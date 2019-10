Billy Baron je blestel predvsem v tretji četrtini, ki jo je Zvezda dobila s 30:15. Foto: www.euroleague.net

Moštvi sta v tekmo vstopili z obratnima razmerjema zmag in porazov. Zvezda je imela z eno zmago in štirimi porazi slabši izkupiček, toda Himki tokrat Beograjčanom ni bil kos in je na petem medsebojnem dvoboju drugič klonil. Gostitelji so prvič v Evroligi slavili pod taktirko Andrije Gavrilovića.



Domači košarkarji so v Pionirju povedli z 8:0. Kmalu po začetku dvoboja so ostali brez kapetana Branka Lazića, ki je bil izključen zaradi udarca Janisa Timme. Latvijec je po preiravnju dobil nešportno osebno napako. V drugi četrtini je razlika narasla prek desetih točk, znašala že 16, devet pa je bila polčasu.



V tretji četrtini se je razigral Billy Baron, ki je bil najbolj zaslužen za popolno domačo dominacijo na parketu. 24 točk naskoka so si Beograjčani priigrali pred zadnjo četrtino, v kateri je razlika narasla na 27, do konca pa so nato Moskovčani le omilili poraz.



Baron je prispeval 17 točk, še eno več je dal mladi Boriša Simanić, pri Himkiju pa jih je 14 vpisal Aleksej Šved, ki so ga Zvezdini košarkarji sicer odlično zaustavili. Ruski zvezdnik je iz igre metal le 3/13, od tega 0/6 za tri.



6. krog:

CRVENA ZVEZDA - HIMKI MOSKVA

90:78 (28:22, 22:19, 30:15, 10:22)

Simanić 18, Baron 17; Šved 14.

PANATHINAIKOS - ANADOLU EFES

86:70 (24:19, 18:19, 21:16, 23:16)

Rice 18, Papapetrou 14; Larkin 28.



Petek ob 18.00:

ZENIT - CSKA MOSKVA

Ob 18.45:

FENERBAHČE - ŽALGIRIS

Ob 19.00:

VALENCIA - ASVEL

Ob 20.00:

OLIMPIA MILANO - BARCELONA

Ob 20.30:

OLYMPIACOS - MACCABI

Ob 21.00:

BASKONIA - BAYERN

REAL MADRID - ALBA BERLIN