LeBron James in Anthony Davis sta se izjemno ujela na parketu, potem ko sta bila zunaj dvoran dolgoletna prijatelja. Lakersi, ki so v končnici zadnjič igrali aprila 2013, so zadnji naslov osvojili junija 2010. Foto: AP

Jimmy Butler je zgrešil trojko za podaljšek ob pisku sirene. Zvezdnik Miamija je prispeval 23 točk, a je zgrešil vseh pet metov izza črte. Vročica, ki je dobila uvodnih enajst tekem sezone na domačem parketu, je popustila v tretji četrtini, ki jo je izgubila kar s 26:37. Tudi skok je pripadel Jezernikom s 50:34.



James je izjemno motiviran. 30. decembra bo dopolnil 35 let in zaveda se, da priložnosti za četrti prstan v karieri ne bo več veliko. Foto: Reuters

James za skok zgrešil trojni dvojček

LeBron James je pustil neizbrisen pečat na Floridi, med letoma 2011 in 2014 je ekipo štirikrat zapored popeljal v finale, leta 2012 in 2013 je tudi osvojil šampionski prstan. Lani je nasul Vročici kar 51 točk v American Airlines Areni, tokrat pa je bil znova blizu novemu trojnemu dvojčku (28 točk, 12 podaj in 9 skokov). Trener Frank Vogel je večkrat poudaril, da je James pravi "quarterback" ekipe. Po prihodu Anthonyja Davisa je ekipa prerojena. James je dobil genialnega soigralca in dinamični duet je neustavljiv. Davis je bil najboljši strelec tekme s 33 točkami.



13. zaporedna zmaga Lakersov v gosteh

Miami je imel ob odmoru osem točk naskoka, nato pa se je razigral James. Z izjemimi podajami je zaposlil soigralce, ki so v tretji četrtini prikazali pravi obraz in zrežirali preobrat. V zadnji četrtini je bil 34-letni zvezdnik malce zadihan in privoščil si je 48 sekund (!) odmora, nato pa se je vrnil na parket in popeljal Lakerse do 13. zaporedne zmage v gosteh. To je drugi najdaljši niz na gostovanjih v zgodovini kluba. Leta 1972 so zmagali 16-krat zapored v gosteh, ko so nanizali serijo 33 zaporednih zmag, kar je še vedno rekord Lige NBA.

Le Dallas je našel recept za razigrane Jezernike

S 23 zmagami in le tremi porazi so Jezerniki prepričljivo na vrhu Zahoda. Dobili so 16 izmed zadnjih 17 tekem, izgubili so le 1. decembra proti Dallasu doma s 100:114. Turnejo na Vzhodu so začeli s težko prigarano zmago v Orlandu, po današnji tekmi pa jih čakajo še gostovanja v Atlanti, Indianapolisu in Milwaukeeju.



Miami v drugi četrtini povedel že za 14 točk

Po izenačeni prvi četrtini (29:30) so gostitelji prevzeli pobudo. Z delnim izidom 12:2 so povedli z 41:32 po polaganju Bama Adebaya. Butler je z zabijanem povišal na 56:42, kar je bila tudi najvišja prednost Vročice na srečanju. Lakersi so se zbrali v zadnjih dveh minutah pred odmorom in Davis je s trojko znižal na 59:51.



Šov LeBrona v tretji četrtini

Drugi polčas so Jezerniki začeli odločno, obramba je bila granitna in hitro so prišli do preobrata. James je s trojko izenačil na 65:65 in tudi minuta odmora Erika Spoelstre ni pomagala. LeBron je še enkrat zadel izza črte, natančen je bil z devetih metrov, nato pa je dvakrat našel Davisa, ki je z dvema zaporednima trojkama povišal prednost na 67:74. Ko se je Miami znašel že v velikih težavah (69:80), je Butler nanizal osem točk zapored in po 36 minutah je bila tekma znova odprta (85:88).



