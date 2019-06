Klay Thompson je bil kar sedemkrat natančen izza črte. 57 sekund pred koncem je zadel odločilno trojko, ki je podaljšala upanje Bojevnikov na četrti naslov v zadnjih petih letih. Foto: Reuters

V Scotiabank Areni je bilo že vse pripravljeno za prvi naslov Raptorsov. Najboljši igralec finalne serije Kawhi Leonard je nanizal deset zaporednih točk, Toronto je povedel s 103:97 in navijači so bili na nogah. Zgodovinski trenutek za kanadski šport je bil že na dosegu roke.

Kevin Durant je na začetku druge četrtine obnovil poškodbo. Tokrat ne gre za mečno mišico, ampak za ahilovo tetivo. Čaka ga slikanje, a zelo verjetno bo okrevanje dolgotrajno. Foto: Reuters

Trener Nick Nurse je vzel kar dve minuti odmora, da bi umiril svoje izbrance, ki pa so se shladili. V zadnjih treh minutah so dosegli le še dve točki. Klay Thompson je zadel dve trojki, Stephen Curry pa eno. Gostitelji so imeli zadnji napad za naslov, a je Kyle Lowry zgrešil trojko z leve strani ob pisku sirene.

V četrtek zadnja tekma v Oracle Areni

Bojevniki so prikazali najboljšo predstavo v letošnjem finalu. Zadeli so kar 20 trojk iz 42 poskusov. Curry je prispeval 31 točk, petkrat je bil natančen izza črte. Thompson je dodal 26 točk, zadel je sedem trojk. Kevin Durant in Kevon Looney sta obnovila poškodbi in veliko vprašanje je, ali bosta lahko igrala v četrtek, ko bo na sporedu zadnja tekma v Oracle Areni. Bojevniki se oktobra selijo v Chase Center v San Franciscu.

Nervoza je naredila svoje pri Torontu. Šele v zadnji četrtini so Raptorsi prikazali pravo igro, prišli do preobrata, a popustili v končnici. Leonard je dosegel 26 točk, vendar je zgrešil 15 metov (9/24). Gostitelji so zgrešili 24 trojk (8/32).

Durant odlično začel, nato pa obnovil poškodbo

Trener prvakov Steve Kerr je imel celotno finalno serijo velike težave zaradi poškodb. Tokrat je lahko prvič v finalu na parket poslal idealno začetno peterko. Kevin Durant je stisnil zobe in zaigral prvič po 8. maju, ko si je v polfinalu Zahoda proti Houstonu poškodoval mečno mišico.

Branilci naslova so začeli odlično. Curry je že v uvodni akciji zadel izza črte, nato pa je bil še dvakrat natančen Durant in po treh minutah so si Bojevniki nabrali pet točk naskoka (6:11). Tudi Thompson je zadel dve trojki in prednost je narasla na sedem točk (12:19). Raptorsi so odgovorili z delnim izidom 9:0 in po košu Marca Gasola so prvič na tekmi prevzeli vodstvo (21:19). Razigrani Durant je ob koncu uvodne četrtine nanizal še pet točk. Golden State je imel prav po njegovi zaslugi prednost (28:34).

23 točk Curryja do odmora

MVP zadnjih dveh finalnih serij je v tretji minuti druge četrtine nerodno stopil, ko je krenil v prodor. Obležal je na parketu in nato odšepal v garderobo. Curry in Iguodala sta mu pomagala, saj je bil v velikih bolečinah. Vstopil je DeMarcus Cousins in nanizal sedem točk zapored (35:46). Curry je bil neustavljiv. Sredi druge četrtine je zadel trojko z desne strani in dodal še prosti met za 39:52. Torontu se je s šestimi zaporednimi točkami uspelo približati na 56:57, a je Curry odgovoril z novo trojko. V prvem polčasu je dosegel kar 23 točk, Golden State pa je imel šest točk naskoka (56:62).

V tretji četrtini so gostje z delnim izidom 10:0 prišli do najvišje prednosti (63:77), vendar je nato Fred VanVleet zadel dve zaporedni trojki in zrežiral serijo 10:0. Po 36 minutah igre je imel Golden State še vedno šest točk naskoka (78:84).

Po šovu Leonarda že pošteno zadišalo po naslovu Toronta

Na začetku zadnje četrtine je Leonard dobil tri minute odmora, nato pa je zablestel. V minuti in 45 sekundah je učinkovito zaključil štiri napade. Gledalci so noreli od navdušenja, ko je zadel trojko za 103:97. Curry je nato iz težkega položaja zgrešil in Bojevniki so delovali razglašeno. Tri minute in pet sekund pred koncem je Nurse vzel kar dve zaporedni minuti odmora, da umiri svoje varovance.

