Domen Lorbek je bil s 17 točkami (iz igre 7/13) prvi strelec Petrola Olimpije. Foto: www.alesfevzer.com

Prvi strelec je bil Marjan Čakarun s 17 točkami (14 v drugem polčasu). Žan Mark Šiško je 16 točkam (iz igre 7/10) dodal 12 podaj. V Novem mestu se je dvoboj začel z minuto molka v spomin na trenerja Andreja Petriča, ki je umrl v 80. letu starosti, Krkini navijači pa tudi v nadaljevanju niso imeli razlogov za veselje. Košarkarji Sixta (14. zaporedna zmaga v Ligi Nova KBM!) so bili izjemno natančni predvsem pri metu za tri točke, v prvem polčasu so zadeli 9 trojk od 13 poskusov, na koncu je bil njihov met izza črte 13/23. Ko so na začetku zadnje četrtine povedli za 20 točk, tekmeci (Balažič: 16 točk) niso imeli pravega odgovora ...

Marjan Čakarun (iz igre 8/10) je s 14 točkami v drugem polčasu poskrbel, da je Sixt Primorska zanesljivo držala visoko prednost. Izbranci trenerja Jurice Golemca ne poznajo poraza že 67 dni (od 7. marca) oziroma devetnajst tekem. Foto: www.alesfevzer.com

Helios v drugem polčasu dosegel 21 točk

Petrol Olimpijo (brez Luke Šamanića), ki je imela v četrtfinalu težave s Šenčurjem, je polfinalno serijo prav tako kot Sixt Primorska dobila z 2:0 v zmagah. V Domžalah je Helios premagala z 49:68, potem ko je tekmecem v drugem polčasu dopustila le 21 točk. Domen Lorbek je bil s 17 točkami (iz igre 7/13) prvi strelec obračuna, Marvin Jones se je izkazal s 15 točkami in sedmimi skoki.

Z delnim izidom 20:0 do zmage

Olimpija je slabo začela, v prvi četrtini je dosegla le tri koše iz igre. Do izida 37:37 ob koncu 28. minute je bilo še tesno, nato Helios osem minut ni dosegel točke, Olimpija pa je z delnim izidom 0:20 ušla predaleč. Helios je preobrat neuspešno poskušal narediti s trojkami (na koncu 4/23), predvsem Miroslav Pašajlić (4 točke) je bil nerazpoložen.

Finale se bo začel v soboto, prva tekma bo v Kopru. V seriji na tri zmage bo v vlogi favorita Sixt Primorska.

LIGA NOVA KBM, polfinale, drugi tekmi:

Krka - SIXT PRIMORSKA 0:2

76:88 (19:23, 21:29, 17:21, 19:15)

800; Đapa in Balažić po 16, L. Lapornik, Lalić in Mavra po 12, Marinelli 6, Jošilo 2; Čakarun 17, Šiško 16, Harris 14, Hodžić in Jagodić Kuridža po 12, Ferme 9, Vončina 8.

Helios Suns - PETROL OLIMPIJA 0:2

49:68 (14:11, 14:17, 9:16, 12:24)

Mahkovic 13; Lorbek 17.

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Finale se bo začel v soboto.