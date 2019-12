Michael Malone je bil 20 let v pomočnik trenerja, v sezoni 2013/14 pa je sedel na klop Sacramenta, kjer pa je bil odpuščen že po letu dni. Foto: EPA

48-letni strateg je prepričal vodstvo kluba, saj so se Nuggetsi v lanski sezoni prvič po sedmih letih prebili v končnico. V napetem polfinalu Zahoda so izgubili sedmo tekmo proti Portlandu.

Ko je 15. junija 2015 prišel v Denver, nihče ni niti pomislil na končnico, vsako leto so Nuggetsi naredili velik korak naprej. V sezoni 2015/16 so zbrali 33 zmag, sezono zatem že 40, pa nato 46 in v pretekli sezoni 54, kar je bilo dovolj za drugo mesto v zahodni konferenci po rednem delu. V prvem korgu so izločili San Antonio s 4:3 v zmagah, nato pa so izpadli v napeti seriji proti Portlandu.

Nuggetsi so nanizali kar sedem zmag zapored, v nedeljo so razbili LA Lakerse v Staples Centru (104:128) in so z 21 zmagami in osmimi porazi na drugem mestu.

"Potrebno je bilo veliko dela, da smo sestavili pravi mozaik. Navijači so prepoznali naše garaško delo in predanost klubu. Pepsi Center je znova prava trdnjava, kjer zmaga le redkokatera ekipa. Nadaljevali bomo z delo, naš cilj pa je seveda šampionski prstan," je pojasnil Malone. Denver še nikoli ni igral v finalu Lige NBA, v konferenčnem finalu je igral maja 2009, ko je izgubil proti Lakersom z 2:4 v zmagah.