Butler ni uspel izsiliti podaljška

Tri minute pred koncem je po zabijanju Davisa vse kazalo na gladko zmago gostov (99:107), vendar sta Kendrick Nunn in Duncan Robinson z zaporednima trojkama ujela priključek. Devet sekund pred koncem je Nunn znižal na 110:111. Kentavious Caldwell-Pope je zadel le en prosti met, vendar je uspel priti do odbite žoge. Znova je bil le enkrat natančen pri prostih metih štiri sekund pred koncem in pri izidu 110:113 je imel Miami zadnji napad. Butler je iz težkega položaja zgrešil trojko iz desne strani ob pisku sirene.



James Harden je četrtič n azadnjih sedmih tekmah presegel 50 točk. Foto: AP

Pred začetkom sezone so v Miamiju napovedovali uvrstitev v končnico, ki se jim je v lanski sezoni izmuznila. Tudi največji optimisti niso pričakovali, da bo ekipa po tretjini sezone na drugem mestu Vzhoda z 18 zmagami in le sedmimi porazi.

Harden nasul Orlandu 54 točk in zadel 10 trojk

Najboljši strelec lige James Harden je Orlandu nasul kar 54 točk. Z desetimi trojkami je zrežiral zmago Houstona (107:130). Postal je šele drugi igralec v zgodovini lige, ki je na zaporednih tekmah presegel 50 točk in zadel vsaj 10 trojk. Februarja 2016 je to uspelo Stephenu Curryju.



Harden je v sredo v Clevelandu prispeval 55 točk, prav tako pa je bil desetkrat natančen izza črte. Že sedmič v tej sezoni je presegel 50 točk. Rocketsi so zadeli kar 22 trojk.



Tekme 13. decembra:

MIAMI - LA LAKERS

110:113 (29:30, 30:21, 26:37, 25:25)

Butler 23 (9/20 iz igre, 0/5 za tri), Jones Jr. 17, Nunn 16 in 7 podaj, Olynyk 15, Adebayo 12 in 12 skokov, Robinson 9, Herro 7, Silva 6, Leonard 5, Dragić ni igral zaradi poškodbe prepone; Davis 33 (11/20 iz igre, 4/9 za tri) in 10 skokov, James 28 (11/22 iz igre, 4/8 za tri), 12 podaj in 9 skokov, Caldwell Pope 15, Bradley 10, McGee (10 skokov) in Green po 9, Howard 4 in 8 skokov, Dudley 3, Caruso 2.



PHILADELPHIA - NEW ORLEANS 116:109

Harris 31 (12/20 iz igre), Embiid (11 skokov) in Simmons (11 podaj) po 24, Ennis 10; Ingram 32 (10/17 iz igre), Redick 19, Holiday 12 in 10 podaj, Hart 10.



ORLANDO - HOUSTON 107:130

Fournier 27 (6/11 za tri), Gordon 21, Ross 13; Harden 54 (19/31 iz igre, 10/15 za tri), Westbrook 23 (9/18 iz igre), McLemore 18 (6/7 za tri), Tucker 12 (3/5 za tri) in 11 skokov, Capela 10 in 11 skokov.



ATLANTA - INDIANA 100:110

Young 23 (9/30 iz igre), Hunter 21, Parker 20 (9/13 iz igre); Brogdon 19 in 12 podaj, Warren 18, McDermott 16 (3/3 za tri), A. Holiday 13, Sabonis 12 in 14 skokov.



MEMPHIS - MILWAUKEE 114:127

Jackson Jr. 43 (14/21 iz igre, 9/15 za tri), Brooks 19, Crowder 15 in 11 skokov; Antetokounmpo 37 (12/23 iz igre) in 11 skokov, Middleton 26, Bledsoe 12.



CHICAGO - CHARLOTTE 73:83

Arcidiacono in LaVine po 12; Graham 16, Washington (10 skokov) in Bridge po 13, Biyombo 12 in 9 skokov.



UTAH - GOLDEN STATE

MINNESOTA - LA CLIPPERS

SACRAMENTO - NEW YORK

Tekme 14. decembra:

PHOENIX - SAN ANTONIO (v Ciudad de Mexicu)

TORONTO - NEW JERSEY

MEMPHIS - WASHINGTON

CHICAGO - LA CLIPPERS

MILWAUKEE - CLEVELAND

DALLAS - MIAMI (ob 2.30)

HOUSTON - DETROIT

DENVER - OKLAHOMA CITY