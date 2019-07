Na poletni ligi je Codi Miller-McIntyre igral za Los Angeles Lakerse. Foto: AP

Ljubljanska ekipa počasi dobiva končno podobo. 191 centimetrov visoki organizator igre je s klubom iz Stožic podpisal enoletno pogodbo. "Veselim se skorajšnjega začetka sezone. Menim, da prihajajoča sezona lahko postane posebna, a pred nami je veliko dela. Nič ne bo preprosto. Naši cilji bodo najvišji v vseh tekmovanjih, v katerih bomo zaigrali. Da pa bi vse to lahko dosegli, bo treba veliko dela in treningov. Zelo se veselim začetka sezone in tega, da končno spoznam vse soigralce," je povedal 25-letni Američan.

Codi Miller-McIntyre je igralec, za katerega verjamemo, da se odlično vklaplja z vsem, kar imamo trenutno v kadru in z igro, kakršno želimo gojiti. Je organizator igre, ki ima višino in moč ter lahko igra na več igralnih položajih. Pretekla sezona v Sankt Peterburgu je bila zanj malo bolj skromna, a drugi del sezone, pod novim trenerjem, je igral tako, kot je treba, čvrsto, z dobro organizacijo igre, kar pričakujemo od njega tudi pri nas. Moštvo zdaj dobiva končno podobo in kot glavni trener sem zadovoljen z igralci, ki smo jih pripeljali do zdaj. Slaven Rimac, trener Cedevite Olimpije

Po šolanju na priznani univerzi Wake Forest je profesionalno pot začel v Belgiji pri moštvu Lueven Bears in sezoni 2016/17 sklenil kot prvi strelec in podajalec tamkajšnjega državnega prvenstva. Sledila je selitev k ruski Parmi, zadnjo sezono pa je začel pri Dallas Mavericksih, kjer pa ni dočakal priložnosti, ampak je bil poslan v razvojno ligo. Od tam se je lani novembra vrnil v Rusijo, kjer je oblekel dres peterburškega Zenita. V Ligi VTB je v povprečju dosegal 9,3 točke in 5,4 podaje na tekmo. Letos je zaigral na štirih tekmah poletne Lige NBA in za Lakerse v povprečju dajal po 9,8 točke, 6,3 skoka in 6 podaj. V Sankt Peterburgu je igral z Markom Simonovićem, ki je prav tako poleti okrepil zmaje.

Zanj se je zanimalo veliko klubov

"Lahko smo srečni, da nam je uspelo v Cedevito Olimpijo pripeljati Codija Millerja-McIntyreja, saj se je zanj zanimalo veliko evropskih klubov. Miller-McIntyre je košarkar, ki je na Univerzi Wake Forest preživel vsa štiri leta, na ta način pridobil izkušnje, nato pa odšel v Evropo, in okusil tudi evropski način košarke. Preteklo sezono je pri Zenitu kazal dobre predstave, verjamem pa, da se bo odlično vklopil v naš način igre, sprejel našo košarkarsko filozofijo in bil podaljšana roka glavnega trenerja Slavena Rimca na parketu," je o novi okrepitvi povedal športni direktor Sani Bečirović.

Zmaji iščejo še slovensko okrepitev na položaju organizatorja igre. Po naših informacijah je najbližje prihod Luke Rupnika, ki je v Stožicah že igral štiri leta.