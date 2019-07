Bo Kawhi Leonard uresničil želje navijačev Toronta? Foto: EPA

Košarkar Toronta je daleč najzanimivejše ime, ki je v letošnjem prostem roku še ostalo na voljo. Že uvodni dan je padla večina daleč najpomembnejših pogodb, zdaj se čaka le še na Leonarda.

Novinarji, ki se lahko ponašajo z najzanesljivejšimi viri in v prestopnem roku spuščajo prestopne bombe, ki se po pravilu izkažejo za pravilne, so v primeru MVP-ja zadnjega finala skorajda nemi. Iz Leonarda je nemogoče izvedeti kaj novega, govorice, da naj bi bil zdaj bliže LA Lakersom, zdaj Clippersom, zdaj pa Torontu, po pravilu prihajajo iz virov, ki so blizu tem klubom, ne pa blizu igralca.

Rose: Dve leti za Toronto

Nekdanji igralec in ESPN-ov analitik Jalen Rose, ki je lani pravilno napovedal, da Leonard ne bo več igral za San Antonio, je spustil prvi resnejši namig. Leonard se je po dveh sestankih v Los Angelesu vrnil v Toronto, kjer je prisluhnil ponudbi trenutnega delodajalca. "Danes sem bil cel dan na telefonu, 99 odstotkov informacij, ki sem jih slišal, mi pravijo, da bo Leonard ostal v Torontu." Po Rosovih informacijah naj bi podpisal le dveletno pogodbo, ko bi to oddelal, bo v Ligi NBA deset sezon, kar bi pomenilo, da bo imel poleti 2021 na voljo novo najvišjo pogodbo.

Leonard naj bi svojo odločitev sporočil še ta teden.

Posli 4. dne prestopnega roka

- Boban Marjanović bo soigralec Luke Dončića. Dallas mu bo za dve leti plačal 7 milijonov dolarjev.

- T. J. McConnell bo naslednji dve leti igral za Indiano, njegov bančni račun bo prav tako bogatejši za 7 milijonov.

- Jake Layman je z Minnesoto podpisal triletni dogovor (11,5 milijona).

- Detroit se je okrepil z Markieffom Morrisom, nova pogodba bo trajala dve leti.

- Memphis je v Atlanto poslal Chandlerja Parsonsa, v obratno smer gresta Solomon Hill in Miles Plumlee.

- Memphis je posel sklenil še s Phoenixom. Sunsi so dobili Kyla Korverja in Jevona Carterja, Grizliji pa De'Anthonyja Meltona in Josha Jacksona.