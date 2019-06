Slobodan Subotić je sprejel nov izziv v bogati karieri. Foto: www.alesfevzer.com

Dolgoletni odlični košarkar Olimpije in Arisa bo prvič deloval v rodni Črni gori. Nazadnje je bil selektor Libanona, predtem pa je vodil Cibono, Al Rijadi, Aris, Cedevito, Split, Jesi, Olympiacos, PAOK, Panathinaikos, AEK in Iraklis. Budućnost je v zadnji sezoni zamenjala tri trenerje. Začela je pod vodstvom Aleksandra Džikića, ki jo je lani popeljal do naslova Lige ABA, nato ga je zamenjal Jasmin Repeša, sezono pa je sklenila s Petrom Mijovićem na mestu glavnega trenerja.

Največji pečat je 62-letni Piksi pustil v Grčiji, kjer je uspešno igral za Airs in s solunskim klubom petkrat postal državni prvak, dvakrat pa je grško prvenstvo osvojil tudi v vlogi trenerja, ko je vodil praktično vse tamkajšnje največje klube. Slovensko reprezentanco je vodil na evropskem prvenstvu leta 2003 na Švedskem.