Tri trojke gostov v končnici

Bojevniki so se zbrali, zelo dobro so pokrivali Leonarda, preostali košarkarji Toronta pa niso bili razigrani. Thompson je najprej zadel trojko, nato je bil natančen še Curry, 57 sekund pred koncem pa je Thompson izkoristil podajo Draymonda Greena za vodstvo gostov (103:106).

Lowry zadel le rob table ob pisku sirene

Lowryju je uspelo znižati na 105:106 s polaganjem pol minute pred zadnjim piskom sirene. Cousins je 15 sekund pred koncem napačno postavil blok in zadnji napad so imeli gostitelji. Nurse se ni odločil za minuto odmora, ki jo je še imel na voljo. Lowry je prišel do meta z levega kota, vendar se je Green dotaknil žoge, ki je zletela v rob table ob pisku sirene. Navijači so se le še držali za glavo, morda bodo videli celo sedmo tekmo v nedeljo ...

Myers v solzah pojasnil, da ima Durant poškodovano ahilovo tetivo

Na novinarski konferenci po tekmi je predsednik Golden Stata Bob Myers v solzah pojasnil Durantovo poškodbo. Zvezdnik je zapustil dvorano sredi tretje četrtine, slikanje ga čaka v torek.

"Gre za poškodbo ahilove tetive. Najprej je imel poškodovano mečno mišico, danes pa se je zgodila drugačna poškodba. Ne vemo še, kako resna je. Štiri tedne se je medicinska služba trudila, da bi ga pripravila za igro. Zdravniki so mu prižgali zeleno luč. Mislim, da ni nihče kriv. Če boste novinarji želeli koga kriviti za obnovitev poškodbe, sem jaz odgovoren," je v čustvenem nastopu povedal Myers.

"Kevin je zelo dobra oseba. Godi se mu krivica, saj si želi ostati v naši ekipi, čeprav mediji pišejo drugače. Res si je želel igrati v tem finalu, a trenutno ne more biti na parketu. Košarka mu pomeni vse v življenju," je še dodal Myers.

Kerr in Thompson z zelo mešanimi občutki

"V končnici nismo popustili. Ključna je bila obramba. Zadeli smo tri trojke, vendar jim nismo dopustili odprtih metov. Vsi imamo zelo mešane občutke. Dosegli smo neverjetno zmago, izgubili pa smo zelo pomembnega igralca. To je grozen občutek," je poudaril Kerr.

Tudi mož odločitve Thompson ni bil dobre volje kljub zmagi: "Durant je izjemno tekmovalen. Zdravje ni bilo na prvem mestu, bolj si je želel naslov. Vsi ga bomo pogrešali na naslednji tekmi. Tri minute pred koncem smo bili v težkem položaju. Imamo zelo izkušeno ekipo, ki je odigrala že številne tekme."

Nurse: Vedno smo se dobro odzvali po težkih porazih

"Šest točk prednosti tri minute pred koncem ni veliko. Odločil sem se, da ne bom vzel minute odmora pred zadnjim napadom na tekmi. Leonarda so podvajali, zato je Lowry ostal v kotu, a so njegov met blokirali. Vedno smo se dobro odzvali po težkih porazih. Pričakovali smo dolgo serijo in razočaranje ne sme biti veliko. Če bi mi pred začetkom finala nekdo rekel, da bomo vodili s 3:2 v zmagah, bi seveda takoj sprejel to ponudbo," je pojasnil trener Toronta Nurse.

Finale, peta tekma:

TORONTO - GOLDEN STATE 3:2

105:106 (28:34, 28:28, 22:22, 27:22)

20.144; Leonard 26 (9/24 iz igre, 2/7 za tri), 12 skokov in 6 podaj, Lowry 18 (8/16 iz igre, 1/6 za tri), M. Gasol 17 (2/3 za tri) in 8 skokov, Ibaka 15, Siakam 12, VanVleet 11 (3/6 za tri), Green 4, Powell 2; Curry 31 (10/23 iz igre, 5/14 za tri), 8 skokov in 7 podaj, Thompson 26 (9/21 iz igre, 7/13 za tri), Cousins 14 (6/8 iz igre), Durant 11 (3/5 iz igre, 3/3 za tri) in 2 skoka v 12 minutah, Green 10, 10 skokov in 8 podaj, Iguodala 5, Looney 4, Cook 3, Bell 2.



Met iz igre: 38/85; 38/82

Met za tri točke: 8/32; 20/42

Prosti meti: 21/27; 10/14

Skoki: 43;37

Podaje: 19;27



Šesta tekma, petek ob 3.00:

GOLDEN STATE - TORONTO

Sedma tekma, ponedeljek ob 2.00:

TORONTO - GOLDEN STATE

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.