznamoval Luka Dončić. Presežnikov za LD77 počasi zmanjkuje ali pa zvenijo že izumetničeno, statistične primerjave in presežki delujejo skorajda privlečeni za lase. A vse to temelji na igri, izidih in dosežkih mladega Slovenca, ki je po osvojitvi naziva novinca leta z eno najboljših statističnih sezon v zgodovini NBA-ja spet presenetil vse napovedi in začel drugo sezono kot popolnoma resen kandidat za najkoristnejšega igralca elitne košarkarske lige.

Najbolj brano na MMC-ju: Dončićeve tekme

V podkastu SOS-odmev so bili ob koncu koledarskega leta tako rekoč prisiljeni, da se za omizjem znova govori o Dončiću, Mavsih in NBA-ju. Ne nazadnje so njegove tekme tudi na MMC-ju kljub nočnim uram ali pa ravno zaradi njih najbolj brane in komentirane – med najbolj branimi 20 novicami zadnjega meseca je kar 12 tekem z Dončićem! Zato se je Tilen Jamnik za okroglo mizo znova pridružil voditeljema Slavku Jeriču in Toniju Grudnu.

Obraz najboljše vodene profesionalne lige na svetu

"Uresničuje potencial, da postane prva prava svetovna športna zvezda iz Slovenije," je mnenje Tonija Grudna, ki je poudaril svetovni doseg košarke, ki velja za drugi najbolj razširjen in zastopan šport na svetu. "Mislim, da to že je," je prepričan Jamnik o tem, da je Dončić del javne podobe tekmovanja, o katerem ima še posebej visoko mnenje: "Liga NBA je po samem profesionalizmu mogoče prva liga na svetu. Ne govorim o priljubljenosti NFL-ja v ZDA ali pomenu Lige prvakov v nogometu, ampak samem ustroju tekmovanju. Ko govorimo o športnih ikonah, si večina še zdaj prikliče Michaela Jordana."

Govorimo o primerjavah z najboljšimi vseh časov

V preteklih dneh je bil Michael Jordan velikokrat omenjen ob igrah Luke Dončića, saj je Dončić podrl enega izmed njegovih rekordov. Slovenski čudežni deček je namreč z nizom 19 tekem z vsaj 20 točkami, 5 skoki in 5 podajami presegel Jordanov niz 18 tekem s tako stalno dobrim izkupičkom. A ne gre za absolutni rekord najmočnejše košarkarske lige, v kateri je v 60. letih kraljeval strelski kralj in stroj za trojne dvojčke Oscar Robertson.

Dončić v povprečju izvaja 9,35 prostega meta na tekmo, s čimer je četrti v ligi. S črte meta za eno točko je 81,3-odstotno uspešen. Po deležu točk s prostih metov pri skupnem točkovnem izkupičku je 15. v ligi, na vrhu sta James Harden in Jimmy Butler. nad katerima je storjenih največ prekrškov. Foto: AP

"V ZDA se vedno znova izbrska kakšna statistična primerjava, a po drugi strani se ga zaradi trojnih dvojčkov in številk 20-5-5 primerja z Jordanom in Oscarjem Robertsonom ali Larryjem Birdom. Govorimo o primerjavah z najboljšimi vseh časov," poudarja Jamnik pravi pomen statističnih primerjav, ki so doma v ZDA in v rubriki Športni SOS. Sočasno je razumljivo, da zlasti po takšnih porazih, kot je bil proti Sacramentu Dončiću ne diši odgovarjanje na statistične dosežke, saj ga zanimajo zmage ekipe, in ne izpostavljanje statistike.

Pri 21 letih lahko do najboljše sezone za Evropejca?

"Steve Nash je pred dnevi dejal, da gre najbrž za najboljšega 20-letnika v zgodovini košarke. Izjemen kompliment, če vemo, da so kot 20-letniki blesteli LeBron James, Kobe Bryant in Magic Johnson," je Jerič poudaril pohvalo na račun Dončića iz ust velikega Steva Nasha.

"Tiste primerjave z Draženom Petrovićem niso bile brezvezne. Prišli so Tony Parker, Pau Gasol in Dirk Nowitzki, ki so igrali ključne vloge in pobirali nagrade, tudi za MVP-je. Luka lahko letošnjo sezono konča statistično bolje, kot je bila Nowitzkijeva v sezoni 2006/07, ko je bil najkoristnejši igralec Lige NBA. To je noro. Star bo 21 let in lahko ima najboljšo NBA-sezono Evropejca do zdaj," je Jamnik dosežke Dončića postavil še v luč dosedanjih podvigov najboljših košarkarjev stare celine v Ligi NBA.

Košarkarsko omizje se je razgovorilo o dosegu Dallasa, ali se mu lahko zgodi kriza in če nima celo še rezerv zlasti pri napadalni igri drugega zvezdnika Kristapsa Porzingisa. Osvetlil se je tudi Dončićev odnos s sodniki ter razmerje med Slovencem in prostimi meti.

Kot prosti igralec na trgu športnih copat Dončić skrbi za posebno vzporedno zgodbo. Na vsaki tekmi nosi druge ali celo več različnih superg različnih znamk in čaka na pravo ponudbo. Ni izključeno, da bi lahko kar vso sezono preigral brez sklenjenega dogovora. Foto: Reuters

O potencialnem epskem mestnem derbiju in srečnem Gogiju

Trojica sogovorcev se je posvetila tudi najboljšim ekipam dosedanjega dela sezone 2019/20. Ali bosta LA Lakers in LA Clippers poskrbela za epski mestni obračun v končnici? Kaj in kdaj mora še pokazati Giannis Antetokounmpo, ki z Milwaukee Bucksi dominira na Vzhoda? Kako dobro se počuti Goran Dragić pri Miamiju, ki je tik pod konferenčnim vrhom?

In seveda ne preslišite odgovora, komu bi v tem trenutku podelili nagrado najkoristnejšega igralca? In zakaj? Vabljeni k poslušanju 24. oddaje podkasta SOS-odmev in na slišanje v letu 2020, ko ne bo manjkalo športnih veledogodkov.