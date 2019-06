Eva Lisec je bila na zadnji tekmi najboljša slovenska strelka. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenke, ki so v latvijski prestolnici v petek ugnale že Kitajke, so tokrat igrale brez Teje Oblak, ki je dobila nekaj zasluženega počitka. Kot je selektor Damir Grgić napovedal, je zadnjo pripravljalno tekmo pred četrtkovim začetkom evropskega prvenstva izkoristil za uigravanje določenih taktičnih zamislic in rotacij, tako da je že v prvi četrtini na parket poslal deset košarkaric. Zaigrale so vse razen Merise Dautović, najbolj razpoložena pa je bila Eva Lisec, ki je v dobrih petih minutah igre dosegla deset točk, ob polčasu pa so vodile s 43:37.

Igralke in štab si zaslužijo čestitke za novo zmago. Že drugič zapored smo odigrali napeto tekmo z zelo izenačeno končnico. Znova smo pokazali, da imamo karakter, ki nam bo tudi na samem evropskem prvenstvu prišel še kako prav. Mislim, da smo ulovili že kar dobro formo. Pred nami je le še nekaj treningov, zadržati moramo svežino in se maksimalno zbrano pripraviti na uvodno tekmo z Madžarsko. Damir Grgić, selektor slovenske reprezentance

Po prihodu iz slačilnice so bolje začele Latvijke in v 23. minuti povedle (45:46). Domače vodstvo pa je trajalo, dokler svojih prvih točk na tekmi ni dosegla slovenska kapetanka Nika Barič. V 27. minuti je zadela trojko za vodstvo 52:49, do konca četrtine dodala še štiri točke in po 30 minutah je Slovenija vodila za pet. Podobno kot na tekmi proti Kitajski je znova odločala napeta končnica. Grgićeve izbranke so znova dokazale, da so iz pravega testa. Do zadnjih sekund so ohranile zbranost, na drugi strani pa se je najboljši domači igralki Karlini Pilabere pol sekunde pred koncem s črte prostih metov zatresla roka.

Najboljša slovenska strelka je bila s 16 točkami Eva Lisec. 14 jih je dodala Annamaria Prezelj, 12 Nika Barič, 11 Aleksandra Krošelj, Shante Evans pa deset. Dekleta bodo EuroBasket začela v četrtek ob 16.00, ko se bodo pomerila z Madžarkami. V Niš se bodo odpravile v torek.

Pripravljalna tekma:

LATVIJA - SLOVENIJA

79:80 (17:21, 20:22, 21:20, 21:17)

Pilabere 26, Dikaioulaku 19; Lisec 16, Prezelj 14, Barič 12, Krošelj 11, Evans 10, Friškovec 9, Jakovina 6, Rupnik 2.