Teja Oblak je ena izmed glavnih nosilk slovenske reprezentance. Foto: www.alesfevzer.com

28-letna Škofjeločanka je bila na vseh pripravljalnih tekmah do zdaj med najbolj razigranimi v vrsti Damirja Grgića. Slovenke so odigrale šest tekem, klonile pa so le pred Hrvaticami. Vmes so ugnale tudi Švedinje, ki jim je Fiba po zadnji prognozi pred evropskim prvenstvom napovedala celo peto mesto.

"Na neki način moramo biti zadovoljne s temi tekmami. Zavedamo se, da obramba še ni prava. Nismo tako agresivne, kot bi si želele. Dobile smo pet tekem, kar je dobro, imamo pa še dve srečanji, kjer moramo narediti korak naprej. Sploh začetek tekem nam še ne gre, in to moramo popraviti. Mislim, da smo čez te pripravljalne tekme kot ekipa rasle. Smo vse bolj uigrane. Pojavljajo se še padci v igri, ampak je to popolnoma normalno. Ko bodo prišle tiste prave tekme na evropskem prvenstvu, bosta še dodaten naboj in adrenalin, zaradi česar bo lažje igrati," je po zadnji tekmi pred domačimi gledalci dejala Oblakova.

Pred prvenstvom še z Latvijo in Kitajsko

Srečanje proti Slovaški so košarkarice odigrale v Škofji Loki, kjer je Teja s skupaj z bratom Janom, enim najboljših vratarjev na svetu, začela uspešno športno pot. Zdaj je nosilka slovenske reprezentance, z Niko Barič pa tvori udarno branilsko navezo. Z 28 leti je celo najstarejša v izbrani vrsti in s svojimi izkušnjami ter kakovostjo zanjo tudi neprecenljiva. Namreč Grgić ima na voljo precej pomlajeno ekipo, kar pa je lahko tudi nekakšna prednost. "Energija bo na prvenstvu zelo pomembno. Če bo prava, potem lahko "poka" z vseh strani in lahko zadevamo v serijah. Ta mlada dekleta, ki prihajajo s klopi, morajo vnesti dodatno energijo, da tudi nas dvignejo. V ekipi je vzdušje zares dobro. Vse se odlično razumemo, družimo se tudi zunaj treningov in ni nobenih konfliktov. Mislim, da je to tudi pomemben dejavnik," je prepričana Oblakova.

Jan Oblak: Sestra je že bila na evropskem prvenstvu, sam sem še daleč.

V četrtek, 27. junija, bodo Slovenke v Nišu odigrale prvo tekmo prvenstva. Pred tem jih čaka še konec tega tedna močan turnir v Rigi, kjer se bodo pomerile z Latvijo in Kitajsko: "Dobro je tudi, da se preizkusimo na tujem terenu. Čakata nas Latvija in Kitajska. Obe reprezentanci sta nastopili tudi na svetovnem prvenstvu in Latvijke so res v zadnjem času naredile dobre rezultate. Kitajska je specifična ekipa, igra drugačno košarko in po mojem mnenju bo to dobra izkušnja za vse nas."

Slovenija se je drugič uvrstila na evropsko prvenstvo. Pred dvema letoma so Grgićeve varovanke v Pragi pustile dober vtis in v zahtevni skupini s Francijo, Srbijo in Grčijo za las ostale brez napredovanja. Kot poudarja Teja, je premierni nastop na velikem tekmovanju zahteven, toda Slovenija je imela pred dvema letoma precej bolj izkušenejšo zasedbo, kot jo ima zdaj: "Ko greš prvič na prvenstvo, gledaš nekoliko drugače. Morda je nekoliko več treme. Smo se pa tedaj veliko naučile in dobile veliko novih izkušenj. Sicer polovica zdajšnjih reprezentantk nima teh izkušenj, imamo pa jih nekatere. Bila je dobra šola, ko smo videle, da v določenih trenutkih na takih tekmah potrebuješ tudi nekaj sreče."

Teja Oblak je s Prago letos v Evroligi osvojila tretje mesto. Foto: EPA

Skupina na papirju lažja kot pred dvema letoma

Čeprav se košarkarice na treningih predvsem osredotočajo nase in popravljanje svojih napak, kot pravi Oblakova, pa misli počasi že uhajajo na drugi nastop na evropskem prvenstvu. Tako so se že začele pogovarjati o Madžarski, ki bo uvodni tekmec. Sledita še dvoboja s Turčijo, ki je nosilka skupine, in Italijo. Vse tri reprezentance so na Fibini lestvici pred Slovenijo. Članica Prage, s katero je letos v Evroligi zasedla tretje mesto, vlogo favorita prepušča Turkinjam, ki so na tej lestvici šeste, a samozavestno dodaja, da je Slovenija že dokazala, da zna igrati dobro košarko.

"Če pogledamo, je letošnja skupina na papirju nedvomno lažja, kot je bila pred dvema letoma. Naša želja je, da se prebijemo iz skupine in naredimo korak naprej, se pa zavedamo, da ne bo lahko. Vse imamo v svojih rokah, osredotočiti se moramo nase in igrati svojo igro. Tako lahko uresničimo te želje. Nimamo česa izgubiti, zato se na prvenstvo lahko podamo neobremenjene. Ne veljamo za favoritinje skupine, a naj se nas vseeno druge bojijo, bom rekla, saj smo pokazale, da znamo igrati dobro košarke. To smo pokazale v kvalifikacijah in na prejšnjem evropskem prvenstvu. Moramo biti neobremenjen, naj se raje druge obremenjujejo z nami in kako nas bodo ustavile," je na koncu dodala Oblakova.