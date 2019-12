Dončić se želi ekspresno vrniti, a zadnjo besedo bo imel vodja zdravniške službe Casey Smith. Foto: Reuters

"Vsak dan je v boljšem stanju. Ne morem še natančno povedati, ali bo lahko zaigral v četrtek, vsekakor pa je napredek opazen. Jutri bomo že več vedeli, odločitev pa bo seveda padla na dan tekme," je bil zadovoljen trener Rick Carlisle, ki noče prehitevati z vrnitvijo 20-letnika. V soboto se bo Dallas srečal z Golden Statom, v nedeljo pa sledi gostovanje v Staples Centru pri Lakersih.

"Počutim se zelo dobro. Naredil sem vse, kar je bilo mogoče, da se čim prej vrnem na parket. Bomo videli, kakšen bo napredek v prihodnjih dneh. Imeli smo zelo zahteven razpored tekem, vendar imamo odlično ekipo. Kader je širok, to poudarjam že od začetka sezone. Sem zelo tekmovalen in želim se hitro vrniti na parket," je poudaril Ljubljančan, ki je v letošnji sezoni naredil neverjeten napredek. V povprečju je zbral 29,3 točke, 9,6 skoka in 8,9 podaje na tekmo. Izbran je bil za najboljšega igralca meseca novembra na Zahodu.

Brez Dončića dve zmagi in dva poraza

14. decembra je že v 2. minuti tekme v American Airlines Centru stopil na nogo Kendricka Nunna in si zvil gleženj. Mavericksi so brez njega dosegli veliki zmagi v Milwaukeeju (končali so niz 18 zaporednih zmag Bucksov) in Filadelfiji, izgubili pa so na domačem parketu proti Bostonu in v nedeljo še v Torontu. To je bil najgrenkejši poraz sezone, saj so v zadnjih 14 minutah zapravili kar 30 točk naskoka. Raptorsom je uspela največja vrnitev v Ligi NBA v zadnjem desetletju.