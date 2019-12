Luka Dončić je podpisal izjemno donosno pogodbo, podrobnosti katere pa (še) niso znane. Foto: AP

Potem ko so specializirani ameriški mediji že pred dnevi poročali o tem, da bo Dončić sklenil bogato finančno pogodbo z dobaviteljem športnih copat, je zdaj ta dogovor tudi uraden. Znamki Nike in Jordan sta novico objavili na Twitterju, kjer so zapisali Družina leti skupaj in v kratkem videu z Dončićem sporočili: "Res je. Dobrodošel v družini."

"Luka je že pri teh letih fenomenalen igralec. Dokazuje spretnost, za kar mnogi potrebujejo leta, da jo razvijejo. Neverjetno bo spremljati, kako bo napredoval v Ligi NBA. Veseli nas, da je postal del družine Jordan Brand. Zaokrožil je seznam neverjetnih talentov, ki predstavljajo našo novo generacijo," je o Luki za nike.com dejal najboljši košarkar vseh časov, Michael Jordan.

Uradnih podatkov o vrednosti in dolžini pogodbe še ni, številke, ki so se pojavile v preteklih dneh, pa so bile precej enotne. Dončić naj bi za petletno pogodbo prejel okoli 100 milijonov dolarjev. Novico so potrdili tudi na Lukovi uradni spletni strani, kjer so zapisali, da je podpisal petletno pogodbo in da bodo podrobnosti znane v prihodnjih dneh. Dodali so, da je postal prvi evropski košarkar, ki je podpisal pogodbo s to znamko.

"Vznemirljivo se je pridružiti seznamu tako nadarjenih igralcev in imeti privilegij graditi novo generacijo znamke Jordan. Michael Jordan je bil moj idol, ko sem odraščal. Predstavljati to slovito znamko – še posebej za fanta iz Slovenije – predstavlja veliko čast," je za nike.com povedal Dončić.

20-letni Ljubljančan bo ob Zionu Williamsonu, prvem izboru na letošnjem draftu, tako osrednji obraz znamke Jordan Brand. Te športne copate izdeluje Nike v sodelovanju z legendarnim Michaelom Jordanom, najbogatejšim (nekdanjim) športnikom na svetu. Po podatkih revije Forbes je Jordanovo bogastvo ocenjeno na 1,9 milijarde dolarjev.