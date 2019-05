Bo eden najboljših evropskih košarkarjev zadnjih let Vasilis Spanulis prihodnjo sezono igral v Ligi ABA? Foto: EPA

Vodstvo trikratnega evropskega prvaka, ki želi zapustiti grško ligo, saj je nezadovoljen s sojenjem in vodstvom tekmovanja, je v pismu, ki ga je dobilo vseh 12 udeležencev letošnje sezone Lige ABA, izrazil namero po pridružitvi regionalni druščini in pozval oziroma prosil moštva, naj na skupščini, ki bo 24. maja, glasujejo pozitivno. "Liga ABA se je v zadnjih letih uveljavila kot eno najbolj prepoznavnih tekmovanj v Evropi. Prepričani smo, da bi znamka, kakršna je Olympiacos, naše znanje in bogate izkušnje učinkovito podprli vaš projekt ter prispevali k rasti in razvoju lige," je med drugim zapisano v pismu.

O usodi Olympiacosa bodo odločali na omenjeni skupščini, ki bo v Banjaluki. Glavno besedo bodo imeli klubi, kar je pred kratkim poudaril tudi predsednik lige Igor Dodik, ki je ob tem dodal, da "bi bil prihod zagotovo dober, saj bi dobili nov trg, velika stvar pa bi bila tudi za gledalce, saj je Olympiacos vrhunski klub". Kar zadeva stroške gostovanja v Pireju, je Olympiacos obljubil, da bo zagotovil novega pokrovitelja, ki bi klubom vse to pokril.

Za zdaj naj bi bilo mnenje deljeno. Predsednik Partizana Ostoja Mijailović je dejal, da je minimalni pogoj, da se Grki priključijo, sodelovanje v ligi vsaj tri sezone. Povedal je, da bi z vstopom pirejskega kluba liga pridobila na trženjskem področju, nekje pa bi po njegovih besedah tudi izgubila. Poudaril je, da bo ključen interes regionalne košarke. Kot je razkril, je Partizan vzpostavil stik tudi s Panathinaikosom. Drugi atenski gigant je po razkritju namere velikega tekmeca pred meseci takoj sporočil, da tudi zelene zanima nastop v Ligi ABA, toda do zdaj konkretnih korakov še ni napravil. Čeprav se bo Olympiacos pridružil že zdaj, skoraj zagotovo Pao prihodnjo sezono še ne bo del druščine.

Olympiacos trenutno vodi David Blatt, ki je Ligo ABA osvojil leta 2012 z Maccabijem. Foto: EPA

Potrebne bi bile spremembe v poslovniku lige

Predstavniki Olympiacosa se bili že aprila v Zagrebu, kjer so se sešli z direktorjem lige Krešimirjem Novoselom, zatem so se mudili tudi v Ljubljani, kjer so se, kot so sporočili iz Petrola Olimpije, srečali z vodstvom ljubljanskega kluba. Želja zmajev je seveda, da se Olympiacos priključi Ligi ABA. V tem primeru bi se moral spremeniti sistem tekmovanja in razširiti na 14 udeležencev, kar pomeni, da bi bilo eno mesto še prosto. Kandidat za to mesto je Olimpija, velika želja zmajev, ki so prvič izpadli iz jadranske lige, pa je, da kljub neuspehu vseeno ohranijo status prvokategornika regije. Ljubljančani so v dodatnih kvalifikacijah za Ligo ABA zagotovo pesti držali za Zadar, ki je prav tako veliko ime, bil pa je po rednem delu predzadnji. Dalmatinci so si zagotovili vstopnico tudi za prihodnje leto, potem ko so ugnali podprvaka Lige ABA 2, MZT Skopje.

Treba je poudariti, da so leta 2015 klubi spisali nov poslovnik lige. Ob morebitnem prihodu Olympiacosa bi bile spremembe tega nujne. Eno izmed temeljnih pravil je, da je liga tekmovanje klubov iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore ter Makedonije. Tekmovanje je, kot piše, ustanovljeno zaradi potreb in interesa vrhunske košarke in klubov s področja teh držav. Po vzoru nekoč izjemno močnega prvenstva nekdanje skupne države ima liga 12 klubov, v primeru Olympiacosa pa bi bila potrebna širitev. Čeprav se razširi za dve mesti, pa je vprašanje, ali bodo klubi potrdili, da prazno zasede Olimpija, saj v tem pravilniku jasno piše, da zadnjeuvrščeni izgubi pravico nastopa v Ligi ABA v prihodnji sezoni. Poudarjeno je tudi, da je vstop v Ligo ABA mogoč le skozi Ligo ABA 2.

Ob zadnjem gostovanju Olympiacosa v Ljubljani je rdeči dres že nosil izvrstni Jorgos Printezis. Foto: www.alesfevzer.com

Dve sezoni v Ligi ABA odigral Maccabi

V preteklosti so se jadranski ligi že priključili klubi, ki niso iz držav nekdanje Jugoslavije. Igrali so bolgarski Levski, madžarski Szolnoki, češki Nymburk in izraelski Maccabi. Šestkratni evropski prvak se je dvakrat pridružil druščini Lige ABA, nazadnje je tudi osvojil tekmovanje, a je videl, da je nastop na treh frontah prezahteven. Olympiacos bi seveda ob igranju v Evroligi tekmoval le še v Ligi ABA, saj bi izstopil iz grške lige. Izstop sicer ne bi bil popoln, saj naj bi v drugi grški ligi igralo razvojno moštvo. V tem primeru ne bi bilo potrebno, če bi se zgodile spremembe, ki jih želi Olympiacos, začeti z dna piramide grškega tekmovalnega sistema. Ostajajo pa ABA-ligaši previdni, da ne bi bila to le poteza izsiljevanja vodstva grškega prvenstva in eksperiment ene sezone, zato želijo, da se Pirejčani zavežejo za vsaj tri leta.

Zagotovo je, da bo Slovenija prihodnjo sezono imela dva predstavnika, Krko in prvič Sixt Primorsko, ki je letos osvojila Ligo ABA 2. Če se pozabi na pravilnik in vse druge dejavnike, bi bil zagotovo velik plus, da bi v Novem mestu in Kopru gostovala tako kakovostna zasedba, kot je Olympiacosova. Prihod tako močne ekipe bi pomenil veliko stvar za ugled in konkurenčnost tekmovanja najboljšim ligam Evrope. Košarkarski navdušenci bi po dolgih letih lahko znova na slovenskem parketu videli enega najkakovostnejših klubov v Evropi.

Olympiacos je v preteklosti odigral nekaj izvrstnih dvobojev z Olimpijo. Prvi pade na pamet seveda tisti izpred 22 let na Final Fouru v Rimu, kjer je grški velikan prvič stopil na evropski vrh, v polfinalu pa je ugnal prav zmaje, ki so pozneje zasedli tretje mesto. Nazadnje je v Ljubljani – še v ledeni tivolski dvorani – gostoval pred skoraj 12 leti, ko ga je Olimpija na čelu z Markom Milićem, ki je igral tudi tedaj na zaključnem turnirju, premagala s 87:78.