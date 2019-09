V Novem mestu od hrvaškega košarkarja veliko pričakujejo. Foto: KK Krka

"Prvič igram v tujini oziroma zunaj Hrvaške ter Bosne in Hercegovine, kjer sem se rodil. Moram priznati, da je za zdaj naša ekipa videti zares dobro. Čeprav Liga ABA po mojem mnenju še ni bila močnejša, kot bo letos, se bomo, če bomo vsi ostali zdravi in bomo res igrali kot pravo moštvo, lahko borili z vsemi," je Ramljak povedal v pogovoru za MMC.

29-letni in 203 centimetre visoki košarkar prihaja iz Posušja v Hercegovini. Praktično vsi v družini so se zapisali košarki. Igral jo je oče, prav tako sestra, vsi trije bratje – Tomislav, Ivan in Marko – pa so zaigrali za mlajše selekcije hrvaške reprezentance. Medtem ko je najstarejši že končal kariero, pa se bosta mlajša v tej sezoni pomerila na parketu, saj je Marko prestopil v zagrebško Cibono. V Zagreb, ki je zelo blizu Novega mesta, se Ivan redno vrača, saj ima tam družino in ženo.

Imel nekaj ponudb, a Krka je bila najbolj konkretna

V hrvaški prestolnici je tudi preigral dobre štiri sezone, potem ko je leta 2013 iz Širokega prišel k Cedeviti. Po dveh letih je odšel v Zadar, nato vmes zaigral za Zagreb in se znova vrnil v najbolj košarkarsko mesto v regiji. Leta 2017 je znova sledila selitev iz Dalmacije, ponovno pa je oblekel dres Cedevite. Z najboljšim hrvaškim klubom zadnjih let mu je potekla pogodba, a že so se dogovarjali za dvoletno podaljšanje, toda na koncu sezone se je klub iz Zagreba preselil v Ljubljano in združil z Olimpijo.

"Nisem imel več pogodbe, toda bili smo praktično že dogovorjeni še za dve sezoni. Po finalu s Cibono pa, iskreno povedano, ne vem, kaj se je zgodilo, le brali smo v medijih, da ni več kluba," je povedal Ramljak, ki se strinja, da je selitev Cedevite velik udarec za klubsko košarko na Hrvaškem: "Cedevita je zaseben klub. Obstajajo poslovni interesi. Emil Tedeschi ima pravico, da kaj takega naredi. To je njegova odločitev. Cedevita je bila klub z največ denarja na Hrvaškem. Sicer se položaj pri Ciboni in Zadru popravlja, a Cedevita je bila, kar se tiče financ in organizacije, na višji ravni. Problem je, ker je kar nekaj hrvaških igralcev in trenerjev ostalo brez pogodb. Še iščejo klube in situacija ni lahka. Številni igralci bi še imeli pogodbe, če bi klub ostal na Hrvaškem. Zagotovo je to udarec za klubsko košarko v državi."

Toda nov izziv je Hercegovec našel v Novem mestu, kjer ga je na vrh seznama želja uvrstil trener Simon Petrov: "Res me je poklical in mi povedal, kakšna bo moja vloga in kaj lahko pričakujem, torej, kakšna bo ekipa. Imel sem še nekaj ponudb, a Petrov je bil najbolj konkreten. Nisem veliko razmišljal in sem se odločil, da pridem." Pri Krki se bo spoprijel z novo vlogo, saj ga čaka večja odgovornost, ko bo eden izmed nosilcev igre. Hkrati bo večino časa igral na položaju štiri. Čeprav je primarno krilo, pa je kot krilni center že igral tudi pri Cedeviti.

Letos bodo še pomembnejše domače tekme

"Petrov me je vprašal, ali mi odgovarja položaj štiri. Rekel sem, da ni problema. V Cedeviti sem imel sicer drugačno vlogo. Verjetno bom potreboval nekaj časa, ampak pričakujem, da bo šlo. Ta sistem, ki sem ga spoznal do zdaj, mi odgovarja. Pripravljen sem prevzeti ključno vlogo. S Petrovom sva se pogovorila o tem," je dejal Ramljak, ki je lani s Cedevito klonil v Novem mestu, prav ta zmaga pa je Krki odprla vrata k boju za obstanek v Ligi ABA, kar ji je na koncu tudi uspelo.

Ivan Ramljak je hrvaške barve branil na zadnjem evropskem prvenstvu. Foto: EPA

Letos bo jadransko tekmovanje po besedah hrvaškega košarkarja še zahtevnejše: "Mislim, da je Krka močnejša, kot je bila lani, a moram priznati, da so skoraj vse ekipe v Ligi ABA močnejše, kot so bile. Mislim, da bodo zdaj še pomembnejše tekme na domačem parketu. Zagotovo bomo morali doma premagati tudi kakšno od boljših ekip. Čaka nas razburljiva sezona. Brez dvoma je Zvezda glavni favorit za naslov, saj ima res izvrstno ekipo. Partizan ji diha za ovratnik. Potem sta tu še Budućnost in Olimpija. Mornar ima dobre igralce, a bomo videli, kako se bo ujelo moštvo. Nekatere ekipe se sicer še niso dokončno sestavile, kot na primer Cibona in Zadar. Iskreno povedano, ne vem, kakšni ekipi bosta, recimo, FMP in Mega. Bomo videli, kam sodimo. Zdaj smo osredotočeni na priprave in korak za korakom naprej."

Vsi trije tujci, ki so jih pripeljali na Dolenjsko, predstavljajo nadgradnjo lanske ekipe. Ob Ramljaku sta prišla še center Gani Lawal in organizator igre Glenn Cosey, ki ga Ivan dobro pozna, saj sta skupaj že igrala v Zadru: "Pred štirimi leti sva bila soigralca. Mislim, da predstavlja veliko okrepitev za našo ekipo. Ko je bil v Zadru, je odigral res nekaj odličnih tekem, na nekaterih praktično na neki način sam prinesel zmago. Mislim, da sta z Lawalom res pravi okrepitvi. Če bomo zdravi, bomo povsem konkurenčni."

Trenutno bi bil raje na Kitajskem

Ramljak poudarja, da bo Krka morala igrati kot prava ekipa, in ne, kot pravi, kot so moštva v poletni ligi NBA-ja v Las Vegasu, kjer se je letos preizkusil s hrvaško reprezentanco: "To je bila lepa izkušnja. Nekaj novega, saj sem bil prvič v ZDA. Kar se tiče košarke, je bila to neka nova dimenzija in povsem drugačen sistem igranja košarke. Na neki način, kot bi igral drug šport. Veliko bolj si orientiran na igro ena na ena in mete z razdalje. V Evropi se gleda, da se vse rešuje timsko, tam pa praktično le individualno."

Čeprav se v Novem mestu odlično počuti, pa bi bil trenutno razumljivo raje na Kitajskem, toda Hrvaški je tako kot Sloveniji spodletelo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Ramljak, ki je igral tudi na zadnjem EuroBasketu, je bil član izbrane vrste v kvalifikacijah: "Seveda bi bil raje na Kitajskem, a se pač ni izšlo. Ne bom rekel, da so ta Fibina okna za nas najmanjše države nekorektna, zagotovo pa niso dobra, saj smo igrali brez glavnih igralcev. Nas ni, ni Slovenije, ki je evropski prvak... Malce žalostna zgodba, a tako pač je. Mi smo v bistvu krivi popolnoma sami, saj smo izgubili dve tekmi – proti Poljski in Litvi –, ko smo imeli praktično najmočnejšo zasedbo."