Sergio Llull je bil najbolj razigran košarkar Reala v napadu. Foto: EPA

Tedaj je kraljevi klub v finalu najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja premagal Fenerbahče in na Dončićevih krilih prišel do desete evropske krone. Real je dobil tudi zadnji medsebojni dvoboj z Zvezdo. Takrat sta se kluba pomerila v Pionirju, kjer je s trojko obračun odločil Dončić. In znova je klub iz španske prestolnice Srbijo zapustil zmago. Sicer je prišel do prve gostujoče v tej sezoni Evrolige, Zvezda pa je petič klonila.



Real je v drugi četrtini povedel z dvomestno prednostjo, na odmor pa odšel z vodstvom 33:27. V tretji četrtini je Zvezda ves čas držala korak z nasprotnikom in po odličnem zaključku tega dela igre pred zadnjimi desetimi minutami povedla za tri. Toda zadnjo četrtino so Madridčani izvrstno začeli. Zadeli so štiri trojke zapored, hkrati pa z dobro obrambo povsem onemogočili domači napad. Beograjčani so za prvi koš v zadnji četrtini potrebovali več kot pet minut. Tedaj je bila prednost Reala že devet. Lorenzo Brown je približal na pet, toda Sergio Llull in Rudy Fernandez sta odgovorila za vodstvo 68:58, ko sta ostali le še dve minuti in pol.



Llull je bil s 16 točkami prvi strelec Reala, Fernandez pa jih je dodal 12. 11 točk je prispeval Walter Tavares, ki je ujel tudi devet odbitih žog in podelil kar pet blokad. Anthony Randolph je na parketu prebil dobrih 20 minut, v statistiko pa ob skromni predstavi vpisal po dve točki in skoka. Pri Zvezdi sta bila najbolj razigrana Billy Baron s 17 in Lorenzo Brown s 14 točkami.



7. krog:

ZENIT - HIMKI MOSKVA

73:87 (28:28, 15:24, 17:16, 13:19)

Hollins 25; Booker 20, Šved 19.



CRVENA ZVEZDA - REAL MADRID

60:75 (9:12, 18:21, 25:16, 8:26)

Baron 17, L. Brown 14; Llull 16, Fernandez 12 ... Randolph 2 (1/7 iz igre)

in 2 skoka v 19 minutah.



OLYMPIACOS - ANADOLU EFES

67:86 (24:21, 11:32, 23:14, 9:19)

Paul 15; Micić 27, Larkin 24.



Ob 20.05:

MACCABI - ALBA BERLIN



Ob 20.45:

OLIMPIA MILANO - BASKONIA

Petek ob 18.45:

FENERBAHČE - BAYERN



Ob 19.00:

ŽALGIRIS - BARCELONA



Ob 20.30:

PANATHINAIKOS - VALENCIA



Ob 20.45:

ASVEL - CSKA MOSKVA