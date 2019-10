Žiga Dimec in soigralci so pripravljeni na prvo tekmo v Ligi ABA. Foto: www.alesfevzer.com

Koprčani so po sanjski pretekli sezoni tudi v novi eden od glavnih favoritov za naslov državnega prvaka. V prvem delu sicer ne bodo imeli tekmeca iz Ljubljane, saj se bo Cedevita Olimpija domačim ekipam pridružila šele v drugem delu konec februarja.

Obračun pred 500 gledalci v Bonifiki je bil odločen že v prvem polčasu. Razlika v kakovosti igralskega kadra je tolikšna, da gostje niso imeli nobenih možnosti. Hkrati je bila za njih to prva uradna tekma v sezoni, Koprčani pa so že odigrali in zmagali slovenski superpokal ter dve tekmi v superpokalu Lige ABA.

Tigri so obračun začeli s 7:0 ter že po uvodnih 10 minutah vodili s 33:16. Vodstvo so skozi tekmo le še stopnjevali in na koncu dosegli drugo najvišjo strelsko značko v svoji še ne štiriletni zgodovini delovanja. Več točk (117) so do zdaj dosegli sredi lanskega decembra proti ljubljanski Iliriji.

Z izjemo Marka Jagodića Kuridže, ki ga Jurica Golemac ni poslal na parket, so v dresu Koper Primorske na igrišče stopili vsi preostali košarkarji in se tudi vsi vpisali med strelce. Na koncu je bil najučinkovitejši Ivan Marinković z 18 točkami. Eno manj je dodal Žiga Dimec, sledil jima je Luka Vončina s 15. Pri gostih je bil najbolj učinkovit Petar Kusovac z 20 točkami.

"Čestitke fantom za profesionalno odigrano tekmo. Pomembno je bilo, da smo minute razdelili med vse naše košarkarje in da se nihče ni poškodoval. Razlika v kakovosti med ekipama je očitna. Zlatorog je obračun odigral po najboljših močeh. Mi smo lahko zadovoljni s tem, da lahko že v četrtek normalno treniramo. Dodaten počitek za nobenega izmed naših košarkarjev ni potreben, saj nihče ni igral toliko, kot na kakšni drugi tekmi," je poudaril Golemac.

Cosey blestel v Novem mestu

Sedemkratni državni prvaki iz Novega mesta so uspešno začeli novo sezono v 1. SKL. V dvorani Leona Štuklja so nadigrali povratnika med elito Terme Olimia iz Podčetrtka z 91:60.

V prvem polčasu si je Krka priigrala dovolj visoko prednost, da je lahko trener Simon Petrov v nadaljevanju enakomerno razdelil minutažo med igralce in ekipo pripravil tudi na štart v Ligi ABA, kjer jo v ponedeljek čaka FMP.

Novomeščani so dobili vse četrtine, glavno breme v napadu pa so nosili Glenn Miller Cosey s 23 točkami, Dalibor Đapa (16 točk) in Gani Oladimeji Lawal (15 točk, 7 skokov). Pri gostih, ki so skok izgubili z 32:49 in zadeli le pet trojk iz 24 poskusov, je David Gabrovšek dosegel 17 točk.

1. krog:

KOPER PRIMORSKA - ZLATOROG LAŠKO

115:73 (33:16, 29:20, 24:22, 29:15)

Marinković 18, Dimec 17, Vončina 15; Kusovac 20, Joseph 13.

KRKA - TERME OLIMIA PODČETRTEK

91:60 (24:15, 24:16, 25:17, 18:12)

Cosey 23, Đapa 16, Lawal 15; Gabrovšek 17, Cerkovnik 13.

Sobota ob 19.00:

HOPSI POLZELA - ŠENTJUR



HELIOS SUNS - GORENJSKA GR. DR. ŠENČUR



ROGAŠKA prosta