180 cm visoki Boatright je v tekmovalni sezoni 2016/17 že nosil dres takratne zagrebške Cedevite, z Ljubljančani pa je 26-letni organizator igre podpisal enoletno pogodbo.

Ryan Boatright (desno) je pred sezono 2015/16 odigral tudi nekaj pripravljalnih tekem za Brooklyn Netse, moštvo Lige NBA. Foto: EPA

Boatright je igral za Grand Rapids Drive (2015/16), Orlandino Basket (2016), Guangzhou Long-Lions (2016), Texas Legends (2016/17), Cedevito (2016/17), Bešiktaš (2017/18), Aguo Caliente Clippers (2018), Texas Legends (2018/19) in Unicajo (2019).

Bečirović: Upam, da bo uganka za naše tekmece

"Ryan Boatright je izjemen strelec, ki je sposoben doseči veliko število točk. S Codijem Millerjem-McIntyrejem pa bosta skrbela za organizacijo napada naše ekipe. Drugače od Codija Ryan ni klasični organizator igre, zato upam in mislim, da bo uganka za naše tekmece, saj lahko doseže koš na več različnih načinov. Izjemno pomembno je tudi dejstvo, da je Boatright že igral v Ligi ABA in v tekmovanjih na najvišji evropski ravni, tako da ima potrebne izkušnje, da se resnično hitro prilagodi ekipi na tekmovanjih, na katerih bomo nastopali," je dejal Sani Bečirović, športni direktor Cedevite Olimpije.

Boatright: Veselim se nove sezone

Ryan Boatright, igralec KK Cedevita Olimpija Ljubljana: "Zelo vesel sem, da sem se pridružil temu moštvu in da sem postal del Cedevite Olimpije. Komaj čakam, da prispem v Ljubljano in da se pripravljalno obdobje začne. Veselim se nove sezone in možnosti, da spišemo zgodbo o uspehu. Zahvaljujem se za zaupanje."

Rimac: Končali smo sestavo ekipe

"S podpisom pogodbe z Ryanom Boatrightom smo v svoje vrste zvabili strelca, ki bo v tej sezoni več kot koristen. Boatright je igralec, ki je v svoji karieri že nosil dres Cedevite, zato pozna dogajanje in ljudi, ki so okoli kluba. Pozna tudi ambicije kluba, zato se bo v zelo kratkem času in enostavno prilagodil na okolico, to pa je zelo pomembno, saj bomo imeli v tej sezoni v ekipi veliko novih košarkarjev. Dodatek Boatrighta pomeni, da smo praktično končali sestavljanje ekipe za začetek pripravljalnega obdobja, kot glavni trener moštva pa sem zadovoljen, saj ekipa na papirju deluje odlično. To zna biti odločilno na začetku sezone, saj imamo novo ekipo, poleg tega pa javnost veliko pričakuje od nas," je dejal trener Cedevite Olimpije Slaven Rimac.